ኮላንኮ እና ላስካ ከሕዝበ-ውሳኔው ውጤት ምን ይጠብቃሉ?

ሰኞ ድምጽ የሰጡ የኮላንኮ እና ላስካ ነዋሪዎች የሕዝበ-ውሳኔው ውጤት ያቋቁመዋል ተብሎ ከሚጠበቀው "ደቡብ ኢትዮጵያ" ክልል መንገድና ሆስፒታል የመሰሉ መሠረተ-ልማቶች ይጠብቃሉ። የሹማምንቱ ማባበያ ተስፋ እንዲያደርጉ የሚጋብዝ ነው።የፖለቲካና የኤኮኖሚ ባለሙያዎች ግን ያደሩ ፈተናዎች የሚረከበው አዲስ ክልል የነዋሪዎቹን ህልም ለመሙላቱ ጥርጣሬ አላቸው
መኖሪያቸውን ከአዲስ አበባ በ650 ኪሎ ሜትር፤ ከሐዋሳ 420 ኪሎ ሜትር ገደማ በምትርቀው ኮላንኮ ከተማ ያደረጉት የጤና ባለሙያ አቶ ጌትነት ጋሳቶ ከፍ ያለ ሕክምና የሚሹ ሕሙማን ሲገጥሟቸው በአቅራቢያቸው ወደሚገኙ ሌሎች ተቋማት ይልካሉ። አቶ ጌትነት የሚኖሩባት ኮላንኮ የኧሌ ልዩ ወረዳ ዋና ከተማ ነች። የተሻለ ሕክምና የሚሹ የኧሌ ልዩ ወረዳ ነዋሪዎች ሁለት አማራጮች አሏቸው። አንደኛው ከኮላንኮ 50 ኪሎ ሜትር ገደማ ርቀት ላይ የሚገኘው የኮንሶ ካራት ሆስፒታል ሲሆን ሌላው 40 ኪሎ ሜትር ገደማ ላይ የሚገኘው የጊዶሌ አንደኛ ደረጃ ሆስፒታል ነው። ይሁንና በአካባቢው ተፈጥሮ በነበረ ግጭት ሳቢያ የኮንሶ ካራት ሆስፒታል ለኧሌ ልዩ ወረዳ ነዋሪዎች አማራጭ መሆኑ ቆሟል።
አቶ ጌትነት ጋሳቶ "ኮንሶ ሪፈር ለማድረግ አሁን ባለው ግጭት ተቆራርጠናል። ሕዝቡ ወደ ኮንሶ ካራት ሆስፒታል አይላክም" ሲሉ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል። የቀረው የጊዶሌ ሆስፒታል ቢሆንም መንገዱ አመቺ ባለመሆኑ ለነዋሪዎች ፈተና ነው። "በቅርበት የሆነ ሆስፒታል የለንም" የሚሉት አቶ ጌትነት የኧሌ ልዩ ወረዳ ነዋሪዎች "ዋናውን ችግር ይቀርፋል፤ ይፈታል ብለን የምናስበው ሆስፒታል ነው። በተለይ ለእናቶች እና ለሕጻናት ወሳኙ ነገር ሆስፒታል ነው" ሲሉ አንገብጋቢ የሚሉትን ጉዳይ ያስረዳሉ።
ኧሌ በሶስት ተከታታይ ሕዝበ-ውሳኔዎች ሊፈርስ በተቃረበው የደቡብ ክልል ከሚገኙ በርካታ ብሔረሰቦች አንዱ ነው። በግብርና እና ከብት እርባታ የሚተዳደረው የኧሌ ሰው ባለፈው ሰኞ ጥር 29 ቀን 2015 በተካሔደው ሕዝበ-ውሳኔ ድምጽ ሲሰጥ ለዘመናት ጠፍረው ለያዙት ችግሮች መፍትሔ አገኝ ይሆናል የሚል ተስፋ ሰንቆ ነው። ይኸ ተስፋ የሚነጨው መቀመጫውን በሐዋሳ ከተማ አድርጎ የነበረው የደቡብ ክልል ፈርሶ የሚመሰረተው አዲስ መስተዳድር ለነዋሪው የቀረበ ሊሆን እንደሚችል ከባለሥልጣናቱ የተሰጠ ማባበያ ጭምር ነው።
መቀመጫውን በሐዋሳ ያደረገው የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ክልል መንግሥት ለዞኖች እና ወረዳዎች ያለው ርቀት ለአገልግሎት አሰጣጥ ፈተና ሆኖ ቆይቷል። አዲስ የተቋቋሙ እና ወደፊት የሚመሠረቱ ክልሎች ወደ ሕብረተሰቡ ቀረብ በማለት ይኸን ችግር ይቀርፋሉ የሚል ተስፋ አለ።
