 ከጽንፈኛ ኃይሎች ጋር የተፋጠጠችው ማሊ | አፍሪቃ | DW | 25.12.2021

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አፍሪቃ

ከጽንፈኛ ኃይሎች ጋር የተፋጠጠችው ማሊ

ፈረንሳይ ወታደሮቿን ከማሊ ለማስወጣት መወሰኗን ተከትሎ ማሊ ከጽንፈኛ ታጣቂ ኃይሎች ጋር  መፋጠጧ እየተነገረ ነው። ፈረንሳይ ቲምቡክቱ ከተማ ላይ የነበሯትን ወታደሮች ያስወጣች ሲሆን በቀጣይም እስከ ጎርጎሪዮሳዊው 2022 አጋማሽ ድረስ ማሊ ውስጥ ያሰማራችውን ወታደራዊ ኃይል ባጠቃላይ ለማስወጣት መወሰኗን አስታውቃለች።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:53

ከጽንፈኛ ኃይሎች ጋር የተፋጠጠችው ማሊ

የፈረንሳይ ወታደሮች ከጎርጎሪዮሳዊው 2013 ዓ,ም ጀምሮ በሰሜናዊ ማሊ ውስጥ ጽንፈኛ ኃይሎችን በመከላከሉ ተግባር ላይ ቆይተዋል። ፈረንሳይ ብቻ ሳትሆን ጀርመንም ማሊ ውስጥ ለተመሳሳይ ተግባር ወታደሮቿን አሰማርታለች። ምንም እንኳን የውጭ ወታደሮቹ በተጠቀሰው አካባቢ ቢሰማሩም ጀሃዲስቶቹ በሳህል አካባቢ ማሊ፣ ኒዠርም ሆነ ቡርኪናፋሶ ውስጥ የሚያደርሱት ጥቃት አልተገታም። በዚህ መሀል ፈረንሳይ ወታደሮቿን ከማሊ ለማውጣት ወሰነች። የማሊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አብዱላይ ዲፖ ሀገራቸው በውጭ ሃገራት የጸጥታ ኃይሎች ድጋፍ ላይ ለዘለዓለም ተደግፋ መኖር የለብትም ባይ ናቸው። የፈረንሳይ ወታደሮች ለማሊ ለከፈሉት መስዋዕትነት እውቅና እንደሚሰጡ በማመልከትም ከውጭ የሚገኝ ማንኛውም ርዳታ በአንድም ሆነ በሌላ ምክንያት ላይ ያነጣጠረ መሆኑን መረዳት ግድ እንደሆነም ያመለክታሉ። ፈረንሳይ በሳህል አካባቢ የምታካሂደውን ዘመቻ በመጪው ሐምሌ ወር እንደምታበቃ ፕሬዝደንት ኢማኑዌል ማክሮ የገለጹ ሲሆን፤ ሀገራቸው ማሊ ውስጥ ያላትን ወታደራዊ የጦር ሰፈር ሁሉ እንደምትዘጋም አመልክተዋል።

Mali | Abdoulaye Diop

የማሊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አብዱላይ ዲፖ

ከሰሜናዊ ማሊ የፈረንሳይ ወታደሮች መውጣት መጀመራቸውም በሳህል አካባቢ ከጽንፈኞች ጋር የሚደረገው ውጊያ ፓሪስ ማቆሟን አመላካች ነው ተብሏል። ከኪዳል እና ተሳሊት ጦር ሰፈሮችም ለቀዋል። ዶቼ ቬለ ከአክራ ጋና በጉዳዩ ላይ ያነጋገራቸው የጸረ ሽብር ትግል ተንታኙ ሙታሩ ሙሙኒ እንደሚሉት የፈረንሳይ ወታደሮች በአካባቢው መገኘት ያልተመቻቸው የምዕራብ አፍሪቃ ሃገራት በመውጣታቸው ደስተኞች ናቸው።

