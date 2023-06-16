ኪይቭ፤ የአፍሪቃ መሪዎች የሽምግልና ጥረት

አስራ ስድስት ወራት የዘለቀውን የሩስያ ዩክሬን ጦርነት ተፈላሚ ኃይላት ለመሸምገል የአፍሪቃ መሪዎች ልዑካን ቡድን ዛሬ ክየቭ ዩክሬን ገብቷል። በደቡብ አፍሪቃው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ የተመራው የልዑካን ቡድኑ ከፖላንድ ዛሬ ጠዋት በባቡር ነው ወደ ክየቭ የሄደው።
አስራ ስድስት ወራት የዘለቀውን የሩስያ ዩክሬን ጦርነት ተፈላሚ ኃይላት ለመሸምገል የአፍሪቃ መሪዎች ልዑካን ቡድን ዛሬ ክየቭ ዩክሬን ገብቷል። በደቡብ አፍሪቃው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ የተመራው የልዑካን ቡድኑ ከፖላንድ ዛሬ ጠዋት በባቡር ነው ወደ ክየቭ የሄደው። በክየቭ ቆይታው የዩክሬኑን ፕሬዝዳንት ቮሎዶሚር ዜሌንስኪን የሚያነጋግረው ቡድኑ የሩስያውን ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲንን ለማነጋገር ደግሞ በሳምንቱ መጨረሻ ቀናት ወደ ሩስያ ይሄዳል። ሁለቱም መሪዎች ቀደም ብለው ልዑካኑን ለማነጋገር ፈቃደኝነታቸውን አስታውቀዋል። የልዑካኑ የክየቭና የሞስኮ ጉዞ ዓላማ ሁለቱ ሀገራት የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ እንዲደርሱ ማድረግና በመካከላቸው ዘላቂ ሰላም ማስፈን ነው። ዛሬ ክየቭ ከገቡት የቡድኑ አባላት መካከል የሴኔጋል፣የኮንጎ ብራዛቢል፣የዛምቢያ እና የኮሞሮስ መሪዎችይገኑበታል።ግብጽ በጠቅላይ ሚኒስትrሯ የተወከለች ሲሆን በኮሮና የተያዙት የኡጋንዳው ፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ደግሞ በቀድሞ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ተወክለዋል። መሪዎቹ ክየቭ በገቡበት በዛሬው እለት ክየቭ በሚሳይል ጥቃት መደብደቧ ተዘግቧል። በጥቃቱ 4 ሰዎች ሲቆስሉ የመኖሪያ ህንጻዎችም ጉዳት ደርሶባቸዋል።
ኂሩት መለሰ
አዜብ ታደሰ