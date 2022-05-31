 ኮሌራ 15 ገደለ፣800 ለከፈ | ኢትዮጵያ | DW | 12.05.2023

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ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

ኮሌራ 15 ገደለ፣800 ለከፈ

የክልሉ የህብረተሰብ ጤና ተቋም እንዳለዉ በሽታዉ በክልሉ አምስት ዞኖችና በሶስት ልዩ ዞኖች ተሰራጭቷል።የጤና ተቋሙ እንደሚለዉ የበሽታዉን ስርጭት ለመቆጣጠር እየጣረ ነዉ

የደቡብ ኢትዮጵያ የኮሌራ በሽታ

መረጃዎች እንደሚጠቁሙት በደቡብ ክልል የተከሰተው የኮሌራ በሽታ ባለፈው ወር አጋማሽ ለመጀመሪያ ጊዜ የታያው በክልሉ ጌዲኦ ዞን ወናጎ ወረዳ ውስጥ ነበር ፡፡ አሁን ላይ በሽታው  በክልሉ አምስት ዞኖችና ሦስት ልዩ ወረዳዎችን መዳረሱን የደቡብ ክልል የህብረተሰብ  ጤና ተቋም አስታውቋል ፡፡

ጌዲኦ ፣ጋሞ ፣ ጎፋ ፣ ደቡብ ኦሞ ፣ ኮንሶ  ዞኖችና እንዲሁም አማሮ ፣ ቡርጂ እና አሌ ልዩ ወረዳዎች በሽታው የታየባቸው ናቸው ፡፡በእነኝሁ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች እስከአሁን 15 ሰዎች መሞታቸውንና ከ800 በላይ የሚሆኑት ደግሞ መታመማቸውን  የተቋሙ የበሽታ መከላከል ከፍተኛ ባለሙያ አቶ ታሪኩ መለሰ ለዶቼ ቬለ DW  ገልጸዋል

አሁን ላይ በበሽታው ለታመሙ ሰዎች ህክምና መሰጠቱን የጠቀሱት አቶ ታሪኩ “ በተለይም በጤና ተቋማት የጋጠመውን የህክምና አሰጠጥ ጥራት ችግር ለመቅረፍ እየተሠራ ይገኛል ፡፡ እንዲሁም በሽታው በተከሰተባቸው ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ለሚገኙ የጤና ባለሙያዎች በኮሌራ ህክምና ላይ ያተኮረ የሥራ ላይ ሥልጠና ተሰጥቷል፡፡ በአሁኑወቅትም በሽታው ወደ ሌሎች አካባቢዎች

Mikroskopaufnahme von Cholera Bakterien

እንዳይስፋፋና አሁን በተከሰተባቸው አምስት ዞኖችና ሦስት ልዩ ወረዳዎች ውስጥም ተጨማሪ ጉዳት እንዳያደርስ ትምህርት ቤቶችና የገበያ ሥፍራዎችን ጨምሮ ህዝብ በብዛት በሚገኝባቸው አካባቢዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራ በመከናወን ላይ ይገኛል “ ብለዋል፡፡

የኮሌራ በሽታን የመከላከሉ ሥራ የሁሉንም ድጋፍና  የቅንጅት ሥራን እንደሚጠይቅ  የሚናገሩት የክልሉ ህብረተሰብ  ጤና ተቋም የበሽታ መከላከል  ከፍተኛ ባለሙያው አቶ ታሪኩ መለሰ ለዚህም በጤናው ዘርፍ ላይ በሚሠሩ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በኩል የተጀመረው  ውስን ድጋፍ ከፍ ሊል ይገባል ብለዋል፡፡

በኢትዮጵያ የበጋው ወቅት ማብቃቱን ተከትሎ እየጣለ ከሚገኘው ዝናብ ጋር በተያያዘ በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች የኮሌራ እና የኩፍኝ በሽታዎች መከሰታቸውን የጤና ሚኒስቴር ባለፈው ወር መግቢያ ላይ ማስታወቁ አይዘነጋም ፡፡ የተባበሩት መንግሥታት የሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ጽ/ቤት በበኩሉ በኢትዮጵያ ባለፉት ስድስት ወራት ብቻ በተከሰተ የኮሌራ በሽታ 84 ሰዎች ሲሞቱ ከ 5 ሺህ በላይ የሚሆኑት መታመማቸውን ባለፈው ሳምንት ባወጣው ሪፖርት ይፋ ማድረጉ ይታወቃል፡፡

ሸዋንግዛዉ ወጋየሁ 

ነጋሽ መሐመድ

ሸዋዬ ለገሰ

 

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የደቡብ ኢትዮጵያ የኮሌራ በሽታ

ተዛማጅ ዘገባዎች

በኢትዮጵያ እና ጎረቤቶቿ ብርቱ ስጋት ያሳዳረው ድርቅ

በኢትዮጵያ እና ጎረቤቶቿ ብርቱ ስጋት ያሳዳረው ድርቅ 31.05.2022

ኢትዮጵያን ጨምሮ ምስራቅ አፍሪቃን የመታው ድርቅ ከ10 ሚሊየን በላይ ህጻናት ለአስከፊ የምግብ እጥረት መዳረጉን የተባበሩት መንግስታት የህጻናት ተራድኦ ድርጅት (UNICEF) ዐስታወቀ። ድርቁ በአራት ክልሎች በሰፊው የተከሰተባት ኢትዮጵያ ከችግሩ ለመላቀቅ ቢያንስ 5 ዓመታት ያስፈልጓታልም ተብሏል።