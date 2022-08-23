 ወልቃይት ጠገዴ አካባቢ ውጊያ ነበር ተባለ | ኢትዮጵያ | DW | 31.08.2022

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ኢትዮጵያ

ወልቃይት ጠገዴ አካባቢ ውጊያ ነበር ተባለ

የወልቃይት ጠገዴ አካባቢ በኢትዮጵያ መንግሥት እና በሕወሓት ታጣቂዎች መካከል ዛሬ ንጋት ላይ ውጊያ እንደነበር የአካባቢው ነዋሪዎች ለዶይቸ ቬለ (DW)ተናገሩ።

Äthiopien Tigray | Grenze zu Eritrea

ኢትዮጵያ እና ሱዳን በሚዋሰኑበት የወልቃይት ጠገዴ አካባቢ በኢትዮጵያ መንግሥት እና በሕወሓት ታጣቂዎች መካከል ዛሬ ንጋት ላይ ውጊያ እንደነበር የአካባቢው ነዋሪዎች ለዶይቸ ቬለ (DW)ተናገሩ። የኢትዮጵያ መንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ዛሬ በይፋ የትዊተር ገጹ ባወጣው መግለጫ ደግሞ፦ «ያለ ጦርነት መኖር የማይችለው» ያለው ሕወሓት «በዋግ፣ በወልቃይት አቅጣጫና በሱዳን ድንበር አካባቢ ወረራ ከፍቷል» ብሏል። «ይህን የሕወሓት ወረራ ጀግናው የመከላከያ ሠራዊት በተሟላ ዝግጅትና በጽኑ ቁመና እየተከላከለ ይገኛል» ሲልም አክሏል።» የሕወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው፦ «ዛሬ ጠዋት ሰቆጣ፣ ሐምድያት እና ደደቢትን ጨምሮ በተለያዩ ግንባሮች በኩል» በሕወሓት ታጣቂዎች ተኩስ ተከፍቷል መባሉን በይፋዊ የትዊተር ገጻቸው አስተባብለዋል። «መንግሥት ከዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ዕይታ ውጪ ለመሆን የፈጠራ ታሪክ እየሠራ ነው» ሲሉም አክለዋል። ዶይቸቬለ ዛሬ ከቀትር በኋላ ያነጋገራቸው አንድ የሁመራ ከተማ ነዋሪ ግን ሁመራ ከተማ «ሰላም ነዉ» ብለዋል።

«ሁመራ ከተማ በጣም ሰላም ነው አሁን። ምንም አይነት ችግር የለም። ሰላማዊ እንቅስቃሴው እንደቀጠለ ነው። እነሱ ትንኮሳ ያደረጉት በዚህ በበረከት በኩል በሱዳን በኩል፤ ሱዳንን እና ኢትዮጵያን በሚያዋስነው በኩል ባለው ቦታ ነው። ከተማ ውስጥ ምንም ችግር የለም። ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንደቀጠለ ነው፤ ሕዝቡም ደጀንነቱን እንዳስመሰከረ ነው።»

ኢትዩጵያ እና ሱዳን በሚዋስኑባት በወልቃይት ጠገዴ በረከት አካባቢ «ሸረሪና» የሚባል ቦታ ላይ ውጊያው ጠዋት ላይ ሲደረግ እንደነበር እና አሁን ግን ምንም አይነት ድምፅ እንደማይሰማ በግብርና የሚተዳደሩ ሌላ የሁመራ ነዋሪ ለዶይቸ ቬለ ገልጠዋል።

«ሕወሓት በዚህ በረከት የሚባል አካባቢ አለ ወደ ሱዳን ድንበር። እዚያ አካባቢ እና ደግሞ በእዚህ በተከዜ ደግሞ ወደ ሽሬ መስመር ባለው ማታ ጀምረው ማጥቃት እንደጀመሩ እና ወረራ እንደፈጸሙ ነው የሰማሁት።»

የኢትዮጵያ መንግስትና የሕወሓት ኃይላት ለአምስት ወራት ግድም የቆየውን ተኩስ አቁም አፍርሰዉ አማራ ክልል ቆቦ አካባቢ አዲስ ውጊያ ከጀመሩ ዛሬ ሳምንት ሆኗቸዋል።

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ነጋሽ መሐመድ

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An internally displaced woman washes the face of a child in the makeshift camp where they are sheltered in the village of Erebti, Ethiopia, on June 09, 2022. - The Afar region, the only passageway for humanitarian convoys bound for Tigray, is itself facing a serious food crisis, due to the combined effects of the conflict in northern Ethiopia and the drought in the Horn of Africa which have notably caused numerous population displacements. More than a million people need food aid in the region according to the World Food Programme. (Photo by EDUARDO SOTERAS / AFP) (Photo by EDUARDO SOTERAS/AFP via Getty Images)

የዓለም ዜና፤ ነሐሴ 17 ቀን 2014 ዓ.ም ማክሰኞ 23.08.2022

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