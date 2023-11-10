ከፍተኛ የሕክምና ወጪን ለመቀነስ የኬንያ መፍትሔ
የኬንያ ተንከባካቢዎች ኔትወርክ ሕሙማንን ከከፍተኛ የሆስፒታል ወጪ በማዳን የረዥም ጊዜ ክብካቤ የሚያገኙበት አማራጭ ፈጥሯል። በኬንያ የሕክምና ወጪ ውድ ሊሆን ይችላል። ይህ በሕሙማን ቤተሰቦች ላይ ጫና ይፈጥራል። በኬንያ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር መረጃ መሠረት በየዓመቱ የሕክምና ወጪ 1.5 ሚሊዮን ኬንያውያንን ወደ ድህነት ይገፋል።
ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቀውን የሆስፒታል ቆይታ ለማስቀረት የሀገሩ ተንከባካቢዎች ኔትወርክ በጠና የታመሙ ሕሙማንን በመኖሪያ ቤታቸው መከታተል ጀምሯል። የቤን ተንከባካቢዎች መሥራች ናዖም ሞናሪ “በቀን እንደ ክብካቤው አይነት አንድ ሺ የኬንያ ሽልንግ (6.35 ዶላር)እና ሦስት ሺሕ ሽልንግ እናስከፍላለን” ስትል ተናግራለች።
ናዖሚ “በወር 60,000 ሽልንግ እና 90,000 ሽልንግ መክፈል ስለሚችሉ ለቤተሰቦች ጥሩ ነው። ይህ በተለምዶ በሆስፒታል በሣምንት የሚያልቅ ነው” ስትል ያቀረቡት አማራጭ የሀገሬውን ዜጋ ኪስ የማይጎዳ እንደሆነ ታስረዳለች።
ናንሲ እናቷ በታመሙ ወቅት ተስፋ አጥታ ነበር። “አሁን እናቴ ደህና ናት። ተስፋ ቆርጠን ነበር። የምትሞት መስሎን ነበር” የምትለው ናንሲ ጥምረቱ የሚሰጠው ግልጋሎት ትልቅ ተስፋ እንደሰጣቸው አስረድታለች።
ድርጅቱ እና ናንሲ ያሉ ኬንያውያን ሌሎችን በመንከባከብ ገንዘብ እንዲያገኙ ያሰለጥናል። ናዖም ሞናሪ “የደም ግፊት መለካት፣ ቁስል ማጽዳት እና መድሀኒት መስጠት እንዲችሉ የተሻሉ ክህሎቶች እናሰለጥናቸዋለን” በማለት ተናግራለች።