«የፈረንሳይ ከዚህ መልቀቅ በአብዛኛው ጸረ ፈረንሳይ ስሜት ያስከተለው ግፊት መገለጫ ነው። በበርካታ የምዕራብ አፍሪቃ ሃገራት የፈረንሳይ ወታደሮች ከበባ ውስጥ የሚገቡበት ጊዜ አለ፤ በጽንፈኛ ቡድኖች ሳይሆን የፈረንሳይ ወታደሮች በአካባቢው መገኘት ሁኔታውን ከሚያሻሽለው ይልቅ ያባብሰዋል ብለው በሚያስቡ የአካባቢ ሰዎች ማለት ነው።»

Mali Symbolbild UN

እሳቸው እንደሚሉትም የፈረንሳይ ወታደሮች ማሊ ውስጥ በቆዩባቸው ዘጠኝ ዓመታት የጸጥታ መደፍረስ ስጋቱን በማባባስ እንደውም በአስጊ ሁኔታ ላይ ጥሎታል። በአሁኑ ወቅትም የማሊ የጦር ኃይል ራሳቸውን መልሰው በቡድን ያደራጁትን እና ከጎርጎሪዮሳዊው 2013 ዓ,ም ወዲህ ወደ ደቡባዊ ማሊ የተንሰራፉትን ጽንፈኛ ኃይሎች የመከላከል እና የማስወገድ አቅም ይኖረው ይሆን የሚል ስጋት አለ። ፕሬዝደንት ማክሮ ትናንት ሰኞ ወደ ማሊ ሊያደርጉ ያቀዱትን ጉዞ አውሮጳ ውስጥ በተባባሰው የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ይዞታ ምክንያት ሰርዘዋል። የማክሮ ጉዞ ቢሳካ ኖሮ በዴሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጡትን የማሊን ፕሬዝደንት በመፈንቅለ መንግሥት ካስወገዱት እና የሽግግር መንግሥቱ መሪ ኮሎኔል አሲሚ ጎይታ ጋር ይወያዩ ነበር። ከመፈንቅለ መንግሥቱ ወዲህ የማሊ እና ፈረንሳይ ግንኙነት ውጥረት ሰፍኖበታል። የፈረንሳይ ወታደሮች ከማሊ መውጣት ለሩሲያ መንገድ ከፍቷል የሚለውም ሌላ ስጋት ነው። ዋግነር የተባለው የሩሲያ የግል ወታደራዊ አገልግሎት ቡድን ታጣቂዎቹን ማሊ ውስጥ የማሰማራቱ ርምጃ ፈረንሳይን ብቻ ሳይሆን ዋሽንግተንንም ሃሳብ ውስጥ ከቷታል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ይፋ እንዳደረገው ቡድኑ ወታደሮቹን ካሰማራ በወር 10 ሚሊየን የአሜሪካን ዶላር ይከፈለዋል።

Mali I Unruhen I Konflikt

የማሊ የሽግግር መንግሥቱ መሪ አሲሚ ጎይታ

አንቶኒ ብሊንከን፤ በአዋኪ እንቅስቃሴያቸው እና በሰብዓዊ መብት ረገጣቸው የሚታወቁት የዋግነር ወታደሮች ማሊ ውስጥ ሰላም ከማምጣት ይልቅ ሀገሪቱን እንደውም ወደባሰ አለመረጋጋት ይከቷታል ማለታቸውም ተጠቅሷል። የማሊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዲፖ ግን ሀገራቸው ከተባለው አካል ጋር ምን አይነት ውል አልፈጸመችም ነው ያሉት። ይልቁንም ማሊን አሁን የሚያሳስባት ጸጥታዋን እንዴት ታረጋግጣለች የሚለው መሆኑንም ለዶቼ ቬለ ገልጸዋል። የፈረንሳይ ወታደሮች መውጣትን ተከትሎ የሚፈጠረው ክፍተት አሳሳቢ በመሆኑም አወጣጣቸው በዝግታ ቢሆን ባይ ናቸው። የምዕራብ አፍሪቃ እና ሳህል አካባቢ የተመድ ልዩ መልእክተኛ አናዲፍ ካቲር መህማት ሳልህ በአንጻሩ የመንግሥታቱ ድርጅት በሃገራት የውስጥ ጉዳይም ሆነ በሚመሰርቱት ግንኙነት ጣልቃ መግባት እንደማይችል በማመልከት፤ በተጠቀሰው አካባቢ ያለውን ሁኔታ ለማስተካከል የዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ድጋፍ ያስፈልጋል ባይ ናቸው። በዚህ መሀልም ቻድ ወደማሊ አንድ ሺህ ሰላም አስከባሪ ወታደሮችን ለመላክ መዘጋጀቷን አስታውቃለች። የቻድ ወታደሮች ሲጨመሩ በሰሜናዊ እና ማዕከላዊ ማሊ የተሰማሩ የመንግሥታቱ ድርጅት የሰላም አስከባሪ ኃይሎች ቁጥር 13 ሺህ ይሆናል።

