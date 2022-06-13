ከዓለማችን የምግብ ቀውስ ለማትረፍ የሚሯሯጡ ባለሀብቶች

ነጋዴዎች አሁን በዓለማችን ከተከሰተው የምግብና የሌሎች ሸቀጦች ከፍተኛ የአቅርቦት ፍላጎት ብዙ ትርፍ ለማጋበስ የሚያደርጉት ሙከራ የምግብ ዋጋ ከአሁኑም ይበልጥ ሰማይ እንዲነካ ሊያደርግ እንደሚችል አስግቷል። ነጋዴዎቹ ከምግብ ዋጋ ንረት ለማትረፍ የሚያደርጉት እንቅስቃሴም በእጅጉ ጨምሯል።
በዩክሬኑ ጦርነት ሰበብ የምግብ ዋጋ በናረበት በዚህ ወቅት ላይ ባለሀብቶች ከምግብ ሸቀጦች ትርፍ ለማጋበስ በሰፊው እየተንቀሳቀሱ ነው። ይህ አካሄድ የምግብ ዋጋን ከአሁኑ ይበልጥ እንዲያሻቅብ በማድረግ ለዓለማችን ድሀ ህዝብ ሌሎች ተጨማሪ መዘዞችን እንዳያስከትል ማስጋቱን የዶቼቬለው ሀርዲ ግራውፕነር ዘግቧል። ሒሩት መለሰ አጠናቅራዋለች።
በዓለማችን የተከሰተው የዋጋ ንረት የምግብ እጥረትን እያባባሰ ነው። ። አሁን ደግሞ ባለሀብቶች ከምግብ ሸቀጦች አትራፊ ለመሆን በመስኩ በስፋት መወረት መጀመራቸው ችግሩን እንዳያባብስ አስግቷል። የምግብ ዋጋ እጅግ ያሻቀበው በኮሮና ተኅዋሲ ወረርሽኝ ወቅት የዓለማችን የምግብ አቅርቦት ሰንሰለት ከተስተጓጎለ በኋላ ነበር።ይህም በዓለም ላይ የምግብ እጥረትን አስከተለ። ሩስያ ዩክሬንን ከወረረች በኋላ ደግሞ የምግብ ዋጋ ተተኮሰ ። ከዚህ ዓመት የካቲት መጨረሻ አንስቶ የሚዋጉት ሁለቱ ሀገራት ስንዴና ሱፍን የመሳሰሉ እህሎችን ለዓለም ገበያ በማቅረብ ግንባር ቀደሙን ቦታ የሚይዙ ናቸው።የጦርነቱ ዳፋ ለብዙ ሀገራት ተርፏል። በአሁኑ ጊዜ በምሥራቅ አፍሪቃዊቷ አገር ዩጋንዳ የስንዴና የነዳጅ ዋጋ በጣም ጨምሯል። ረሀብን ከዓለማችን ለማስቀረት የሚሰራው መንግስታዊ ያልሆነው ሀንገር ፕሮጀክት የተባለው ድርጅት እንደሚለው በዩጋንዳ ተራ የሚባለው ዜጋ ዳቦ መግዛት የማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል። በማላዊም የበቆሎ፣የአኩሪ አተር፣ እና የዘይት ዋጋ የማይቀመስ ሆኗል። በአንዳንድ አካባቢዎች ከበፊቱ ዋጋ በ50 በመቶ ጨምሯል። የዋጋው መናር ህዝቡ እነዚህን መሠረታዊ የሆኑ ምግቦች እንዳያገኝ ከባድ ችግር ፈጥሯል። ታዲያ በዚህ መሀል የመላምት ነጋዴዎች አሁን በዓለማችን ከተከሰተው የምግብና የሌሎች ሸቀጦች ከፍተኛ የአቅርቦት ፍላጎት ብዙ ትርፍ ለማጋበስ የሚያደርጉት ሙከራ የምግብ ዋጋ ከአሁኑም ይበልጥ ሰማይ እንዲነካ ሊያደርግ እንደሚችል አስግቷል። በሀርዲ ግራውፕነር ዘገባ መሠረት ድርሻዎቻቸው ለህዝብ የቀረበና ከሸቀጦች ጋር የተገናኙ የአክስዮን ገበያ ውስጥ የሚገኙ የመዋዕለ ንዋይ ተቋማት
ባለፈው የካቲት የዩክሬኑ ጦርነት ከተቀሰቀሰ በኋላ እንቅስቃሴያቸው ከፍተኛ እምርታ አስመዝግቧል። በሚያዚያ ላይ ባለሀብቶች ከነዚህ ተቋማት 1.2 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ አክስዮን ገዝተዋል። በጎርጎሮሳዊው 2021 ግን በነዚህ ተቋማት የተወረተው 197 ሚሊዮን ዶላር እንደነበረ የምርመራ ጋዜጠኝነት የሚያከናውነው ላይት ሀውስ ሪፖርትስ የተባለው መንግሥታዊ ያልሆነ ድርጅት ደርሶበታል። በበን ዩኒቨርስቲ ስር ያለው የልማት ጥናትና ምርምር ማዕከል በጀርመንኛው ምህጻር ዜፍ በቅርቡ ያካሄደው ጥናት እንዳመለከተው በስንዴ እና በቆሎ ግብይት ውስጥ የመላምት ነጋዴዎች የአክስዮን ድርሻ ከጎርጎሮሳዊው 2020 አንስቶ እጅግ እየጨመረ ሄዷል።ጥናቱ ከዚህ ሌላ ከጎርጎሮሳዊው 2021 መጨረሻ ወዲህ ምርት ከመድረሱ አስቀድሞ ስምምነት ላይ የሚደረስበት ዋጋ በእጅጉ መዋዠቅንም አስከትሏል። ይህም ዜፍ እንዳለው እጅግ ከፍተኛ መላምት ውስጥ የሚከት የገበያ አለመረጋጋት ምልክት ነው። ባለሀብቶች በዘርፉ መወረታቸው መሰረታዊ ከሆነው የሸቀጥ ዋጋ በላይ የእህል ዋጋ እንዲጨምር ያደርገዋል። የአሁኑ አዝማሚያም በጎርጎሮሳዊው 2008 ዓም ከተከሰተው የዓለም የምግብ ቀውስ ጋር ተመሳሳይነት እንዳለው አመልክቷል። የተቋሙ ፕሮጀክት ሃላፊና የምጣኔ ሀብት ባለሞያ ሉካስ ኮርንሄር እንደሚሉት በተለይ በመላምት የሚገበያዩ ነጋዴዎች ከመደበኛው የንግድ አካሄድ የተለየ መንገድ ነው የሚከተሉት።
« ወደዚህን መሰል ንግድ የሚገቡ በመላምት ግብይት የሚፈፅሙ ነጋዴዎች በመሰረቱ ዋጋ ወደሚጨምርላቸው ሁኔታ ውስጥ ነው ዘው ብለው የሚገቡት።ከዚያ በኋላ ከአምራቾች ወይም ነጋዴዎች ይልቅ ርስ በርሳቸው ይገበያያሉ።»
በአሁኑ ጊዜ የእነዚህ ነጋዴዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱን የሚያስረዱት የምጣኔ ሀብት ባለሞያው።ኮርንሄር ቁጥራቸው ያደገበትን ምክንያትም አብራርተዋል።
«በገበያ የሚፈጠር የእርግጠኝነት መጥፋት እያደገ በሄደ ቁጥር፣ የስጋት ግብይት ይበልጥ ተፈላጊ ይሆናል ። ለዚህም ነው በገበያው ውስጥ በመላምት የሚገበያዩ ነጋዴዎች ቁጥር ሲጨምር የምናየው። »
በአሁኑ ጊዜ ነጋዴዎች አስጊ ከሚባሉ ውረታዎች እየራቁ ነው። ከዚያ ይልቅ በተለይ እንዳአሁኑ ዓይነት የኤኮኖሚ አለመረጋጋት ሲከሰት አስተማማኝ በሚባሉ በምግብ እና የዘይት ወይም የማዳበሪያ ምርቶችን በመሳሰሉ ሌሎች ሸቀጦች ላይ መወረትን ይመርጣሉ።ከምግብ ሸቀጦች ስንዴ በቆሎና ሩዝ የመሳሰሉት እርግጠኝነት በሌለበት ገበያ ተጽእኖ ስር መውደቃቸው አይቀርም። በዚህ ጊዜ ደግሞ ኮርንሄር እንደሚሉት በመላምት የሚገበያዩ ነጋዴዎች ይጠቅማሉ።
«ከፍተኛ የእርግጠኝነት መጥፋት ባለበት ሁኔታ ፣ እነዚህ በመላምት ንግድ የሚሰማሩ ነጋዴዎች ያስፈልጉናል። ምክንያቱም የግብይት ተዋናዮች ፣አምራቾች፣ አቀናባሪዎችና የሸቀጥ ነጋዴዎችን ከአአክስዮን ዋጋ ማሽቆልቆል ስጋት መታደግ እንፈልጋለን። »
ይሁን ችግሩ የሚከሰተው የመላምቱ ግብይት እየሰፋ ሲሄድ ነው ይላሉ።ዎርልድ ቪዥን የተባለው የእርዳታ ድርጅት የጀርመን ቅርንጫፍ እለዶቼቬለ እንደተናገሩት ይህን መሰሉ እጥረት ባለባቸው ሸቀጦች ላይ የሚካሄድ ግብይት እጅግ በጣም ዋጋ እጅግ በጣም እንዲጨምር ሊያደርግ ይችላል።በሌላ ወገን ደግሞ እንደ ማስጠንቀቂያ ስርዓት ነጋዴዎችና ፖሊሲ አውጭዎች አስቀድመው መፍትሄ እንዲፈልጉ ጊዜ ይሰጣል።
ኂሩት መለሰ
እሸቴ በቀለ