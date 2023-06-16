 ኪይቭ፤ የአፍሪቃ መሪዎች የሽምግልና ጥረት | ዓለም | DW | 16.06.2023

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ዓለም

ኪይቭ፤ የአፍሪቃ መሪዎች የሽምግልና ጥረት

አስራ ስድስት ወራት የዘለቀውን የሩስያ ዩክሬን ጦርነት ተፈላሚ ኃይላት ለመሸምገል የአፍሪቃ መሪዎች ልዑካን ቡድን ዛሬ ክየቭ ዩክሬን ገብቷል። በደቡብ አፍሪቃው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ የተመራው የልዑካን ቡድኑ ከፖላንድ ዛሬ ጠዋት በባቡር ነው ወደ ክየቭ የሄደው።

Ukraine | Afrikanische Delegation in Bucha

አስራ ስድስት ወራት የዘለቀውን የሩስያ ዩክሬን ጦርነት ተፈላሚ ኃይላት ለመሸምገል የአፍሪቃ መሪዎች ልዑካን ቡድን ዛሬ ክየቭ ዩክሬን ገብቷል። በደቡብ አፍሪቃው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ የተመራው የልዑካን ቡድኑ ከፖላንድ ዛሬ ጠዋት በባቡር ነው ወደ ክየቭ የሄደው። በክየቭ ቆይታው የዩክሬኑን ፕሬዝዳንት ቮሎዶሚር ዜሌንስኪን የሚያነጋግረው ቡድኑ የሩስያውን ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲንን ለማነጋገር ደግሞ  በሳምንቱ መጨረሻ ቀናት ወደ ሩስያ ይሄዳል። ሁለቱም መሪዎች ቀደም ብለው ልዑካኑን ለማነጋገር ፈቃደኝነታቸውን አስታውቀዋል። የልዑካኑ የክየቭና የሞስኮ ጉዞ ዓላማ ሁለቱ ሀገራት የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ እንዲደርሱ ማድረግና በመካከላቸው ዘላቂ ሰላም ማስፈን ነው። ዛሬ ክየቭ  ከገቡት የቡድኑ አባላት መካከል የሴኔጋል፣የኮንጎ ብራዛቢል፣የዛምቢያ እና የኮሞሮስ መሪዎችይገኑበታል።ግብጽ በጠቅላይ ሚኒስትrሯ የተወከለች ሲሆን በኮሮና የተያዙት የኡጋንዳው ፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ደግሞ በቀድሞ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ተወክለዋል። መሪዎቹ ክየቭ በገቡበት በዛሬው እለት ክየቭ በሚሳይል ጥቃት መደብደቧ ተዘግቧል። በጥቃቱ 4 ሰዎች ሲቆስሉ የመኖሪያ  ህንጻዎችም ጉዳት ደርሶባቸዋል። 

ኂሩት መለሰ 

አዜብ ታደሰ 

ተዛማጅ ዘገባዎች

ARCHIV 2019**** BRASILIA, BRAZIL - NOVEMBER 14, 2019: Russia s President Vladimir Putin R and South Africa s President Cyril Ramaphosa attend the 11th BRICS leaders summit at the Itamaraty Palace. Mikhail Metzel/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0C317F

የዓለም ዜና፤ ሰኔ 8 ቀን 2015 ዓ.ም 15.06.2023

የደቡብ አፍሪቃ ከዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት እወጣለሁ አልወጣም ዉዝግብ

የደቡብ አፍሪቃ ከዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት እወጣለሁ አልወጣም ዉዝግብ 29.04.2023

የሩሲያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን የፊታችን ነሐሴ መገባደጃ ላይ በተፋጠነ የኤኮኖሚ ዕድገት ላይ የሚገኙ አምስት ሃገራት በሚሳተፉበት ጉባዬ ላይ ለመገኘት ወደ ደቡብ አፍሪቃ እንደሚጓዙ ተገለፀ። ይህን ተከትሎ ደቡብ አፍሪቃ ከዓለም አቀፉ የጦር ወንጀለኞች ፍርድ ቤት አባልነት እወጣለሁ አልወጣም መልስ ዉዥንብር ዉስጥ ከቷት ነዉ የሰነበተዉ።

የአፍሪቃ መሪዎች ሩሲያና የክሬንን ሊያደራድሩ ነው

የአፍሪቃ መሪዎች ሩሲያና የክሬንን ሊያደራድሩ ነው 17.05.2023

የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ በሩሲያ እና በዩክሬን መካከል የሚካሄደውን ጦርነት ለማስቆም በስድስት የአፍሪቃ ሀገራት መሪዎች የሰላም እቅድ መቅረቡን ገልፀዋል።የሩሲያ እና የዩክሬን አቻዎቻቸውም የአፍሪቃን የሰላም ዕቅድ ተቀብለው ለመወያየት መስማማታቸውን አስታውቀዋል።