 አይዛክ ካሌድዚ/ ሸዋዬ ለገሠ 

ኂሩት መለሰ

 

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ከጽንፈኛ ኃይሎች ጋር የተፋጠጠችው ማሊ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Magazin Global 3000 (20.09.2021) Global Mali Konflikt Beschreibung: Fast zehn Jahre dauert der Mali-Einsatz der Bundeswehr. Die Sicherheitslage im Land hat sich dennoch nicht verbessert. Rechte: sind nur für diesen Beitrag gegeben. Copyright: WDR

አወዛጋቢው የሩስያ ቅጥር ተዋጊ ቡድን  የማሊ ዘመቻ  18.09.2021

ቅጥረኛ ተዋጊዎች የተባሉት ማሊ ስለመዝመት አለመዝመታቸው ዶቼቬለ የክሬምሊን ቤተ መንግሥት ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭን ጠይቆ ነበር።ፔስኮቭ ይህን አስተባብለዋል፤ከማሊ ጋር ምንም ዓይነት ወታደራዊ ስምምነትን የተመለከተ ውይይት አልተካሄደም ሲሉ። አንዳንድ የሩስያ ድረ ገጾች ግን ከ1200 በላይ የሩስያ ቅጥር ተዋጊዎች ማሊ ይገኛሉ ሲሉ ዘግበዋል።

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am 09.10.2016 in Bamako in Mali von Staatspräsident Ibrahim Boubacar Keita mit militärischen Ehren am Flughafen begrüsst. Merkel befindet sich auf einer dreitägigen Afrikareise und besucht auch noch Niger und Äthiopien. Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/M. Kappeler

የጀርመን የምዕራብ አፍሪቃ ፖለቲካ 04.09.2021

የጀርመን ወታደሮች ማሊ ውስጥ፤ ፍልሰት፤ ምጣኔ ሐብት፦ እንደ ምዕራብ አፍሪቃ ሁሉ በአንጌላ ሜርክል ዘመናት ብዙ ትኩረት ያገኘ ቀጠና የለም። ይህ በቀጣዩ አዲሱ መራኄ-መንግሥትም ሊቀጥል ይችላል።

EDITORS NOTE: Graphic content / Burkina Faso security force personnel stand with an injured colleague (REAR/L) in Ouagadougou on May 22, 2018, after a pre-dawn raid by security forces on a house in the capital of Burkina Faso. - Three suspected jihadists were killed and one was captured in a pre-dawn raid by security forces on a house in Ouagadougou, the capital of Burkina Faso, the defence ministry said. In the operation, a member of a gendarmerie assault unit died of his wounds and six other people -- four gendarmes and two neighbours -- were injured, the ministry said, police found six assault rifles, explosives and detonators, French and Burkinabe military clothing, mobile phones and SIM cards, and a notebook with writing in Arabic, it added. (Photo by STR / AFP)

የሳሕል ምስቅልቅል 07.06.2021

ሳርኮዚ ኮሎኔል ሙዓመር ቃዛፊን ከነዘር-ማንዛራቸዉ፣ ለማጥፋት ሌት-ከቀን የባተሉ፣የጣሩ፣የለፉበት ምክንያት አንዳዶች እንደሚሉት አሁን ፍርድ ቤት የሚያመላልሳቸዉን በሊቢያ ገንዘብ  የቆሸሸ እጃቸዉን ለማፅዳት ወይም ለመሰወር ሊሆን-ላይሆንምም ይችላል።