ኮቪድ እና ጦርነት የጎዳው የላሊበላ ቱሪዝም  

90 ከመቶ የላሊበላ ከተማ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በቱሪዝም ላይ የተመሰረተ ነው። ይሁንና በኮቪድ ወረርሽንና በሀገሪቱ በተለይም በአካባቢው በነበረው ጦርነት ምክንያት አሁን ድረስ በሺዎች የሚቆጠሩ የቱሪዝም ነክ ሰራተኞችና የቱሪስት አስጎብኚዎች ስራ አጥ ናቸው። በአስጎብኝነት ላይ የነበሩ ወጣቶችም ዛሬ የእርዳታ እህል ጠባቂ እንደሆኑ ተመልክቷል፡፡
አብዮት ማለደ በላሊበላ ከተማ በቱሪዝም ዘርፍ “የትራቭል ኤጀንት” ሆኖ በመስራት ራሱንና ቤተሰቦቹን ሲያስተዳድር ቆይቷል። ዛሬ ግን በተፈጠረው የኮቪድ ተፅኖና ጦርነቱ በፈጠረው ጫና ያላስራ መቀመጡንና ምንም ገቢ እንደሌለው ለዶይቼ ቬሌ ተናግሯል፡፡ ዳነኤል ጣሰው ሌላው በአስጎብኝነት የሚሰራ ሲሆን 30 አባላት ያሉትን የአስጎብኝ ማህበር በምክትልነት ይመራል፡፡ «የበሽታው ስርጭትና ጦርነቱ የቱሪዝሙን እንቅስቃሴ ዜሮ ከትቶታል» ብሏል፡፡
ቱሪስቱን በተለያየ መንገድ በማገዝ ገቢ የሚያገኙ አስጎብኝዎች፣ ጫማ ጠባቂዎች፣ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ የበቅሎና የአህያ ባለንብረት ማህበራት አባላት ተበታትነው ለከፍተኛ ችግር መጋለጣቸውን አቶ ዳነኤል አመልክተዋል፡፡
በሆቴል ሥራ የተሰማሩት አቶ ዮሐንስ አሰፋ ኮቪድና ጦርነቱ በፈጠሩት ችግር በላሊበላ ሆቴሎች ውስጥ የሚሰሩ «ከ3ሺህ እስከ 4ሺህ ሰራተኞች ተበትነው ከነቤተሰቦቻቸው ለችግር ተዳርገዋል ነው» ያሉት፡፡
የላሊበላ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባና የባህልና ቱሪዝም መምሪያ ኃላፊ ዲያቆን አዲሴ ደምሴ በበኩላቸው በቱሪዝም ስራ ተሰማርተው የነበሩ ወገኖች ጦርነቱና በሽታው በፈጠረው ጫና ምክንያት የቱሪስቱ ፍሰት በመቋረጡ ዛሬ እነኚህ ወገኖች «እርዳታ ጠባቂ ሆነዋል» ብለዋል፡፡
በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን የላስታ ወረዳ የባህልና ቱሪዝም ጽ/ቤት ኃላፊ ዲያቆን መለሰ አክብሮ በጦርነቱ ምክንያት በርካታ የቱሪስት አገልግሎት ተቋማት በህወሓት መዘረፋቸውንና የአካባቢው ህብረተሰብ ለከፋ ችግር መጋለጡን አስረድተዋል፡፡
በላሊበላ ከተማ ከፍልፍል አለት የተሰሩ 11 አብያተ ክርስቲያናት ሲገኙ በዓመት በርካታ የአገር ውስጥና የውጪ አገር ጎብኝዎች ከሚጎበኟቸው ቦታዎች መካከል ይጠቀሳሉ፡፡
ዓለምነው መኮንን
ልደት አበበ
አዜብ ታደሰ