ከ 20 በላይ ፈጠራዎችን የሰራው የ18 ዓመቱ አዳጊ

ወጣት ኡስማን በላይ የ12ኛ ክፍል ትምህርቱን በጥሩ ውጤት አጠናቆ ወደ ከፍተኛ ትምህርት ለመግባት በመጠባበቅ ላይ የሚገኝ የ18 ዓመት አዳጊ ሲሆን፤ መንገድ ላይ ተፈላጊ ወንጀለኛን የሚለይ ቴክኖሎጅን ጨምር ከ20 በላይ የፈጠራ ስራዎችም አሉት። ወጣቱ ለወደፊቱም ከሀገር ውስጥ ፍጆታ አልፎ ወደ ውጭ የሚላክ የቴክኖሎጅ ውጤት የማልማት ህልም አለው።
የዛሬው የሳይንስ እና ቴክኖሎጅ ዝግጅት በርካታ የፈጠራ ስራዎችን የሰራ እንድ የ18 ዓመት ወጣትን ያስተዋውቃል።
ወጣት ኡስማን በላይ የ12ኛ ክፍል ትምህርቱን በጥሩ ውጤት አጠናቆ ወደ ከፍተኛ ትምህርት ለመግባት በመጠባበቅ ላይ የሚገኝ የ18 ዓመት ወጣት ነው።ወጣቱ ከዚህ በፊት ግን በርካታ የፈጠራ ስራዎችን ሰርቷል። ተወልዶ ያደገው ሰሜን ወሎ ጉባላፍቶ ወረዳ ሃራ በተባለች የገጠር ከተማ ነው። ሳይንቲስት ምን እንደሚሰራ በቅጡ ባይረዳም የዕድሜ እኩያዎቹ ሀኪም ወይም መምህር የመሆን ፍላጎታቸውን ሲገልፁ እሱ ግን የሁልጊዜ ምኞቱ ሳይንቲስት መሆን ነበር። የ4ተኛ ክፍል ትምህርቱን ዶሮ ግብር በተባለች የገጠር ከተማ የተከታተለው ኡስማን፤ የ5ተኛ ክፍል ትምህርቱን ለመከታተል ግን በአቅራቢያው ወደምትገኝ ሃራ ወደ ተባለች ከተማ አመራ። በዚህ ወቅት ነበር ሳይንቲስት የመሆን ህልሜን ያሳካልኛል ያለውን የፈጠራ ስራ የጀመረው።
«የፈጠራ ስራ የጀመርኩት ከአን እስከ አራት ተምሬ ወደ አምስተኛ ክፍል በተዘዋወርኩበት ወቅት አዲስ ትምህርት ቤት አዲስ ጓደኛ ነበር የገጠመኝ በዚያን ስዓት ከታች ጀምሮ ስሞክረው የነበረ ስለነበረ ከዚያ ነው የተነሳሁት ከ5ተኛ ክፍል ነው የተነሳሁት ማለት ነው።»በማለት ከገለፀ በኋላ የመጀመሪያ ስራዎቹ ሲያብራራ፤
« የመጀመሪያዎቹ ስራዎች ያው በምንኖርበት አካባቢ የመብራት እና የኢንተርኔት አክሰስ የተሟላ ስላልሆነ ከትናንሽ ነገር ነው የጀመርኩት።ቤት ውስጥ በሚገኙ ልንገዛቸው የማንችላቸውን የኤለክትሪክ «ዲቫይሶችን»በራሳችን ዲዛይን እየሰራን ነበር የጀመርነው።ከነዚያም መካከል በሀገራችን ቡና የምናፈላበት ጀበና በራሱ የሚያፈላ እና ቡናው መቶ ዲግሪ ሲደርስ በራሱ የሚያጠፋ ነበር።እና በዚሁ መልክ የተለያዩ ስቶቮችን ነበር የሰራነው መጀመሪያ።»በማለት የመጀመሪያዎቹን የፈጠራ ስራዎቹን ገልጿል።