"የኧሌ ወረዳ ሕዝብ ድምጹን ሲሰጥ ከዚህ በኋላ የእኔ እናት [ወደ ሌላ አካባቢ ሕክምና ፍለጋ] አትላክም፤ እዚሁ ልትገላገል ነው፤ የእኔ ሕጻን ወደ ሌላ ቦታ አይላክም። መንግሥት ሆስፒታል ይሰራል በሚል" ተስፋ እንደሆነ አቶ ጌትነት ያስረዳሉ። "አመራሩም ሲያሳምን ይኸንን ጭምር ነው ያወራው" የሚሉት የጤና ባለሙያ የሕዝበ-ውሳኔው ውጤት አዲስ ክልል እንዲቋቋም ከደገፈ "የመንገድ ችግር፣ የመብራት ችግር፤ የባንክ ቤቶች ችግር ሊቀረፉ ይችላሉ" በሚል ተስፋ ድምጽ እንደሰጠ ተናግረዋል።
በዕለተ-ሰኞው ሕዝበ-ውሳኔ ውጤት መሠረት ሊቋቋም ይችላል ተብሎ ከሚጠቀው "ደቡብ ኢትዮጵያ" የተባለ አስራ ሁለተኛ ክልል የተሻለ ግልጋሎት የሚጠብቁት እንደ አቶ ጌትነት ጋሳቶ ያሉ የኧሌ ልዩ ወረዳ ነዋሪዎች ብቻ አይደሉም። ከኧሌ ልዩ ወረዳ በምትጎራበተው ባስኬቶ ተመሳሳይ መሻት ይደመጣል። የባስኬቶ ልዩ ወረዳ መቀመጫ በሆነችው ላስካ ከተማ የሚኖሩት አቶ ልየው መሰለ "በደቡብ ክልል በነበርንበት ሰዓት አብዛኛው [የባስኬቶ ሕዝብ] ተጠቃሚ አይደለም። እስከዛሬ ድረስ ንጹህ የመጠጥ ውኃ እንኳ አልገባልንም። የመንገድ ትራንስፖርት እጅግ በጣም እየተቸገርን ነው" ሲሉ የአካባቢውን ሕዝብ ችግር ዘርዝረዋል።
የባስኬቶ ልዩ ወረዳ በዝንጅብል አምራችነቱ የሚታወቅ ነው። የወረዳው ገበሬ ቡና፣ ሰሊጥ እና ኮረሪማ ያመርታል። ይኸን የግብርና ምርት በአካባቢው ለሚገኙ ከተሞች ለማቅረብ ግን መንገድ ፈተና ነው። የላስካው ነዋሪ አቶ ልየው "መሠረተ-ልማቶችም ይገባሉ ብለን ነው የምንጠብቀው። በዚህ ረገድ ቀደም ሲል በጣም ተጎድተናል" ሲሉ የሕዝበ-ውሳኔው ውጤት ከሚያቋቁመው አዲስ ክልል የሚጠብቁትን ገልጸዋል። "የባስኬቶ ተወላጅ የደቡብ ክልል መዋቅር ላይ የሥራ ዕድል አላገኘም" የሚሉት አቶ ልየው "አሁን [የክልሉ መንግሥት] በቅርበት [ሲቋቋም] የሥራ ዕድሉንም እናገኛለን" ሲሉ ተስፋቸውን ለዶይቼ ቬለ አጋርተዋል።
ሶስት ሕዝበ-ውሳኔዎች የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ክልልን ለአራት ቦታ ይከፍሉታል። የሲዳማ ክልል እና የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ራሳቸውን ችለው የተቋቋሙ ናቸው በሶስተኛው ሕዝበ ውሳኔ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ይቋቋማል ተብሎ ይጠበቃል።
ኧሌ እና ባስኬቶ ባለፈው ሰኞ አስራ ሁለተኛውን የኢትዮጵያ ክልል ለማቋቋም በተካሔደ ሕዝበ-ውሳኔ ድምጽ ከሰጡ አምስቱ ልዩ ወረዳዎች መካከል ናቸው። በአማሮ፣ ቡርጂ እና ደራሼ ልዩ ወረዳዎች ይኸው ሕዝበ-ውሳኔ ተካሒዷል። በደቡብ ክልል ሶስተኛው የሆነው ሕዝበ-ውሳኔ 410 ሚሊዮን ብር ገደማ የተበጀተለት ሲሆን ከሶስት ሚሊዮን በላይ ነዋሪዎች በ3371 የድምጽ መስጫ ጣቢያዎች ተሳትፈውበታል። የካቲት 8 ቀን 2015 ይፋ ይሆናል ተብሎ የሚጠበቀው የሕዝበ-ውሳኔ ውጤት ከደገፈ አምስቱ ልዩ ወረዳዎች ከዎላይታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ኮንሶ፣ ደቡብ ኦሞ እና ጌዴኦ ዞኖች ጋር ሆነው አዲሱን ክልል ይመሰርታሉ።
