ኮንሶ፣የድርቅ መዘዝ

በ119 ትምህርት ቤቶች ከሚማሩ 73 ሺህ ተማሪዎች 13 ሺህ ያህሉ ካለፈዉ ጥር ወር ጀምሮ ትምህርታቸውን ማቋረጣቸውን የዞኑ ትምህርት መምሪያ ለዶቼ ቬለ DW አረጋግጧል
መረጃዎች እንደሚጠቁሙት በደቡብ ክልል በተከሰተው ድርቅ ወደ ሦስት ሚሊዮን የሚጠጉ ነዋሪዎች በምግብ ድጋፍ ማዕቀፍ ውስጥ ይገኛሉ ፡፡ በተለይም ከ227 ሺህ በላይ ነዋሪዎች ለምግብ እጥረት የተዳረጉበት የኮንሶ ዞን ድርቁ በመማር ማስተማር ሥራዎች ላይም አሉታዊ ተፅኖውን እያሳረፈ እንደሚገኝ የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል ፡፡
በዞኑ ሰገን ዙሪያ ወረዳ የቢርቢርሳ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑት ደነቀው ገለቦ እና ገንታ ኦርካይዶ የድርቅ ክስተቱ እየበረታ በመምጣቱ ልጆቻቸው ከባለፈው ጥር ጀምሮ ከትምህርት ቤቶች መቅረታቸውን ነው ለዶቼ ቬለ DW የተናገሩት ፡፡ የሏቸውን ስምንት ልጆች መመገብም ሆነ በቂ ምግብ ማቅረብ እንዳልቻሉ የጠቀሱት አቶ ገንታ “ ለመሥራትም ፣ ለማረስም ሆነ ለመማር መብላት ያስፈልጋል ፡፡ በባዶ ሆዳቸው ትምህርት ቤት መሄድ ባለመቻላቸው አሁን ላይ ትምህርታቸውን አቋርጠው አቤት ለመዋል ተገደዋል “ ብለዋል ፡፡
በኮንሶ ዞን በሚገኙ 119 አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች 73 ሺህ ተማሪዎች ትምህርታቸውን ሲከታተሉ መቆየታቸውን የዞኑ ትምህርት መምሪያ ሃላፊ አቶ ኩሴ ጭሎ ይናገራሉ ፡፡ ያም ሆኖ የድርቅ ክስተቱ ካስከተለው የምግብ ችግር ጋር በተያያዘ ከባለፈው ጥር ወዲህ ብቻ 13 ሺህ ተማሪዎች ትምህርታቸውን መቋረጣቸውን ነው ለዶቼ ቬለ DW ያረጋገጡት ፡፡
ትምህርት ላቋረጡ ተማሪዎች የምገባ ሥረዓት በማዘጋጀት ወደ ትምህርት ገበታ ለመመለስ ጥረት መደረጉን የጠቀሱት አቶ ኩሴ “ አሁን ላይ ከአሜሪካ የህጻናት አድን ድርጅት ባገኘነው ድጋፍ በ85 ትምህርት ቤቶች ላይ የምግብ ድጋፍ እያደርግን እንገኛለን ፡፡ በዚህም ወደ 4ሺህ 323 ተማሪዎችን ለመመለስ ችለናል ፡፡ ሌሎች 8ሺህ 640 ተማሪዎች ግን እስከአሁን አልተመለሱም ፡፡ ይህ የሆነው በቂ የምግብ አቅርቦት ባለመኖሩ ነው ፡፡ በቀጣይ በተቀሩት ትምህርት ቤቶች የምግባ ሥረዓት እንዲጀመር ለማድረግ የደቡብ ክልል ፣ የፌዴራል መንግስትንና የረድኤት ድርጅቶችን ደጋፍ በመጠየቅ ምላሽ እየተጠበቅን እንገኛለን “ ብለዋል ፡፡
ዶቼ ቬለ DW በጉዳዩ ላይ ያነጋገራቸው በደቡብ ክልል ትምህርት ቢሮ የመማር ማስተማርና ምዝና ዘርፍ ምክትል ቢሮ ሃላፊ አቶ ገለቦ ጎልቶሞ በክልሉ ኮንሶን ጨምሮ ደቡብ ዞሞ ፣ ጋሞ ፣ ጎፋ ዞኖችና እንዲሁም አማሮ ፣ ቡርጂ ፣ አሌና ደራሼ ልዩ ወረዳዎች ድርቁ በትምህርት ሥራ ላይ ተጸፅኖ እያሳደረ እንደሚገኝ ተናግረዋል ፡፡በእነኝሁ ዞኖችና ልዩ ወረዳች በሚገኙ 461 ትምህርት ቤቶች ላይ ለ231 ሺህ ተማሪዎች ምግባ ሥረዓት እየተከናወነ እንደሚገኝ ምክትል ቢሮ ሃላፊው አስረድተዋል ፡፡
አሁን እየተካሄደ ያለው የምግባ ሥራ ችግሩን ሙሉ በሙሉ እንደማይቀርፍ የጠቀሱት ምክትል ቢሮ ሃላፊው “ በቀሪ 336 ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚገኙ 289 ሺህ ተማሪዎች የቅርብ ክትትል እንደሚያስፈልጋቸው በጥናት ለይተናል ፡፡ በአሁኑወቅትም ቢሮው ለእነኝሁ ተማሪዎች ተጨማሪ የምግብ ድጋፍ ለማድረግ የሚያስፈልጉ ሀብቶችን እያፈላለገ ይገኛል “ ብለዋል፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ነጋሽ መሐመድ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር