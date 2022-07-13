ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ በሙስና ተጠርጥረዉ ታሰሩ

የፌዴራል አደጋ ሥጋት አመራር ኮሚሽን ከ 3.8 ቢሊዮን ብር በላይ ሰነድ ለኦዲተር እንዳላቀረበ ተገልጾ ባለፈው ሚያዝያ ወር 2014 ዓ. ም ፍትሕ ሚኒስቴር በተቋሙ ላይ ምርመራ አድርጎ የወንጀል ተጠያቂነት የሚያስከትሉ ጥፋቶች ከተገኙ ክስ እንዲመሠረት የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ትእዛዝ ማስተላለፉ በወቅቱ ተዘግቦ ነበር።
የኢትዮጵያ ብሔራዊ የአደጋ ሥጋት ኮሚሽንን ለረጅም ዓመታት በኃላፊነት የመሩት ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ በሙስና ወንጀል ተጠርጥረው ዛሬ ታሰሩ።የኢትዮጵያ የፌደራል ፖሊስ እንዳስታወቀዉ ኮሚሽነሩ ኤልሻይዳ ከተባለ የርዳታ ድርጅት ባለቤት ጋር ተመሳጥረዉ ተረጂ በሌለበት ርዳታ ደርሷል በማለት የሐሰት መረጃ ሲያቀርቡ ነበር።የፌደራል ፖሊስ ቃል አቀባይ ጄላን አብዲ እንዳረጋገጡት ኮሚሽነሩ የተጠረጠሩበት ወንጀል የፈፀሙት በ2012 ግድም ነዉ።አቶ ምትኩ ካሳ የሚመሩት መስሪያ ቤት የሚያንቀሳቅሰዉ በቢሊዮን የሚቆጠር ብር በኦዴት አላስመረመረም ተብሎ ሲወቀስ ነበር።
የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጄላን አብዲ እንዳረጋገጡት "ኤልሻዳይ ከተባለ የበጎ አድራጎት ማሕበት ባለቤት ጋር በመመሳጠር ተረጂ በሌለበት እርዳታ ደርሷል በማለት በተደጋጋሚ ይህንን ሲሰሩ እንደነበር ያሳያል ፣ የሙስና ወንጀል ፈጽመዋል በሚልም በመጠርጠራቸው በፖሊስ በቁጥጥር ሥር ውለዋል" ብለዋል
"ድርጊቱ የተፈፀመው በ 2012 ዓ. ም አካባቢ ነው" ያሉት አቶ ጄላን እብዲ " ፖሊስ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ሲያጣራ ነው የቆየው አሁን አጣርቶ ጨርሷል" ብለዋል።
ኤልሻዳይ የተባለው የበጎ አድራጎት ድርጅት ባለቤት እንዲያዙ ሕዝብ እንዲጠቁም በፖሊስ ማስታወቂያ እንደወጣም የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው አቶ ጄላን አብዲ ለ DW ገልፀዋል።የፌዴራል አደጋ ሥጋት አመራር ኮሚሽን ከ 3.8 ቢሊዮን ብር በላይ ሰነድ ለኦዲተር እንዳላቀረበ ተገልጾ ባለፈው ሚያዝያ ወር 2014 ዓ. ም ፍትሕ ሚኒስቴር በተቋሙ ላይ ምርመራ አድርጎ የወንጀል ተጠያቂነት የሚያስከትሉ ጥፋቶች ከተገኙ ክስ እንዲመሠረት የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ትእዛዝ ማስተላለፉ በወቅቱ ተዘግቦ ነበር።
አቶ ጄላን እንደሚሉት ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ጋር ተመሳጥሯል የተባለው ኤልሻዳይ የተባለው የበጎ አድራጎት ድርጅት አልተገኘም።
በዚሁ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ለመጠየቅ አቶ ምትኩ ካሳ ወደሚመሩት ኮሚሽን ደውየ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊውን አገኘኋቸው ። ስለጉዳዩ ላቀረብኩላቸው ጥያቄ "አላውቅም" የሚል ምላሽ ሰጥተውኛል።
በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የምንግሥት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሚያዝያ 26 ቀን 2014 ዓ.ም. የፌዴራል ዋና ኦዲተር መሥሪያ ቤት ባቀረበው የ2012 በጀት ዓመት፣ የኮሚሽኑ የኦዲት ሪፖርትን አስመልክቶ ስለተሠሩ ሥራዎችና ስለተወሰዱ ዕርምጃዎች፣ የኮሚሽኑ አመራሮችን ምላሽ ጠይቆ እንደነበርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን ከሥነ ምግባር ብልሹነት ጋር ተያያዥነት ያላቸው ጉዳዮች ካሉ በሁለት ወራት ውስጥ ረፖርት እንዲያቀርብም ማሳሰቡን ሪፖርተር ጋዜጣ በወቅቱ ዘግቦ ነበር።
ላለፉት ሰባት ዐመታት ግድም የብሔራዊ አደጋ ሥጋት አመራር ኮሚሽንን በኃላፊነት የመሩት አቶ ምትኩ ካሳ በተለይ የሰሜኑ ጦርነት መቀስቀስን ተከትሎ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ እርዳታ አቅርቦቶች ጋር የተያያዙ ሥራዎችን በተመለከተ ከኢትዮጵያ በኩል ስማቸው በተደጋጋሚ አብሮ የሚጠቀስና በየጊዜው በዚሁ የእርዳታ አቅርቦት ዙሪያ መረጃ በመስጠትና የመንግሥት ይህንኑ የተመለከቱ ውሳኔዎችን ለሕዝብ በማሳወቅ ጎልተው ይታዩ የነበሩ ሰው ናቸው።የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን እንዳለው ግለሰቡ በተጠረጠሩበት ወንጀል ነገ ፍርድ ቤት ይቀርባሉ።
ሰለሞን ሙጬ
ነጋሽ መሐመድ
እሸቴ በቀለ