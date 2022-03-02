ከጦርነት የሚሸሹ አፍሪቃውያን በዩክሬን ፖላንድ ድንበር

ከዩክሬን ጦርነት የሚሸሹ ወገኖች ቁጥር ከግማሽ ሚሊየን ማለፉን የተመድ አመለከተ። አብዛኞቹም ወደ ፖላንድ መግባታቸው ተገልጿል። ከጦርነቱ የሚሸሹ አፍሪቃውያን በዩክሬን ፖላንድ ድንበር ላይ በዘረኝነት መገለል እየደረሰባቸው መሆኑን እየተናገሩ ነው። እስካሁን ሃያ የሚሆኑ ዩክሬን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎችም ወደ ፖላንድ መግባት ችለዋል።
ዩክሬን ውስጥ በቅርቡ ትምህርቷን ጨርሳ መመረቋን የምትናገረው በአምላክ ሙላቱ ድንበር አልፈው ወደ ፖላንድ መግባት ከቻሉት ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች አንዷ ናት። እሷም ሆነች ሌሎች እዚያ ለትምህርትም ሆነ ኑሮ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ከጦርነት እንደሚሸሹት የሀገሬውም ሆነ የሌላ ሃገራት ዜጎች በተለያየ የድንበር አቅጣጫ ዩክሬንን ለቅቀው መውጣት የቻሉት በብዙ ድካም ነው። ሽሽቱ ግን በአንዳንድ የዩክሬን ፖላንድ ድንበር አካባቢዎች በቆዳ ቀለማቸው መለየት ምክንያት ለአፍሪቃውያን ቀላል እንዳልሆነ የገጠማቸውን ይፋ በማድረግ ላይ ናቸው። በአምላክ እና አብረዋት የነበሩት አስቀድሞ ይኽን መረጃ በመስማታቸው መንገድ ለውጠው በሰላም ፖላንድ ገብተዋል።
«እረጅም መንገድ ነው፤ ብዙ ሰዓት ነው መንገድ ላይ የነበርነው። እኛ ብቻ አይደለንም ዩክኔናውያኖችም የሌላ ሀገርም ዜጎች ሁሉም ሰው እየተንገላታ ነው። መንቀሳቀስ አይቻለም በጣም ተጨናንቆ ነበር። አንደኛው ሼይኒ የሚባለው ድንበር በዚያ በኩል በጣም ነገሮች ከባድ መሆናቸውን ብዙ ጥቁሮች እየተንገላቱ ስለነበር ፤ ቀድመን ጓደኞች ስለነገሩን መንገድ ለውጠን ወደ ሌላ ድንበር ሄድን።»
እዚህኛው ድንበር ለመድረስ ታዲያ ሦስት ቀናት መጓዝ ነበረባቸው። ወቅቱ የክረም በመሆኑ እጅግ ይበርዳል፤ በዚያ ላይ ምግብ ሳያገኙ መጓዙ ስደታቸውን አክብዶታል። በዚህ ላይ የዘረኝነት መገፋት ቢጨመር መከራው የባሰ በሆነ ነበር። እሷ ግን እንዲህ ትላለች።
«እኛ እግዚአብሔር ይመስገን አላጋጠመንም። ግን በሌላ ድንበር የገቡ ልጆች በጣም አጋጥሟቸዋል ተገፍተዋል። ከነገሩኝ ኢትዮጵያውያኖች ውስጥ ሽጉጥ ሁሉ ተደግኖባቸው እንደነበር የነገሩኝ አሉ።»