በዚህ ሁኔታ በኤለክትሪክ የሚሰራ የቡና ጀበና እና የኤለክትሪክ ምድጃ በመስራት የተጀመረው የኡስማን የፈጠራ ጉዞ ምንም እንኳ ኮምፒዩተር እና በይነመረብን የመሳሰሉ ለፈጠራ ምቹ የሆኑ ነገሮችን ባያገኝም፤ ከመደበኛ ትምህርቱ ጎንለጎን በአካባቢው የሚያያቸውን ችግሮች ሊፈቱ ይችላሉ ያላቸውን የፈጠራ ስራዎች በአካባቢው ከሚያገኛቸው ቁሳቁሶች መስራቱን ቀጠለ።8ተኛ ክፍልን ካጠናቀቀ በኃላ ግን የመረጃ ቴክኖሎጅ ትምህርት በመጀመሩ እና በትምህርት ቤቱ የበይነመረብ አገልግሎት በማግኘቱ ፈጠራውን ወደ ሌላ ደረጃ አሳደገው።«ስማርት ኢሪጌሽን» የሚል ዲጅታል በሆነ መልኩ መስኖን መጠቀም የሚያስችል መተግበሪያ ሰርቷል።
«ከዚያ በኃላ ሀይስኩል ከገባን በኋላ የአይቲ ትምህርት ስንጀምር የተለያዩ ሀርድዌሮችን ማግኘት ጀመርን።አክሰሱን ባገኘን ስዓት የበለጠ እያሻሻልን መጣን።ከዚያ በኋላ በዚያው አካባቢ የሚገኝ መስኖ ነበር።እነዚያ ገበሬዎች አንድን መስኖ ወይም እርሻ ቦታ ሲንከባከቡ በአካል እዚያው ሄደው ነው።ስለዚህ ቤታቸው ቁጭ ብለው ሊቆጣጠሩ ይችላሉ የሚለውን አሰብን እና ወደ ማሳ መሄድ ሳይጠበቅባቸው የእርሻውን የውሃ እርጥበት እና የአየር ሁኔታ እያዩ ውሃ ማጠጣት ይችላሉ።እንዲሁም በዚያ አካባቢ ማሳውን የሚጎዳ ነገር ካለ በሚያጋጥም ጊዜ ወዲያውኑ በስልካቸው የሚያሳውቅ «ሲስተም ዴቨሎፕ» አደረግን ማለት ነው።ዌብ ቤዝድ የሆነ ሲስተም ነበረ።አፕሊኬሽንም አለው።»በማለት ገልጿል።
በዚህ ሁኔታ ወጣቱ ከትምህርቱ ጎን ለጎን ዘመናዊ የጥጥ መፍተያ፣መኪና ላይ የሚገጠም የሌባ መከላከያ ፣በቤተሙከራ ውስጥ ጎጅ ንጥረ-ቅመሞችን/ኬሚካሎችን/ ያለ ሰው ንክኪ ማጓጓዝ የሚረዳ እና ቁሳቁሶችን በቀላሉ ከቦታ ቦታ በማንቀሳቀስ አካል ጉዳተኞችን የሚረዳ ሮቦት መስራቱን ገልጿል።
ከዚህ በተጨማሪም ኡስማን እንደሚለው በቴክኖሎጅ በመታገዝ ቤት ውስጥ የሚገኙ የኤለክትሪክ ዕቃዎችን በስልክ እና በኮምፒዩተር ከርቀት መቆጣጠር የሚያስችል ቤትን የማዘመን /Home Automation /ስራ እና በኮረና ወቅት ከእጅ ንክኪ ነፃ የሆነ የእጅ መታጠቢያ ሰርቷል።
ከወልደያ 20ኪሜ ርቀት በምትገኘው ሀራ ከተማ ከ5ተኛ እስከ 11ኛ ክፍል ትምህርቱን የተከታተለው ኡስማን፤ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በተከሰተው ጦርነት ምክንያት በ2014 ዓ/ም ወደ አዲስ አበባ በመምጣት የ12ኛ ክፍል ትምህርቱን ተከታትሏል።በዚህ ወቅትም በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ሳይበር ታለት በሚባለው የተሰጦ ማዕከል በተሰጠው ስልጠና እና የቁሳቁስ ድጋፍ መንገድ ላይ ተፈላጊ ወንጀለኛን መለየት የሚችል የፈጠራ ስራ አበርክቷል።
