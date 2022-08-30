 ኬንያ በተከሰተ ድርቅ ከ 200 በላይ ዝሆኖች ሞቱ | አፍሪቃ | DW | 04.11.2022

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አፍሪቃ

ኬንያ በተከሰተ ድርቅ ከ 200 በላይ ዝሆኖች ሞቱ

በኬንያ በተከሰተዉ ከፍተኛ ድርቅ ከ200 በላይ ዝሆኖችና በመቶዎች የሚቆጠሩ የሜዳ አህዮች እንዲሁም ሌሎች የዱር አዉሬዎች መሞታቸዉን የሀገሪቱ የቱሪዝም ሚንስትር ዛሬ ገለፀ። ይህ ድርቅ ያስከተለዉ ቀዉስ በኬንያ ወደ ግማሽ ቆዳ ስፋት የሚህል ክልልን እና ከ 50 ሚሊዮን ህዝቦቿ መካከል ቢያንስ አራት ሚሊዮን ህዝብን እንደተጎዳ ተነግሯል።

Kenia | Wildtiere leiden unter anhaltender Dürre

ከአራት አስርት ዓመታት ወዲህ በኬንያ በተከሰተዉ ከፍተኛ ድርቅ ከ200 በላይ ዝሆኖችና በመቶዎች የሚቆጠሩ የሜዳ አህዮች እንዲሁም ሌሎች የዱር አዉሬዎች መሞታቸዉን የሀገሪቱ የቱሪዝም ሚንስትር ዛሬ ገለፀ። ይህ ድርቅ ያስከተለዉ ቀዉስ በኬንያ ወደ ግማሽ ቆዳ ስፋት የሚህል ክልልን እና ከ 50 ሚሊዮን ህዝቦቿ መካከል ቢያንስ አራት ሚሊዮን ህዝብን በድርቅ እንደተጎዳ ተነግሯል።

Kenia | Wildtiere leiden unter anhaltender Dürre

በኬንያ ከፍተኛ ድርቅ የዱር አዉሬዎችን እየገደለ ነዉ

 የኬይና ቱሪዝም ሚኒስትር ፔኒና ማሎንዛ ዛሬ ዓርብ ናይሮቢ ላይ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ «ድርቁ የዱር እንስሳትን ለሞት ሲዳርግ፣ በአብዛኛው ዕፅዋት እንዲጠፉ ዳርጓል ፤ 14 የዱር አራዊቶች ዝርያ በድርቁ ክፉኛ ከስተዋል» ብለዋል።   በኬንያ፣ በሶማሊያና በኢትዮጵያ አራት ተከታታይ የዝናብ ወቅቶች ዝናብ ሳይዘንብ በመቅረቱ በአፍሪቃ ቀንድ ሃገራት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ለከፍተኛ ረሃብ ተጋልጠዋል። ድርቁ ባስከተለዉ ቀዉስ በኬንያ ብቻ ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ከብቶች ሞተዋል።  

አዜብ ታደሰ 

ሸዋዬ ለገሠ

 

ተዛማጅ ዘገባዎች

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የድርቅ መባባስ ስጋት በአፍሪቃው ቀንድ 30.08.2022

የዓለም ሜቴሬዎሎጂ ድርጅት ባሳለፍነው ሳምንት ይፋ ባደረገው መረጃ ከመጪው ጥቅምት እስከ ታኅሣስ በአፍሪቃው ቀንድ አካባቢ ከተለመደው ያነሰ የርጥበት ሁኔታ ይጠበቃል። ይኽን ተከትሎ የወጡ መረጃዎች የአፍሪቃው ቀንድ አካባቢ ከ40 ዓመታት በላይ ባልታየ ሁኔታ አሁን ያለው ድርቅ ሊባባስ እንደሚችል እያሳስባሉ።

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በኬንያ፣ ኢትዮጵያ እና ሶማሊያ ዝናቡ በመዘግየቱና በቂ ምርት ባለመኖሩ በሚሊዮን የሚቆጠር ሕዝብ ረሃብ ተጋልጠዋል። የርዳታ ድርጅቶች አስቸኳይ ርምጃ እንዲወሰድ ሲሉ አስጠንቅቀዋል። እንደ መንግሥታቱ ድርጅት ግምት በኬንያ፣ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ እና ሶማሊያ ወደ 13 ሚሊዮን ህዝብ በከፋ ረሃብ እየተሰቃየ ነዉ።

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ዊሊያም ሩቶ ምርጫ ኬንያ 2022ን አሸንፈዋል፤ ቀጥሎስ? 15.08.2022

መቼም ያ የደም መፋሰስ ዳግም እንዲመለስ የሚሻ አይኖርም ። ዉጤቱ ምንም ይሁን ምን በሰላም ማለቁ ለኬንያውያን ብቻ ሳይሆን ለተቀሩት አፍሪቃውያን መልካም ዜና ነው። ። ሁለቱን ጉምቱ ፖለቲከኞች አንገት ለአንገት ያተናነቀው ምርጫ ኬኒያ 2022 በዶሮ ነጋዴው እና ምክትል ፕሬዚደንት ዊሊያም ሩቶ አሸናፊነት ተጠናቋል።