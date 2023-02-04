 ኬንያ፤ የኑሮ ዉድነት ያስነሳዉ ተቃዉሞ | አፍሪቃ | DW | 20.03.2023

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አፍሪቃ

ኬንያ፤ የኑሮ ዉድነት ያስነሳዉ ተቃዉሞ

የኬንያ ፖሊስ በሃገሪቱ የሚታየዉን የኑሮ ዉድነት በመቃወም በተጠራ ሰልፍ ቢያንስ አንድ ሰዉ ከፖሊስ በተተኮሰ ጥይት መገደሉ ተሰማ ። ፖሊስ ሰልፉን በአስለቃሽ ጢስ እና ዉኃ በመርጨት በትኗል። ኦዲንጋ የኑሮ ዉድነትና፤ «በተሰረቀ የምርጫ ዉጤት» ስልጣን ላይ የሚገኙትን ፕሬዚዳንት ሩቶን በመቃወም ዜጎች ተቃዉሞዋቸዉን እንዲቀጥሉ ጥሪ አስተላልፈዋል።

Kenia | Anti-Ruto-Proteste in Kisumu

የኬንያ ፖሊስ በሃገሪቱ የሚታየዉን የኑሮ ዉድነት በመቃወም በተጠራ ሰልፍ ቢያንስ አንድ ሰዉ ከፖሊስ በተተኮሰ ጥይት መገደሉ ተሰማ ። ፖሊስ ሰልፉን በአስለቃሽ ጢስ እና ዉኃ በመርጨት በትኗል፤ ከፍተኛ የተቃዋሚ ፓርቲ አባላትንም አስሯል። ዛሬ ሰኞ በታዋቂዉ ተቃዋሚ መሪ ራይላ ኦዲንጋ የተመራዉ የተቃዉሞ ሰልፍ ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶ ባለፈዉ መስከረም ወር ስልጣን ከያዙ ጀምሮ በሃገሪቱ ጣራ ላይ የደረሰዉን የኑሮ ዉድነት ማስተካከል አልቻሉም ሲል የተጠራ ነበር። በሃገሪቱ በተከሰተዉ ድርቅ እና በመሠረታዊ ነገሮች ላይ በሚታየዉ የዋጋ መናር ምክንያት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ በረሃብ እየተሰቃዩ ነው። ናይሮቢ ላይ ተቃዉሞን የጠሩት የኬንያ የተቃዋሚ መሪ ራይላ ኦዲንጋ በሃገሪቱ «ጣራ የነካዉን » የኑሮ ዉድነትና፤ «በተሰረቀ የምርጫ ዉጤት» ስልጣን ላይ የሚገኙትን ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶን በመቃወም ዜጎች ተቃዉሞዋቸዉን እንዲቀጥሉ ጥሪ አስተላልፈዋል።  ፖሊስ ሁለት የተቃዋሚ ፓርቲ የምክር ቤት አባላትን እና አንድ የተቃዋሚ ፓርቲ ከፍተኛ አመራርን ጨምሮ ወደ 20 ወጣት ተቃዋሚ ሰልፈኞችን በቁጥጥር ስር ማድረጉ ተገልጿል። አንድ የኬንያ ተቃዋሚ ፓርቲ ደጋፊ ይህን ተናግረዋል። 
"እየተሰቃየን ነው። ትንሽ የሚባለዉን ስኳር እንኳ ለመግዛት አቅም የለኝም። በአሁኑ ጊዜ ስኳር 40 ሺሊንግ (በግምት 35 ሳንቲም) ሆኗል ። ያለፈዉ መንግስት ቢያንስ ይወደን ነበር ማለት እችላለሁ ። ይህ መንግሥት ግን በግብዞች የተሞላ ነው።  ሩቶ ራሱ እኛን ለማባበል ሃስትለር በሚል ስም ተጠቅሟል ። ሞኞች መስለነዉ ነዉ። አሁን ግን የገባውን ቃል መፈጸም አይችልም።"  
በደቡብ አፍሪቃም በሚታየዉ ከፍተኛ የኑሮ ውድነት ምክንያት ፕሬዚዳንት ሲረል ራማፎሳን ስልጣን እንዲለቁ ሲሉ ተቃዋሚዎች ዛሬ የአደባባይ ተቃዉሞ አሰሙ።   በተቃዉሞ ወቅት መንግሥት ቁልፍ የተባሉ የመሠረተ ልማት ተቋማትን ለመጠበቅ ወታደሮችን መድቧል። የምጣኔ ሀብት ነፃነት ታጋዮች ፓርቲ ቃል አቀባይ ሲናዉ ታምቦ አሁን ላለው ችግር ፕሬዝዳንቱን ተጠያቂ ያደርጋሉ። 
«በደቡብ አፍሪቃ የሕዝባችን፤ ሰቆቃ፣ ከፍተኛ ሥራ አጥነት፣ የስልጣን ዘመኑ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ 1.8 ሚሊዮን ሰዎች ሥራ አጥ የሆኑትን ሲሪል ራማፎሳን ስልጣናቸዉን እንዲለቁ እንጠይቃለን።»

አዜብ ታደሰ 

እሸቴ በቀለ
 

ተዛማጅ ዘገባዎች

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የኬንያ ፍትህና የሞት ቅጣት ፍርድ 04.02.2023

የኬንያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን የሞት ቅጣትን በሃገሪቱ ለመሻር እንቅስቃሴ ጀምሯል። ምንም እንኳን የሞት ቅጣት አሁንም በኬንያ ህጋዊ ቢሆንም ወንጀልን በመዋጋት ረገድ ውጤታማ አለመሆኑን እና ድሆች ላይ ብቻ ማነጣጠሩን የኬንያ የሰብዓዊ መብት ኮሚሽን አጽኖት ሰጥቷል። በኬንያ የመጨረሻው የሞት ቅጣት የተፈፀመዉ ከ 35 ዓመታት በፊት ነዉ።

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የኬንያ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዕጩዎች እና የማክሮን የአፍሪቃ ጉብኝት 30.07.2022

የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በዚህ ሳምንት በእፍሪቃ ጉብኝት አድርገዋል። ፓሪስ የፕሬዚዳንቱ ጉብኝት ከቀድሞ የፈረንሳይ ቅኝ ግዛቶች ጋር ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር ያለመ ነው ብላለች። ማክሮን ሰኞ ያውንዴ ሲደርሱ ግን ትኩረታቸው አፍሪካ በሩሲያ ባላት አቋም ላይ ወደቀ።

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የኬንያ ምረጫ ውጤት ተጽእኖ በጎረቤት አገራት እና ቃጣናው 16.08.2022

ትናንት ውጤቱ ይፋ የሆነው የኬንያ ምርጫ በርካታ አወዛጋቢ ነገሮች እንዳሉትም አብሮ ተነስቷል። ምርጫውን ያስፈጸመው የድንበር እና ምርጫ ኮሚሽን በሁለት መከፈል ጨምሮ የዊሊያም ሩቶን ፕሬዝዳንት ሆነው መመረጥ አልቀበልም ያሉት ተቀናቃኛቸው ራይላ ኦዲንጋ ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት መውሰዳቸው የድህረ ምርጫውን ሂደት ቀላል አላደረገውም።