ወጣቱ ከዚህ በተጨማሪም የመኖሪያ ቤቶችን እና የተቋማትን ደህንነት ሊጠብቅ የሚችል ቴክኖሎጅ ሰርቷል።
በዚህ የፈጠራ ስራውም ከኢትዮጵያ የአዕምሮአዊ ንብረት ፅ/ቤት የፈጠራ ባለቤትነት መብት አግኝቷል። ቀጥሎም ለኢትዮጵያ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጅ ሚንስቴር ሌላ የፈጠራ ምክረ ሃሳብ በማቅረብ የቁሳቁስ እገዛ እና የመስሪያ ቦታ ስለተፈቀደለት፤ አዲሱን ዕቅዱን ቀደም ሲል ከሰራቸው የደህንነት መጠበቂያ ስራዎች ጋር በማቀናጄት ለወታደራዊ አገልግሎት የሚውል ድሮን ሰርቶ በተሳካ ሁኔታ ሶስተኛ ሙከራ አድርጓል።
በዚህ ሁኔታ እስካሁን ከ20 በላይ የፈጠራ ስራዎች መስራቱን የሚናገረው ኡስማን በአዲስ አበባ ከተማ በክፍለ ከተማ ደረጃ በትምህርት ቤቶች በተካሄደ ውድድር በሁለት ዘርፍ ተወዳድሮ አንደኛ እና ሶስተኛ በመውጣት በስራዎቹ ተሸላሚ መሆኑን አብራርቷል።በቅርቡ በተከፈተው የሳይንስ ሙዚየም በተካሄደው የፈጠራ ስራ አውደ ርዕይ የፈጠራ ስራዎቻቸውን ለህዝብ ካቀረቡ ጥቂት ወጣቶች መካከልም አንዱ የመሆን ዕድል አግኝቷል።
ከአራት እህት እና ወንድሞቹ መካከል የመጀመሪያ ልጅ የሆነው ኡስማን፤ ወላጆቹ ወደ ቀለም ትምህርቱ እንዲያዘነብል ከፍተኛ ፍላጎት አላቸው።ስለሆነም መደበኛ ትምህርቱን «ፓሽኔ» ነው ከሚለው የፈጠራ ስራ ጋር ለማስታረቅ አንዳንድ ጊዜ ሌሊት ጭምር የሚሰራበት ሁኔታ መኖሩን ገልጿል።
ያም ሆኖ ስራዎቹ እስካሁን በሞዴልነት ደረጃ ያሉ እንጅ ለምርት እና አገልግሎት የበቁ አይደሉም።በመሆኑም በዩንቨርስቲ ቆይታው በሚቀስመው ዕውቀት እስካሁን የነበረውን ልምድ በማዳበር ለወደፊቱ ከሀገር ውስጥ ፍጆታ አልፎ ወደ ውጭ የሚላክ የቴክኖሎጅ ውጤት የማልማት ህልም አለው።
«ሰራን ማለት ሳይሆን ዋናው ወደ ስራ መግባት እና ከሀገራችን አልፎ ወደ ውጭ ኤክስፖርት እስካላደረግን ድረስ ሰራን ማለት አይቻልም።እና እነዚህ ነገሮች ወደ መሬት ወርደው ሀገራችን ላይ የራሳችን ቴክኖሎጅ በራሳችን እየተጠቀምን ለብዙዎች ስራ ፈጥሮ ኤክስፖርት ማድረግ እስካልቻልን ድረስ ድረስ ሰራን ማለት አይቻልም እና።ለወደፊቱ ወደውጭ ሄጄ ልማር እችላለሁ ከዚያ በኃላ ግን ቢሆን ደስ የሚለኝ ወይም በራሴ የማደርገው ሀገራችን ላይ ቴክኖሎጅ ባለቤት ሆነን የስራ ዕድል ተፈጥሮ ከራሳችን አልፎ ለሌሎች እንድንተርፍ ነው የእኔ «ፕላን»።»በማለት የወደፊት ህልሙን አብራርቷል።
ፀሀይ ጫኔ
ነጋሽ መሀመድ