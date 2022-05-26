 ከ12 ዓመት በላይ ያልተጠናቀቀው መስኖ በሶማሌ ክልል | ኢትዮጵያ | DW | 27.05.2022

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ኢትዮጵያ

ከ12 ዓመት በላይ ያልተጠናቀቀው መስኖ በሶማሌ ክልል

በሶማሌ ክልል ሲቲ ዞን ከ12 ዓመታት በላይ ያለ አገልግሎት ሲፈሱ የነበሩ የመስኖ ግንባታ ፕሮጀክቶችን ከዚህ ዓመት ጀምሮ ጥቅም ላይ ለማዋል ሥራ መጀመሩ ተገለጠ። የመስኖ እና ቆላማ አካባቢዎች ሚንስቴር በሜቴክ ድርጅት ተጀምረው ሳይጠናቀቁ ብክነት ውስጥ የቆዩትን ሃያ ስምንት ጉድጓዶች አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ ዝግጅት መጠናቀቁን ገልጿል።

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28 የውኃ ጉድጓዶች ያለአገልግሎት ለዓመታት ባክነዋል

በሶማሌ ክልል ሲቲ ዞን ከዐሥራ ሁለት ዓመታት በላይ ያለ አገልግሎት ሲፈሱ የነበሩ የመስኖ ግንባታ ፕሮጀክቶችን ከያዝነው ዓመት ጀምሮ ጥቅም ላይ ለማዋል የሚያስችል ሥራ መጀመሩ ተገለጠ። የመስኖ እና ቆላማ አካባቢዎች ሚንስቴር በሜቴክ ድርጅት ተጀምረው ሳይጠናቀቁ ብክነት ውስጥ የቆዩትን ሃያ ስምንት ጉድጓዶች አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ ዝግጅት መጠናቀቁን ገልጿል። የክልሉ መንግስት በክልሉ ባሉ የተለያዩ ዞኖች የሚኖረውን አርብቶ አደር ማኅበረሰብ ተጠቃሚ ለሚያደርጉ የተለያዩ የመስኖ ልማት ፕሮጀክቶች ትኩረት መስጠቱን በመጠቆም ባለሐብቶችም እንዲሳተፉ ጥሪ አቅርቧል። ረቡዕ ዕለት በተካኼደው የመስክ ጉብኝት የድሬዳዋው ወኪላችን መሳይ ተክሉ ተገኝቶ ነበር።

የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኢብራሂም ዑስማን በክልሉ ሲቲ ዞን ዱሬ በተባለ አካባቢ ከአስራ ሁለት ዓመት በፊት ተጀምረው ባለመጠናቀቅ ብክነት ውስጥ የቆዩ የመስኖ ፕሮጀክት ስራዊችን አጠናቆ አርብቶ አደሩን ማኅበረሰብ ተጠቃሚ ለማድረግ  ሥራ መጀመሩን ተናግረዋል።

Irrigation Project at City Zone, Somali Region

ምርትና ምርታናነትን ማሳደግ ካልተቻለ አሁን በገጠርም በከተማም ያሉ ችግሮች የበለጠ አደጋ ውስጥ ይከታሉ ያሉት አቶ ኢብራሂም በክልሉ ባሉ ዞኖች ለመስኖ ትኩረት መሰጠቱን ጠቅሰው በበቂ ደረጃ ላይ አይደለም ያሉት የባለሀብቶች ተሳትፎ እንዲያድግ ጥሪ አቅርበዋል።

የመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚንስቴር ሚንስትር ኢንጅነር አይሻ መሀመድ በሲቲ ዞን ለመስኖ አገልግሎት ተጀምረው ያልተጠናቀቁ ፕሮጀክቶችን ወደ ስራ ለማስገባት ዝግጅት መደረጉን ተናግረዋል። የፕሮጀክቱ ስራ በእቅድ መካተቱን የጠቀሱት ሚንስትሯ ለጊዜው አራት ሺህ ሄክታር መሬት ወደ ስራ እንደሚገባ አስረድተዋል። አካባቢው በተለያዩ ጊዜያት በድርቅ የሚጠቃ ፤ ነገር ግን ትልቅ ተፈጥሯዊ ሀብት ያለበት እና ከጅቡቲ ባለው ቅርበት ለኢንቨስትመንት ምቹ አካባቢ ነው ያሉት ኢንጅነር አይሻ ማንኛውም ኢንቨስተር ወደ አካባቢው ቢመጣ ህብረተሰቡን ጠቅሞ ራሱን መጥቀም የሚችልበት ነው ብለዋል። የዶይቸ ቬለ የድሬዳዋ ወኪል ረቡዕ፤ ግንቦት 17 ቀን፣ 2014 ዓ.ም በመስክ ጉብኝቱ በአካባቢው ማኅበረሰብ እና በጥቂት ባለሐብቶች የተጀመሩ የመስኖ ዝግጅት ሥራዎችን ተመልክቷል።

መሳይ ተክሉ

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ሸዋዬ ለገሰ

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ተዛማጅ ዘገባዎች

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ድሬዳዋ ተጠልለው የነበሩ ተፈናቃዮች ሶማሌ ክልል ሰፈሩ 20.12.2021

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« በ2009 ዓ ም ደግሞ ኢትዮጵያ “ከልጅነት ልምሻ ነፃ”ተብላ የምስክር ወረቅት አግኝታ ነበር ሆኖም በ2011 ዓ ም በፖሊዮ ቫይረስ የተጠቃ አንድ የሶማሌላንድ ሰው ወደ ሶማሌ ክልል በመግባቱ ቫይረሱ በቀላሉ በመሰራጨቱ በአማራ፣ኦሮሚያ፣ ድሬዳዋና ሌሎች አካባቢዎች በቀላሉ ተዳርሷል፡፡ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የተጠናከረ ክትትልና ክትባት ሲሰጥ ነበር ።»