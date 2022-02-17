ከዝቋላ ወረዳ የተፈናቀሉ ሰዎች ሮሮ

አማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዝቋላ ወረዳ በህወሓት ከተያዙ 6 ቀበሌዎች እየተፈናቀሉ ወደ ሰላማዊ የወረዳው አካባቢ የሚመጡ ተፈናቃዮች ከሁሉም የከፋ ችግር ላይ እንደሆኑ ይናገራሉ፡፡ ከተፈናቃዮች አንዷ ከ8 ቤተሰቦቻቸው ጋር ተፈናቅለው ፅፅቃ መጠለያ ጣቢያ ይገኛሉ። ሆኖም የሚሰጣቸው እርዳታ ለአንድ ሰው የተመደበ ብቻ ነው ይላሉ፡፡
በአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በተለይም ህወሓት ከያዛቸው የዝቋላ ወረዳ 6 ቀበሌዎች እየተፈናቀሉ የሚመጡ ሰዎች ለከፋ ርሀብ መጋለጣቸውን አመልክተዋል፣ አንዳንዶቹ “ወደ ጎዳና ለልመና እየወጣን ነው” ብለዋል፡፡ የአካባቢው ባለስልጣናትም በዚህ የተፈናቃዮች አቤቱታ ይስማማሉ። ተፈናቃዮችና ባለስልጣናቱ መፍትሔው አካባቢውን ነፃ አውጥቶ ወደ ነበሩበት መመለስ ብቻ ነው ሲሉ ለዶቼቬለ ተናግረዋል፡፡
ለብዙዎች ሞትና አካል ጉዳት ምክንያት የሆነው ባለፈው ዓመት ጥቅምት መጨረሻ ላይ በመንግስትና በህወሓት ኃይሎች መካከል የተጀመረው ጦርነት በርካታ የአማራን፣ የትግራይንና የአፋርን ነዋሪዎች ከቤት ንብረታቸው አፈናቅሎ ለችግርና እንግልት ዳርጓቸዋል፡፡በተለይ በአማራ ክልል ዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዝቋላ ወረዳ በህወሓት ከተያዙ 6 ቀበሌዎች እየተፈናቀሉ ወደ ሰላማዊ የወረዳው አካባቢ የሚመጡ ተፈናቃዮች ከሁሉም የከፋ ችግር ላይ እንደሆኑ ነው የሚናገሩት፡፡ ከተፈናቃዮች አንዷ ከስምንት ቤተሰቦቻቸው ጋር ተፈናቅለው ፅፅቃ መጠለያ ጣቢያ እንደሚኖሩ ጠቁመው፣ ሆኖም የሚሰጣቸው እርዳታ ለአንድ ሰው የተመደበ ብቻ ነው ይላሉ፡፡ በቅርቡ ወደ መጠለያ ጣቢያው እንደመጡ የሚናገሩት ሌላው ተፈናቃይ የሚባላ የለም፣ መተኛውም ሲሚንቶ ወለል ነው ብለዋል፤ ውኃ በአካባቢው ባለመኖሩም ከንፅህና ጋር በተያያዘ ህፃናት ለተለያዩ በሽታዎች እየተጋለጡ እንደሆነ ነው ተፈናቃዮቹ የሚናገሩት፡፡
የፅፅቃ መጠለያ ጣቢያ የጤና ባለሙያ አቶ ደርቤ ውዱ በንፅህና ጉድለት ከ85 በላይ ህፃናት ለተቅማጥ መዳረጋቸውን ጠቁመው ትኩረት ተስጥቶት ሁኔታው ካልተቀለበሰ የከፋ ችግር ሊደርስ እንደሚችል አስጠንቅቀዋል፡፡
የዝቋላ ወረዳ የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ባለሙያ አቶ ንጉስ አዱኛው በበኩላቸው በወረዳው ካሉት 18ሺህ ተፈናቃዮች መካከል 9ሺህ ያህሉ ብቻ ርዳታ እንደሚደርሳቸውና፣ ከችግሩ አሳሳቢነት አንፃር ወደ ልመና የሚወጡ ተፈናቃዮች እንዳሉም ተናግረዋል፡፡
የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የኮሙዩኒኬሽን መምሪያ ኃላፊ አቶ ከፍያለው ደባሽ ለዶይቼ ቬሌ በስልክ እንደተናገሩት በቂ ምግብ ለተፈናቃዮች እደረሰ አይደለም፡፡
ለችግሩ ዋናውና ዘላቂው መፍትሔ እህል እየሰፈሩ መመፅዎት ሳይሆን አካባቢውን ነፃ አውጥቶ ህብረተሰቡ ወደ ቀየው እንዲመለስና በግብርና ሥራው እንዲሰማራ ማድረግ መሆኑን ተፈናቃዮችና ባለስልጣናቱ አመልክተዋል፡፡
በዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የፃግብጂና የአበርገሌ ወረዳዎች ሙሉ በሙሉ በህወሓት ቁጥጥር ስር ሲሆኑ ከዝቋላ ወረዳ ደግሞ 6 ቀበሌዎች ነፃ አልወጡም፡፡ በብሔረሰብ አስተዳደሩ ብቻ ከ65 ሺህ በላይ ተፈናቃዮች ይገኛል፡፡
ዓለምነው መኮንን
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