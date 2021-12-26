 ከደራሲ ምህረት አዳልጊቢ ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ | ባህል | DW | 26.12.2021

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ባህል

ከደራሲ ምህረት አዳልጊቢ ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ

ትውልድ እና እድገቷ አዲስ አበባ የሆነችው ወጣት ደራሲ ምህረት አዳልጊቢ ከህጻንነቷ ጊዜ ጀምሮ የመጻፍ ልምድ አካብታለች። አሁን ላለችበት የደራሲነት ሙያ የእናትዋ አሻራ ትልቅ እንደሆነ ጭምር ትናገራለች። በእንግሊዘኛ ቋንቋ አራት መጻሕፍት ለኅትመት ያበቃችው ምህረት አዳልጊቢ የዛሬው የመዝናኛ መሰናዶ እንግዳ ነች።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 09:36

ከደራሲ ምህረት አዳል ጊቢ ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ

ትውልድ እና እድገቷ አዲስ አበባ የሆነችው ወጣት ደራሲ ምህረት አዳልጊቢ ከህጻንነትዋ ጊዜ ጀምሮ የመጻፍ ልምድ አካብታለች። አሁን ላለችበት የደራሲነት ሙያ የእናትዋ አሻራ ትልቅ እንደሆነ ጭምር ትናገራለች። ከኮተቤ ምትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ በስነ-ጽሁፍ የተመረቀችው ደራሲዋ ማንበብ አብዝታ እንደምታዘውትር አጫውታናለች።

የዛሬው የመዝናኛ መሰናዶ በእንግሊዝኛ  ቋንቋ ለውጭ ተደራስያን ስራዎቿን በማቅረብ ላይ ከምትገኘው ኢትዮጵያዊት ደራሲና ሰአሊ ምህረት አዳልጊቢ ቆይታ ያደርጋል።

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ዮሃንስ ገብረእግዚአብሄር

ሂሩት መለሰ

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ከደራሲ ምህረት አዳል ጊቢ ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ 26.12.2021