ከፍርድ ውጭ የሆኑ ግድያዎች እና የዘፈቀደ እሥር በአማራ ክልል

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“የጦር መሣሪያ ደብቃችኋል አምጡ” በሚል የተያዙ ሰዎች፣ የሰዓት እላፊ ገደቦችን ተላልፈው የተገኙ ሲቪል ሰዎችና በቁጥጥር ስር የዋሉ የፋኖ አባላት የተገደሉ ሲሆን ይህም በኮሚሽኑ እና በአስቸኳይ ጊዜ መርማሪ ቦርዱ የተሟላ ምርመራ ሊደረግበት ይገባል“
የኢሰመኮ የዳሰሳ ግኝት ምን ይዟል ?
ኢሰመኮ ከነሐሴ 19 እስከ ነሐሴ 30 ቀን 2015 ዓ.ም. ድረስ በአማራ ክልል በተለይም በምሥራቅ ጎጃም ዞን ደብረማርቆስ ከተማ፣ በሰሜን ጎጃም ዞን አዴትና መራዊ፣ በደቡብ ጎንደር ዞን ደብረታቦር፣ በማእከላዊ ጎንደር ዞን ደልጊ፣ በሰሜን ሸዋ ዞን ማጀቴ፣ ሸዋ ሮቢት እና አንጾኪያ ከተሞች እና በአካባቢዎቻቸው በሚገኙ አንዳንድ የገጠር ቀበሌዎች በግጭቱ ዐውድ በርካታ ሲቪል ሰዎች መሞታቸውን፣ ለአካል ጉዳት መዳረጋቸውን እና የንብረት ውድመት እንደደረሰባቸው ለመረዳት ተችሏል ሲል ትናንት ባወጣው መግለጫ አመልክቷል። በተኩስ ልውውጦች ወይም በከባድ መሣሪያ ተኩስ ከሚሞቱ ሰዎች መካከል በመንገድና በእርሻ ሥራ ላይ እንዲሁም በቤታቸው ውስጥ የነበሩ ሰዎች ጭምር የሚገኙ መሆኑን ከተጎጂ ቤተሰቦች እና የዐይን ምስክሮች መገንዘቡን ኮሚሽኑ ጠቅሷል።
በመንግሥት የጸጥታ አካላት ከሕግ ወይም ከፍርድ ውጭ የተፈጸሙ ግድያዎች እጅግ አሳሳቢ ናቸው ያለው ኮሚሽኑ ከሐምሌ 24 እስከ ጳጉሜን 4 ቀን 2015 ዓ.ም. ድረስ በተለይም በአዴት፣ ደብረማረቆስ፣ በደብረ ታቦር፣ ጅጋ፣ ለሚ፣ ማጀቴ፣ መራዊ፣ መርጦ ለማርያምና ሸዋ ሮቢት ከተሞች ተስፋፍተው በተፈጸሙ ከፍርድ ውጪ የሆኑ ግድያዎች ሰለባ ከሆኑ ሰዎች መካከል ቤት ለቤት በተደረገ ፍተሻ የተያዙ ሰዎች፣ በግጭቱ ወቅት መንገድ ላይ የተገኙ እና ያልታጠቁ ሰዎች፣ “የጦር መሣሪያ ደብቃችኋል አምጡ” በሚል የተያዙ ሰዎች፣ የሰዓት እላፊ ገደቦችን ተላልፈው የተገኙ ሲቪል ሰዎችና በቁጥጥር ስር የዋሉ የፋኖ አባላት የተገደሉ ሲሆን ይህም በኮሚሽኑ እና በአስቸኳይ ጊዜ መርማሪ ቦርዱ የተሟላ ምርመራ ሊደረግበት ይገባል ብሏል። በኢሰመኮ የሰብአዊ መብቶች ክትትልና ምርመራ ሥራ ክፍል ከፍተኛ ዳይሬክተር ዶ/ር ሚዛኔ አባተ ለዶቼ ቬለ ተጨማሪ ማብራሪያም ይህንኑን አረጋግጠዋል።
እሥር እና የማቆያ ሥፍራዎች
የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን የአስቸኳይ ጊዜ መምሪያ ኮማንድ ፖስት በይፋ ካሳወቃቸው እስሮችና ቦታዎች ውጪ በተለይ በአማራ እና በኦሮሚያ ክልሎች እንዲሁም በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በመንግሥት የጸጥታ ኃይሎች በአስቸኳይ ጊዜ ዐውዱ የተስፋፋና የዘፈቀደ እስር ተፈጽሟል ብሏል። በአማራ ክልል በባሕር ዳር፣ ደብረ ታቦር፣ ደብረ ማርቆስ፣ ፍኖተ ሰላም፣ ጎንደር፣ ላሊበላ፣ መካነሰላም፣ ቆቦ እና ሸዋ ሮቢት ከተሞች፤ በኦሮሚያ ክልል በሸገር ከተማ እና በአዲስ አበባ ከተማ የተፈጸሙ የዘፈቀደ እስሮች ይገኙበታል ያለው ኮሚሽኑ ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ ሰዎች በእስር ላይብመሆናቸውን ጠቅሷል። የእሥሩ ምክንያትም “ለታጣቂ ቡድኑ [ ፋኖ] ድጋፍ ታደርጋላችሁ” እና ወይም “የጦር መሣሪያ ደብቃችኋል” በሚል ምክንያት መሆኑንም ኢሰመኮ ዘርዝሯል።
የኦሮሚያ ክልል የኮሙኒኬሽን ቢሮ በክልሉ ምንም የታሳሪ ማቆያ የለም ቢልም ኢሰመኮ በክልሉ ሸገር ከተማ ገላን ክፍለ ከተማ ውስጥ ሲዳ አዋሽ ወረዳ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ጊዜያዊ ማቆያ ማእከል መኖሩንና በማእከሉ ውስጥ ተይዘው የነበሩ ሰዎች ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በፊትና በኋላም ከተለያዩ ክልሎች የመጡ ሕፃናትና ሴቶችን ጨምሮ በርካታ ውሏቸውን ጎዳና ላይ ያደረጉ ነዋሪዎች ከጎዳና ላይ ተነስተው እንዲቆዩ የሚደረግበት ስፍራ መሆኑን፣ በቅርቡ ወደ ማእከሉ ከተወሰዱት ውስጥም 29 ሰዎች በመታወቂያ ካርዳቸው ተለይተው እንዲለቀቁ መደረጉንም አስታውቋል።
ኢሰመኮ ከግኝቱ በመነሳት ያደረገው ጥሪ
የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን በየትኛውም ወገን የሚወሰዱ እርምጃዎች ሲቪል ሰዎችን ወይም የመሠረተ ልማቶችን ዒላማ ከማድረግ ሙሉ በሙሉ እንዲቆጠቡ፣ የማኅበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ እንዳይቋረጥ መከላከልን ጨምሮ ለሲቪል ሰዎች ተገቢው ጥበቃ እንዲደረግ፤ በማናቸውም ሁኔታ ሊገደቡ የማይችሉ መብቶችን በተለይም በሕይወት የመኖር መብት እና ከኢ-ሰብአዊ አያያዝ የመጠበቅ መብት እንዲከበሩ፣ በሲቨል ሰዎች ላይ ግድያ በፈጸሙና በዘፈቀደ እስራት ላይ በተሳተፉ አካላት ላይ አስፈላጊው ምርመራ ተደርጎ ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ ጠይቋል።
ኮሚሽኑ አክሎም ከአስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ መምሪያ ዕዙ ትእዛዝ ውጪ የታሰሩ ሰዎችን በሚመለከት ጉዳዩ በመደበኛው የወንጀል ፍትሕ አስተዳደር መከናወኑ እንዲረጋገጥ፤ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መሠረት የታሰሩ ሰዎችም የተጠረጠሩበት ወንጀል ምርመራ በአስቸኳይ በማጠናቀቅ ፍትሕ የማግኘት መብታቸው እንዲረጋገጥ ጥሪ አድርጓል።
ሰሎሞን ሙጬ
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር