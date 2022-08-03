ክልል የማዋቀር ጥያቄዎች እና ፌድራሊዝም  

ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይም በደቡቡ አቅጣጫ "ክልል እንሁን" የሚሉ የአደረጃጀትና የመንግሥት አስተዳደር ዐወቃቀር ጥያቄዎች በርከት ብለው ይስተዋላሉ። ጥያቄዎቹ ለግጭትና ቁርቁስ መነሻ ሆነውም በየ ቦታው ጉዳት ደርሶ ያውቃል።
በፌዴራላዊ የመንግሥት ዐወቃቀር ሥርዓት እንደምትመራ በሕገ መንግሥቷ የደነገገችው ኢትዮጵያ ከንጉሡ የአሥተዳደር ዘመን የጠቅላይ ግዛት እስከ ኢሕአዴግ ክልል ድረስ ለአሥተዳደር ያመች ዘንድ ከፍ ዝቅ ሲል የከረመ ቁጥር ያለው የአስተዳደር ዐወቃቀርን አራምዳለች።
ይሁንና አሁን አሁን ብሔርን መሠረት ያደረጉ የክልል አደረጃጀቶችን ተንተርሶ የሚገኙ ሁለንተናዊ እንቅስቃሴዎች እና ጥቅሞችን ታሳቢ ያደረጉ የክልል እንሁን ጥያቄዎች ከፍ ሲል አገር ፣ ዝቅ ሲል ክልል መሆንን የሚፈቅደውን የኢፌዴሪ ሕገ መንግሥት በማጣቀስ መሰል ጥያቄዎች ተበራክተዋል።
የሕግ ባለሙያ የሆኑትን አቶ አምደገብርኤል አድማሱን በዚህ ዙሪያ ጠይቀናቸዋል። "ክልል የመሆን ምንጩ ሕገ መንግሥታዊ መብት ነው" ካሉ በኋላ የመብቱ ጠያቂዎች "ሕግ አውጪ ፣ ሕግ አስፈፃሚ እና ሕግ ተርጓሚ አካላቶችን አቋቁመው ሥልጣንና መብቶችን የመጎናፀፍ " ፋይዳ አለው ብለው ስለሚያምኑ ይህንኑ ያራምዳሉ ብለዋል።
የፌዴራሊዝም መምህር የሆኑት ዶክተር ሲሳይ መንግሥቴ የአስተዳደር አደረጃጀት ጥያቄ "በየጊዜው እንደየ ሁኔታው የሚስተካከል፣ የሚሰፋ እና የሚጠብ" መሆኑን ከዓለም አቀፍ ልምድ እና ከኢትዮጵያ ታሪክ እያጣቀሱ ይገልፃሉ።
አሜሪካ በ 13 ግዛቶች የጀመረችው ፌዴራላዊ አወቃቀር አሁን 52 መድረሱን ፣ ናይጀሪያ በ 3 ክልሎች ጀምራ 36 መድረሷን፣ ሕንድ በ 12 ክልሎች የጀመረችው የፌዴራል ዐወቃቀር አሁን 29 ክልል ላይ መድረሱን አስታውሰው በኢትዮጵያ ውስጥ በንጉሡ ዘመን በጠቅላይ ግዛት አደረጃጀት የመስፋት ሂደት እንደነበር፣ በደርግ በ14 ክፍለ አገሮች ተዋቅሮ የነበረው አደረጃጀት በኢሕአዴግ ወደ ዘጠኝ ዝቅ ብሎ እንደገና አሁን በአንድ ብሔር ስም የሚጠራም ፣ በአቅጣጫም የሚሰየም የክልል አወቃቀር መኖሩን ገልፀዋል።
የሕግ ባለሙያው አቶ አምደ ሚካኤል አድማሱም ይህንን ሀሳብ ይደግፋሉ። "ክልል ማደራጀት ብዙ ልንፈራው የሚገባው ጉዳይ ነው ብየ አላምንም" በማለት።
የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም ለብሔር ማንነት ከፍተኛ እውቅና ሰጥቶ የራስን ዕድል በራስ መወሰን እስከ መገንጠል መፍቀዱ በአንድ በኩል ክልሎች ከፌዴራል መንግሥቱ ተገዳዳሪ የጦር ኃይል እንዲገነቡ ፣ በሌላ በኩል በክልሎች ውስጥ የሚኖሩ ሌሎች የአገሬው ዜጎችን መብት የሚጥስ እና የፖለቲካ ተሳትፎ እንዳይኖራቸው የሚያደርግ ጉራማይሌ የክልል ሕገ መንግሥታት መኖራቸው ለዜጎች አደጋ ፈጣሪ ሆነው ይስተዋላሉ።
ይህንን በተመለከተ አቶ አምደገብርኤል " ፖለቲካዊ መፍትሔ" እንደሚያስፈልገው በመጥቀስ ክልል መሆን ይህንን ችግር ጎን ለጎን የሚፈታ መሆን እንዳለበት ይጠቅሳሉ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ምን አይነት የፌዴራል ሥርዓት መከተል አለብኝ የሚለውን ራሱ መምረጥም አለበት ብለዋል። የክልል እንሁን ጥያቄዎች በስፋት ጎልቶ እየተስተዋለ የሚገኘውን አንዱ በአንዱ ላይ መነሳትንና መራራቅን አብረው መፍታት አለባቸው የሚሉት ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ
በብሔር ስም በሚጠሩ ክልሎች ውስጥ የሚኖሩ የሌሎች ብሔር ተወላጆች ሙሉ የፖለቲካ መብት ተጠቃሚ አለመሆንን " የአገሪቱ አንድ መሠረታዊ ችግር ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነው" ብለዋል።
ዘጠኝ ክልሎችን እና በፌደሬሽን ምክር ቤት ውስጥ ውክልና የሌላቸውን አዲስ አበባ እና ድሬዳዋ ከተሞችን ያቀፈው የኢፌዴሬ የፌዴራል ሥርዓት አወቃቀር እስካሁን ከደቡብ አቅጣጫ ሁለት አዳዲስ ክልሎችን የፌዴሬሽኑ አካል አድርጎ ያካተተ ሲሆን አሁንም እዚያው ደቡብ ውስጥ ተጨማሪ ክልሎችን ለማዋቀር በሂደት ላይ ይገኛል።
ሰለሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
እሸቴ በቀለ