ስድስቱ ዞኖች እና አምስቱ ልዩ ወረዳዎች ወደ ሕዝበ-ውሳኔ ያመሩት በ1985 የተቋቋመው የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ክልል ራስን በራስን የማስተዳደርን ጨምሮ በርከት ያሉ ጥያቄዎች ከተነሱበት በኋላ ነው። በርካታ ዞኖች የራሳቸውን ክልል ለማቆም በየምክር ቤቶቻቸው ውሳኔ በማሳለፍ ግፊት ቢያሳድሩም የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ መንግሥት የተከተለው መንገድ ግን የተለየ ሆኗል። ከዚህ ቀደም በተካሔዱ ሕዝበ-ውሳኔዎች የሲዳማ ክልል ራሱን ችሎ ሲቋቋም የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል በአንጻሩ አምስት ዞኖች እና አንድ ልዩ ወረዳን ያጣመረ ነው። ሁለቱ ክልሎች በሕዝበ-ውሳኔ ከነባሩ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ክልል ተለይተው የራሳቸውን መስተዳድር ሲያቋቁሙ ግን በርከት ያሉ ፈተናዎች መጋፈጥ ነበረባቸው።
የደቡብ ክልልን ውጣ ውረድ ለረዥም አመታት በቅርበት የሚያውቁት የፖለቲካ ተንታኙ አቶ ዳያሞ ዳሌ በበርካታ አካባቢዎች ያደሩ የአደረጃጀት ጥያቄዎች አዲስ ለሚቋቋመው ክልል ፈተና እንደሚሆኑ ይናገራሉ። "አማሮ ዞን መሆን ይፈልጋል፤ ተደጋግሞ ይጠይቃል፤ ብዙ ብጥብጥ ሳይፈጠር እንዲሁ ከርሟል። ደራሼ አካባቢም ጋርዱላ ዞን እንሆናለን የሚል ጥያቄ ሲነሳ ነበር። ደቡብ ኦሞ አሪ አካባቢም እንደዚሁ ተነስቷል" የሚሉት አቶ ደያሞ "አዲሱ ክልል ያንን እንዴት እንደሚያስተናግድ የሚያስፈራ ነገር ነው" ሲሉ ይሰጋሉ።
በደቡብ ክልል ስድስት ዞኖች እና አምስት ልዩ ወረዳዎች ሰኞ ጥር 29 ቀን 2015 በተካሔደ ሕዝበ-ውሳኔ ከሶስት ሚሊዮን በላይ ዜጎች ድምጽ ሰጥተዋል። ይኸ ሕዝበ-ውሳኔ በ410 ሚሊዮን ብር ገደማ በጀት የተከናወነነው።
አዲስ በሚደራጀው ክልል ውስጥ የሚዋቀሩ ዞኖች እና ልዩ ወረዳዎች የሚያሻቸውን መንገድን የመሳሰሉ መሠረተ-ልማቶች ለመገንባት "ገቢ ከየት ነው የሚያመጣው?" የሚለው ጥያቄ ሌላው አቶ ደያሞ አሳሳቢ የሚሉት ጉዳይ ነው። "ይኸ ክልል ሲፈጠር ከድሮ የተሻለ ልማት ነው የሚመጣው የሚሉ መግለጫዎች እና ሊኖረው የሚችለው አቅም ሲመዛዘን ከፍተኛ ሥጋት የሚፈጥር ነው" ሲሉ ፈታኙን የቤት ሥራ ይገልጹታል።
በኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የኤኮኖሚ ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር ደገላ ኤርገኖ በበኩላቸው በአዲሱ ክልል ውስጥ የሚካተቱ "ልዩ ወረዳዎች በተለያየ የኤኮኖሚ ደረጃ ላይ ነው ያሉት። ዞኖች በተለያየ ደረጃ ላይ ነው ያሉት። ይኸንን ልዩነት ለማጣጣም ጊዜ ይፈጃል" ሲሉ ያስጠነቅቃሉ። ስድስቱ ዞኖች እና አምስቱ ልዩ ወረዳዎች በተቀራራቢ ቦታ መገኘት "የተሻለ ዕድል የሚፈጥርበት ሁኔታም ይኖራል" የሚሉት ዶክተር ደገላ አወቃቀሩን ማስተካከል እና የገንዘብ ወጪ እንደሚጠይቅ ያብራራሉ።
"ለሕዝብ ፍላጎት ምላሽ ለመስጠት ቀረብ ያለ የአስተዳደር ሥርዓት መፍጠሩ በአንድ በኩል ጥሩ ነው። ርቀት የሚቀንስ ከሆነ፤ ሕዝቡ በቅርበት ፍትኅ የሚያገኝ ከሆነ የተሻለ ነገር ሊኖረው ይችላል። ነገር ግን የፖለቲካ አመራሩ፣ ሲቪል ሰርቪሱ፤ ቢሮክራሲው እና የፖለቲካ ክንፉ ቁርጠኛ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል" ሲሉ ተናግረዋል። "አመራሩ ቁርጠኛ ካልሆነ ግን መዋቅር እየፈጠረ፤ ሰው እያደራጀ ብክነቱ የበለጠ የከፋ ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል" ሲሉ ዶክተር ደገላ ተናግረዋል።
የህዝበ ውሳኔ የተካሔደው በደቡብ ክልል ውስጥ በሚገኙት የዎላይታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ኮንሶ፣ ደቡብ ኦሞ፣ ጌዴኦ ዞኖች እንዲሁም አማሮ፣ ቡርጂ፣ ደራሼ፣ አሌ እና ባስኬቶ ልዩ ወረዳዎች ነው።
"ባለሥልጣናት የሚያወሩት፤ ገነት የሚመጣ የሚያስመስለው መግለጫ ሊፈጽሙት ከሚችሉት ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ስታነጻጽረው ትንሽ ያስፈራል" የሚሉት አቶ ደያሞ መሠረታዊ የሚባል ለውጥ ለመኖሩ እርግጠኛ አይደሉም። "አዲሱ ክልል ልክ እንደ ድሮው ክልል ብዙ ቢሮዎች፤ ብዙ የሥልጣን ቦታዎች ይኖሩታል። አንዱም ጉጉት በብሔረሰብ ተዋጽዖም ይሁን በምን ተጨማሪ ሥልጣን በክልል ደረጃ ማግኘት ነው" የሚሉት አቶ ደያሞ "ክልሉ ደግሞ ከድሮው የሕዝብ ቁጥር አንሷል፤ ገቢው ይቀንሳል። ነገር ግን ትልቁ ክልል ውስጥ የነበረ የቢሮ ብዛት፤ የመሥሪያ ቤት ብዛት፤ የባለሥልጣን ብዛት እንደዚያው ነው የሚሔደው። ስለዚህ የአስተዳደር ወጪው በጣም ይጨምራል" ሲሉ ተቃርኖውን ያብራራሉ።
በዚህ በወጪ ፍላጎት መጨመር ጉዳይ ላይ ዶክተር ደገላ ኤርገኖም ይስማማሉ። የመንግሥት ተቋማትን በቢሮ፣ በወንበር፣ ጠረጴዛ እና በተሽከርካሪ ማደራጀትን የሚመጨምረው መደበኛ ወጪ አዲስ የሚመሠረተውን ክልል ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ፌድራል መንግሥት ድረስ የሚሻገር ተጽዕኖ እንደሚኖረው ዶክተር ደገላ ተናግረዋል።
እሸቴ በቀለ