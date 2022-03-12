ኬኒያ ውስጥ እስር ላይ የነበሩ ስደተኞች መመለስ መጀመራቸው

በኬንያ የተለያዩ አሥር ቤቶቸ የሚገኙ ዜጎችን ወደ አገር ቤት መመለስ መጀመሩን መንግሥት አስታወቀ ፡፡ ትናንት በመጀመሪያው ዙር በኬንያ ሞያሌ በኩል ወደ አገር ቤት የገቡ 98 የደቡብ ክልል ተወላጅ ፍልሰተኞችን ከቤተሰቦቻቸው ማቀላቀሉን የክልሉ መንግስት ገልጿል፡፡
በኬንያ የተለያዩ አሥር ቤቶቸ የሚገኙ ዜጎችን ወደ አገር ቤት መመለስ መጀመሩን መንግሥት አስታወቀ። ትናንት በመጀመሪያው ዙር በኬንያ ሞያሌ በኩል ወደ አገር ቤት የገቡ 98 የደቡብ ክልል ተወላጅ ፍልሰተኞችን ከቤተሰቦቻቸው ማቀላቀሉን የክልሉ መንግስት ገልጿል፡፡ ስደተኞቹን የመመለሱ ተግባር የተጀመረው የኢትዮጲያና የኬንያ መንግሥታት በእሥር በሚገኙ ኢትዮጲያዊያን ዙሪያ በቅርቡ የደረሱትን ሥምምነት ተከትሎ ነው ፡፡
ከዓመታት እሥር በኃላ ወደ አገር በመመለሳቸው እድለኛ መሆናቸውን ለዶቼ ቬሌ / DW / የገለፁት ተመላሾቹ አሁንም በቡዙ ሺህዎች የሚቆጥሩ ኢትዮጲያዊያን በየእሥር ቤቱ በተጎሳቆለ ሁኔታ ይገኛሉ ብለዋል፡፡ የደቡብ ክልል ሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ የሥራ ሃላፊዎች እንዳሉት ትናንት ወደ አገር ቤት የገቡት 98 ከፍልሰት ተመላሾች በኬንያ የተለያዩ አሥር ቤቶች ለዓመታት ታሥረው የቆዩ ናቸው ፡፡
በክልሉ ከሃድያና ከንባታ ጠንባሮ ዞኖች ነዋሪ የሆኑት እነኚሁ ተመላሾች ወደ አገር የተመለሱት የኢትዮጵያና የኬንያ መንግሥታት በኢትዮጵያዊያን ፍልሰተኞች ዙሪያ በቅርቡ ባደረጉት ዲኘሎማሲያዊ ሥምምነት መሠረት ነው ተብሏል፡፡
የደቡብ ክልል መንግሥት ተመላሾቹን በመቀበል የመጓጓዣና ተያያዥ ወጪዎችን በመሸፈን ከቤተሰቦቻቸው እንዲቀላቀሉ ማድረጉን ነው በቢሮው የሥራ ሥምሪት ማስፋፊያ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ታሪኩ በዛብህ ለዶቼ ቬሌ DW የገለፁት ፡፡
ከስደት ተመላሸቹ ከ18 እስከ 25 ዓመት የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ወጣቶች መሆናቸውን የጠቀሱት አቶ ታሪኩ ክልሉ በቀጣይ ለተመላሾቹ ድጋፎችን ያደርጋል ብለዋል፡፡
ከስደት ተመላሾቹ መካከል በሃድያ ዞን ነዋሪዎች የሆኑት ማርቆስ ቡታ እና ያሲን ረመዳን ከዓመታት እሥር በኋላ ወደ አገራቸው መመለሳቸው ደሰተኛ መሆናቸውን በስደት ወቅት የምግብ እጦትን ጨምሮ የተለያዩ ችግሮች እንደደረሱባቸው ገልፀዋል፡፡
በአሁኑ ወቅት በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጰያዊያን አሁንም በእሥር ቤቶች በተጎሳቆለ ሁኔታ እንደሚገኙ የተናገሩት ተመላሾቹ ወደ አገራቸው የመመለስ ፍላጎት እንዳላቸውም አስረድተዋል፡፡
በቀጣይ የኢትዮጵያና የኬኒያ መንግሥታት በደረሱት ስምምነት መሠረት ተጨማሪ ተመላሾች ወደ አገር ቤት ይገባሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ የደቡብ ክልል ሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ የሥራ ሥምሪት ማስፋፊያ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ታሪኩ በዛብህ ገልፀዋል፡፡
ተመላሾቹን በተቀናጀ ሁኔታ በመቀበል ወደ መደበኛ ህይወታቸው ለመመለስ በክልል ደረጃ ግብረሀይል ተቋቁሞ የቅድመ ዝግጅት ሥራ መደረጉን ተናግረዋል፡፡ በደቡብ ክልል የሚገኙ ወጣቶች የተሻለ ኑሮ ፍለጋ ወደ ደቡብ አፍሪካ ለመግባት በሚያደርጉት ሙኩራ በኬንያና እና ታንዛንያ ለሞት ፣ ለእስርና ለእንግልት እንደሚዳረጉ ይታወቃል፡፡
ሸዋንግዛው ወጋየሁ
ታምራት ዲንሳ
ኂሩት መለሰ