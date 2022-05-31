ኮሌራ 15 ገደለ፣800 ለከፈ

የክልሉ የህብረተሰብ ጤና ተቋም እንዳለዉ በሽታዉ በክልሉ አምስት ዞኖችና በሶስት ልዩ ዞኖች ተሰራጭቷል።የጤና ተቋሙ እንደሚለዉ የበሽታዉን ስርጭት ለመቆጣጠር እየጣረ ነዉ
መረጃዎች እንደሚጠቁሙት በደቡብ ክልል የተከሰተው የኮሌራ በሽታ ባለፈው ወር አጋማሽ ለመጀመሪያ ጊዜ የታያው በክልሉ ጌዲኦ ዞን ወናጎ ወረዳ ውስጥ ነበር ፡፡ አሁን ላይ በሽታው በክልሉ አምስት ዞኖችና ሦስት ልዩ ወረዳዎችን መዳረሱን የደቡብ ክልል የህብረተሰብ ጤና ተቋም አስታውቋል ፡፡
ጌዲኦ ፣ጋሞ ፣ ጎፋ ፣ ደቡብ ኦሞ ፣ ኮንሶ ዞኖችና እንዲሁም አማሮ ፣ ቡርጂ እና አሌ ልዩ ወረዳዎች በሽታው የታየባቸው ናቸው ፡፡በእነኝሁ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች እስከአሁን 15 ሰዎች መሞታቸውንና ከ800 በላይ የሚሆኑት ደግሞ መታመማቸውን የተቋሙ የበሽታ መከላከል ከፍተኛ ባለሙያ አቶ ታሪኩ መለሰ ለዶቼ ቬለ DW ገልጸዋል
አሁን ላይ በበሽታው ለታመሙ ሰዎች ህክምና መሰጠቱን የጠቀሱት አቶ ታሪኩ “ በተለይም በጤና ተቋማት የጋጠመውን የህክምና አሰጠጥ ጥራት ችግር ለመቅረፍ እየተሠራ ይገኛል ፡፡ እንዲሁም በሽታው በተከሰተባቸው ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ለሚገኙ የጤና ባለሙያዎች በኮሌራ ህክምና ላይ ያተኮረ የሥራ ላይ ሥልጠና ተሰጥቷል፡፡ በአሁኑወቅትም በሽታው ወደ ሌሎች አካባቢዎች
እንዳይስፋፋና አሁን በተከሰተባቸው አምስት ዞኖችና ሦስት ልዩ ወረዳዎች ውስጥም ተጨማሪ ጉዳት እንዳያደርስ ትምህርት ቤቶችና የገበያ ሥፍራዎችን ጨምሮ ህዝብ በብዛት በሚገኝባቸው አካባቢዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራ በመከናወን ላይ ይገኛል “ ብለዋል፡፡
የኮሌራ በሽታን የመከላከሉ ሥራ የሁሉንም ድጋፍና የቅንጅት ሥራን እንደሚጠይቅ የሚናገሩት የክልሉ ህብረተሰብ ጤና ተቋም የበሽታ መከላከል ከፍተኛ ባለሙያው አቶ ታሪኩ መለሰ ለዚህም በጤናው ዘርፍ ላይ በሚሠሩ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በኩል የተጀመረው ውስን ድጋፍ ከፍ ሊል ይገባል ብለዋል፡፡
በኢትዮጵያ የበጋው ወቅት ማብቃቱን ተከትሎ እየጣለ ከሚገኘው ዝናብ ጋር በተያያዘ በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች የኮሌራ እና የኩፍኝ በሽታዎች መከሰታቸውን የጤና ሚኒስቴር ባለፈው ወር መግቢያ ላይ ማስታወቁ አይዘነጋም ፡፡ የተባበሩት መንግሥታት የሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ጽ/ቤት በበኩሉ በኢትዮጵያ ባለፉት ስድስት ወራት ብቻ በተከሰተ የኮሌራ በሽታ 84 ሰዎች ሲሞቱ ከ 5 ሺህ በላይ የሚሆኑት መታመማቸውን ባለፈው ሳምንት ባወጣው ሪፖርት ይፋ ማድረጉ ይታወቃል፡፡
ሸዋንግዛዉ ወጋየሁ
ነጋሽ መሐመድ
ሸዋዬ ለገሰ