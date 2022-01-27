ከ10 በላይ መጻፍትን የደረሰው ተክሉ ጥላሁን

``የጭን ቁስል`` በአብዛኛው ተደራስያን ከተነበቡለት ስራዎቹ የአንበሳውን ድርሻ ይይዛል። በመሆኑም አሁን 29ኛው እትም አልቆ ወደ 30ኛው እየሄደ ነው።
20,01,22
ከ10 በላይ መጻፍትን የደረሰ ተክሉ ጥላሁ
``የጭን ቁስል`` በአብዛኛው ተደራስያን ከተነበቡለት ስራዎቹ የአንበሳውን ድርሻ ይይዛል። በመሆኑም አሁን 29ኛው እትም አልቆ ወደ 30ኛው እየሄደ ነው። ደራሲ ተክሉ ጥላሁን። የበርካታ መጽሃፍት ደራሲና ዳይሬክተር ተክሉ ጥላሁን ስራዎች ላይ መጠነኛ ዳሰሳ እናደርጋለን በዛሬው የመዝናኛ ዝግጅታችን።
በአብዛኛው ኢትዮጵያዊ ልጅ ሆኖ ለቤተሰቦቹና ለጎረቤት መላክን ጨምሮ የተለያዩ እገዛዎችን ማድረግ የተለመደ ነው። ደራሲ ተክሉ ጥላሁን በልጅነቱ በተለይ ለወላጀ አባቱ ጋዜጣ በማንበብ ያገለግላቸው ነበር። ይህ ጋዜጣ የማንበብ አገልግሎት ሳይታወቀው ገና ከህጻንነቱ አንስቶ የማንበብ ፍቅር እንዲያድርበት ረድቶታል።
በትምህርት ቤት በነበሩ የስነጽሁፍ ዝግጅቶች ግን ከታዳሚነት የዘለለ ሚና እንዳልነበረው ነግሮናል። አንድ ቀን የሆነውን ያስታውስዋል። `` በወቅቱ ምንምየትሳታፊንት ሚና አልነበረኝም። አንዴ የግጥም ውድድር ነበርና የጻፍኩትን ግጥም ጓደኛዮ እንዲያነብልኝ ስጠይቅው እምቢ አለ። ያኔ ብራሴ
ደራሲ ተክሉ ጥላሁን በልጅነት የትምህርት ቆይታው የነ በአሉ ግርማ፣ ሃዲስ አለማየሁን ጨምሮ በርካታ መጻህፍት ክፍል ውስጥ ለተማሪዎች ይተርክ እንደነበረ ያስታውሰዋል። በወቅቱ ለተማሪዎቸ የሚሆኑ ዜናዎችን አፈላልጎ ማቅረብ ብዙም ስላልቀናው የራሱ ረዥም ልቦለድ ጽሁፍ ማቅርብ ጀመረ። ይህ ፍጻሜ አሁን ላለበት የደራሲነት ሙያ የመሰረት ድንጋይ ያኖረበት እንደሆነ ይገልጻል።
በያልሰከነ ዜማ አንድ ብሎ የጀመረው ደራሲ ተክሉ ጥላሁን በተደራስያን ተወዳጅ የሆነውንና 29 ግዜ የታተመውን የጭን ቁስልን ጨምሮ 10 መጻህፍት ለተደራስያን አበርክቷል። በብእር ስም የጻፋቸውን ሳይጨምር ማለት ነው። ትላንትን ሳስታውስ ከስኬት በስተጀርባ ያልተዘመረላቸው ጀግኖች የለውጥ መንገድ ዋና ዋናዎቹ ናቸው።
በጎልማሳነት እድሜ ይህን ያህል መጽሃፍ መድረስ ቀላል አደለም። በእድሜ መብሰል የተሻለ ስራ ለመስራት ጉልህ አስተዋጽኦ እንዳለው የሚናገረው ደራሲ ተክሉ ጥላሁን እድሜ በራሱ እንደወሳኝ ነገር ነው በሚለው እሳቤ ግን አይስማማም።
በህትመት ዙርያ ያሉ መሰናክሎች እንደተጠበቁ ሆነው የማንበብ ልምድ አለመዳብሩ የህትመት ውጤቶች እንዳይበራክቱ ጉልህ ሚና እንደሚጫወት ይናገራል ደራሲ ተክሉ ጥላሁን።
ተክሉ በሌላ የጥበብ ዘርፍም ብቅ ብሏል። በፊልም። እስካሁን በዚሁ መስክ ያበረከተውን በተመለከተ በ6 ፊልሞች በድራሲነትና ዳይሬክትr በማድረግ እንደተሳተፈ አወጋን። አሰርቱ ቀናት እፉዮ ገላ ኮመን ኮርስ አብ ሳላት ጊዜ ሚዛን ተክሉ ጥላሁን ክትሳተፈባችው ይገኙባቸዋል።
በፊልምና ሌሎች የጥበብ ዘርፎች የተሰማራውን ደራሲ ተክሉ ጥላሁን ለወደፊት በድርሰቱ ዘርፍ የበለጠ ትኩረት ሰጥቶ ለመቀጠል ሐሳብ ቢኖረውም የፊልሙንም ሙፋም እንደሚቀጥልበት አጫውቶናል።
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር
እሸቴ በቀለ