እሷ እንደምትለው ብዙ ኢትዮጵውያን እየተደጋገፉ እንዲሁም ከሌሎች ዜጎች ጋር በመኪና፤ አንዳንዱም በእግሩ ዩክሬንን ለቅቆ ፖላንድ መግባትት ችለዋል። ናይጀሪያውያኑ ተማሪዎች ጆሴፍ፤ ኤሪክ እና ፍራንሲስ ለዶቼ ቬለ እንደገለጹት በቆዳቸው ቀለም ምክንያት ዩክሬንን አቋርጠው ወደ ፖላንድ ለመሻገር ከባድ ፈተና አሳልፈዋል። በጦርነት ተጨንቀው የሚገኙትን ወገኖች ወደድንበር ለመድረስ መንገድ እንዲያሳይዋቸው ሲጠይቁ ብዙ መቸገራቸውን ተናግረዋል። ሌሎችም እንዲሁ ወደ ድንበር ለመጓዝ አውቶብስም ሆነ ባቡር ለመሳፈር የቆዳ ቀለማቸው እንቅፋት ሆኖ ለችግር እንደዳረጋቸው ገልጸዋል። እንዲህ ያለውን ድርጊት የሚያሳዩ ቪዲዮዎች በማኅበራዊ መገናኛው ተሰራጭተው የብዙዎችን ቁጣ ቀስቅሰዋል።
75 ሺህ ከሚሆኑት ዩክሬን ውስጥ ከሚገኙ ተማሪዎች የቁጥሩን አንድ አራተኛ ያህሉ ከተለያዩ የአፍሪቃ ሃገራት የሄዱ ናቸው። ብዙዎቹ እንደሚሉትም በዩክሬን ጥሩ የቴክኒክ እና የህክምና ትምህርት ቤቶች እንዲሁም ሲነጻጸር ዝቅተኛ በሆነው ክፍያው ተስበው ነው ወደዚያ የሄዱት።
በአምላክ ዩክሬን ውስጥ ከ40 እስከ 50 የሚገመቱ ተማሪዎች፤ እንዲሁም ዩክሬን ዜግነት ይዘው ቤተሰብ መስርተው የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውን መኖራቸውን ትናገራለች። ከተማሪዎቹ ቢያንስ 20 የሚሆኑት ፖላንድ መግባታቸውንም አረጋግጣለች። ዩክሬን ለብዙ ጊዜ በትምህርቷ ምክንያት እንደቆየች የምትናገረው በአምላክም ሆነ ሌሎቹን ተማሪዎች የሚያሳስብ ነገር ግን አለ።
«ብዙዎቹ ተማሪዎች ናቸው ፤ ማለት ሦስተኛ ዓመት፤ ለመመረቅ አንድ ዓመት የቀራቸው አሉ፤ የህክምና ተማሪዎች አሉ ሦስተኛ እና አራተኛ ዓመት ላይ የደረሱ አሉ በብዛት። ለእነሱ በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም ወደሌላ ዩኒቨርሲቲ እንዳይዛወሩ ሰርተፍኬትን የትምህርት ማስረጃ መግኘት አይችሉም።»
ፖላንድ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ከዩክሬን ለተሰደዱት ወገኖቻቸው የሚችሉትን ለማድረግ እየተንቀሳቀሱ መሆኑን የኢትዮ ፖላንድ ማህበር አባል የሆኑት ገሊላ ሹሜ ገልጸውልናል። ከዩክሬን የሚሰደዱት ቁጥራቸው ከግማሽ ሚሊየን ማለፉን የተመድ የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን UNHCR ኮሚሽነር ፊሊፖ ግራንዲ አመልክተዋል። አብዛኞቹ የዩክሬናውያን ተሰዳጆች ወደ ፖላንድ መግባታቸው ነው የተገለጸው። ከዩክሬን እና ከሌሎች የአውሮጳ ሃገራት ዜጎች ውጭ ላሉት መጀመሪያ ወደ ፖላንድ ድንበር ማለፊያ ፈቃድ ይጠየቅ የነበረ ቢሆንም ዋል አደር ብሎ ጦርነቱ በመቀጠሉ ግን ፖላንድ ለሁሉም ስደተኞች ድንበሯን መክፈቷ ተነግሯል።
ሸዋዬ ለገሠ
እሸቴ በቀለ