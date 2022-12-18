ከ800 በላይ ተማሪ በ40 ወንበር-የዋግ ኽምራ ትምህርት ቤቶች ፈተና

በዋግ ኽምራ ዞን የሚገኙ ትምህርት ቤቶች ተቋርጦ ወደ ቆየ ሥራቸው ሲመለሱ የወንበር እና የትምህርት ግብዓት እጦት እየፈተናቸው ይገኛል። ቀዳሚት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከ800 በላይ ተማሪዎች ቢመዘግብም ያለው ወንበር 40 ብቻ ነው። አበርገሌ እና ጻግብጂ በተባሉ ወረዳዎች ትምህርት እንዳልተጀመረ የአካባቢው ባለሥልጣናት ለዶይቼ ቬለ አረጋግጠዋል
በአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዝቋላ ወረዳ የቅዳሚት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ከአንድ ዓመት በኋላ ትምህርት ቢጀምሩም ምንም ዓይነት ግብዓትም ሆነ የተማሪ መቀመጫ የለም፡፡
በዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዝቋላ ወረዳ የቀዳሚት አንደኛ ደረጃ ርዕሰ መምህር አቶ አረጋ መንግስቱ ተማሪዎቹ ትምህርት እንዲጀምሩ ቢደረግም የሚማሩት ደንጋይ ላይ ተቀምጠው እንደሆነ ተናግረዋል፡፡
በወረዳው የሚገኝ የአንድ ሌላ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህርም ይህንኑ አረጋግጠዋል፣ በተለይ የወንበር እጥረቱ ለተማሪዎች ፈታኝ መሆኑን አመልክተዋል፡፡
የዝቋላ ወረዳ ትምህርት ጽ/ ቤት ኃላፊ አቶ የፀዳው ገላው በበኩላቸው ያለውን የትምህርት ግብዓት ችግር ጠቅሰው ተማሪዎች በዛፍ ስር መሬት ላይና ደንጋይ ላይ ተቀምተው ይማራሉ ነው ያሉት፡፡
የብሔረሰብ አስተዳደሩ ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ሰይፉ ሞገስ በአማራ ክልል ዝቋላ ወረዳ በጦርነቱ ምክንያት ከአንድ ዓመት በላይ ትምህርት አቋርጠው የነበሩ ትምህርት ቤቶች ሥራ ቢጀምሩም ያልተሟሉ ቁሳቁሶች በርካታ ናቸው ብለዋል፣ በብሔረሰብ አስተዳደሩ አበርገሌና ፃግብጂ በተባሉ ወረዳዎች አሁንም የህወሓት ኃይሎች አካባቢውን ባለመልቀቃቸው ትምህርት ባይጀመርም፣ መንግስትና ህወሓት የደረሱበት ስምምነት ተግባራዊ ሲሆን ትምህርቱ እንደሚቀጥል አስረድተዋል፡፡ የትምህርት ቤት ግብዓቶችን በተመለከተ አንዳንድ ለጋሽ ድርጅቶችና መንግስት በሚችለው መንገድ እንደሚቀርብ ለዶይቼ ቬሌ በስልክ ተናግረዋል፡፡
በተመሳሳይ በክልሉ ሰሜን ወሎ ዞን ራያ ቆቦ ወረዳ የሚገኙ ትምህርት ቤቶች ስራ ቢጀምሩም በርከት ያሉ ትምህርት ቤቶች የመምህራን እጥረት እንዳጋጠማቸው የተማሪ ወላጆች ተናግረዋል፡፡ በጉዳዩ ዙሪያ የዞኑን ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ጋሻው አስማሜን ለማነጋገር ያደረግሁት ጥረት አልተሳካም፡፡
ዓለምነው መኮንን
እሸቴ በቀለ