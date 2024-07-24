የአሜሪካ የአሁንና የቀድሞ ፕሬዝዳንቶችን የሚጠብቀው ሴክረት ሰርቪስ ሀላፊ ለምን ስራ ለቀቁ ?ረቡዕ፣ ሐምሌ 17 2016
ማስታወቂያ
የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ትናንት ከሃላፊነታቸው በለቀቁት ፣Secret Service ተብሎ በሚጠራው መስሪያ ቤት ሃላፊ ኪምብርሊ ቺትል ምትክ በቅርቡ ሌላ ሰው እንደሚሾሙ ተናገሩ። ትራምፕ ላይ የተፈጸመው የግድያ ሙከራባይደን ለብዙ አስርት ዓመታት በመስኩ ያገለገሉትን ቺትልን በቆራጥነታቸው አወድሰው ሀገራችንን ለመጠበቅ ፣ሕይወታቸውን ለአደጋ ያጋለጡ ሰው ሲሉም አመስግነዋቸዋል። መልካሙ ሁሉ እንዲገጥማቸውም ተመኝተውላቸዋል።
በቀድሞ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ላይ ከተካሄደ የግድያ ሙከራ ጋር በተያያዘ ከሃላፊነታቸው በለቀቁት በቺትል ምትክ የመስሪያ ቤቱ ምክትል ሃላፊ ሮናልድ ሮዌ ለጊዜው በተጠባባቂነት ስራውን ተረክበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በትራምፕ ላይ ስለተፈጸመው የግድያ ሙከራ የሚካሄደው ምርመራ እንደቀጠለ ነው። በትራምፕ ላይ የተቃጣው የግድያ ሙከራና ፖለቲካዊ አንደምታውቺትል ከሃላፊነታቸው ስለለቀቁባቸው ምክንያቶችና በግድያ ሙከራው ላይ የሚካሄደው ምርመራ ምን ላይ እንደደረሰ ከዋሽንግተን ዲሲው ዘጋቢያችንን ከአበበ ፈለቀ የተካሄደው ቀጣዩን ቃለ ምልልስ አድርገናል
አበበ ፈለቀ
ኂሩት መለሰ
እሸቴ በቀለ