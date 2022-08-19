ከውጥኑ የከሸፈ የመሰለው የሰላም ድርድር

በፌደራል መንግሥት እና ትግራይን በሚያስተዳድረው ህወሃት መካከል ሰላም ለማውረድ ለድርድር ዝግጅነት መኖሩ ቢነገርም ፤ ከሰሞኑ ግን ሁለቱም ወገኖች አንዱ ሌላውን የሰላም ሂደቱን የሚያደናቅፍ ተግባር ፈጽሟል የሚል መካሰስ ይሰማል።
ብልጽግና ፓርቲ የሚመራው የፌዴራሉ መንግሥት እና ትግራይን ይመራ በነበረው ሕወሓት መካከል ጥቅምት 2012 ዓ.ም የተቀሰቀሰው ጦርነት ከመፈንዳቱ በፊት ይስተዋል የነበረው ትከሻ ለትከሻ መለካካትና ከቃላት ያለፈ የነገር ንትርክ የብዙ ወገኖች ወደ ጦርነት እንዳይገባ የሚጠይቅ ልመናና ውትወታ ይሁንታን የነፈገ ነበር።
በሀገር ውስጥ በፌደሬሽኑ አባላት መካከል «ወረራ» መፈፀሙን ያሳወጀ እና ያንን የሚመክት በሕወሓት ላይ «ሕግ ማስከበር» የተባለ ዘመቻ ተከፍቶ ኢትዮጵያ ውስጥ የእርስ በርስ አውዳሚ ጦርነትም ታይቷል።
የፌዴራል መንግሥት ሕወሓትን በረሃ ለበረሃ ሲያሳድድ ከርሞ ትግራይ ክልልን ለቅቆ ከወጣ በኋላ የትግራይ ሕዝብ ሕወሓትን ከጫንቃው አራግፎ እንዲጥል ደጋግሞ ፍላጎት ቢያሳይም ፣ አልሆነም።
ቡድኑ ኃይሉን አሰባስቦ ወደ አፋር እና አማራ ክልሎች በጥልቀት ዘልቆ በመግባት መጠነ ሰፊ የተራዘመ ጦርነት እንዲሆን አድርጓል።
በዚህ ሁሉ መሃል ግን በፌዴራሉ መንግሥትም ሆነ በሕወሓት በኩል ሕዝብን ያደናገሩ፤ አልያም በቅጡ ትንተና ያልተደረገባቸው ድምዳሜዎች ወይም ፕሮፖጋንዳ በሁለቱም ተፋላሚ ኃይላት በኩል ይስተጋቡ ነበር።
የፌዴራሉ መንግሥት ኢትዮጵያን ለውስብስብ ችግር የዳረጋት ጦርነት ከጅምሩ «ተገዶ የገባበት» መሆኑን እና ቀስ በቀስም ጉዳዩን በሰላም የመፍታት ፍላጎቱ ይበልጥ ካለው ሀገር የመምራት ኃላፊነት አንፃር የግድ መሆኑን ገልጾ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የሚመራ ተደራዳሪ ቡድን መሰየሙን ከሳምንታት በፊት በግልጽ ሲያሳውቅ ተስፋም፣ ሥጋትም ፣ ደስታም፣ ብስጭትም ተስተውሎ ነበር።
መንግሥት በጦርነቱ ለተጎዳው በተለይም የትግራይ ሕዝብ ሰብዓዊ ድጋፍ እንዲቀርብ ለሰላም ጉዞ የመጀመሩንና ይህንንም የሚያስተባብር ሰባት አባላት ያሉት ተደራዳሪ ቡድም ሰይሞ ቁርጠኝነቱን ቢያሳይም ከሕወሓት በኩል በተመሳሳይ ተደራዳሪዎቹ ለሕዝብ ተገልፀው ወደታለመው የሰላም ሥራ አለመገባቱ ፍላጎት የማጣቱ ምልክት ተደርጎ ተወስዶበታል። እንዲያውም ከትግራይ ኃይሎች ነሐሴ 11 ቀን 2014 ዓ. ም የወጣው መግለጫ ብዙዎች በበጎ የተመለከቱት የሰላም ድርድር ውጥን እክል እንዳይገጥመው ሥጋትን የፈጠረ ነበር።
የሕወሃት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ የኢትዮጵያ መንግሥት በሁሉም ጦር ግንባሮች ሠራዊቱን እያስጠጋ መሆኑን ትናንት ምሽት፣ ከቀናት በፊት ደግሞ «የተኩስ ማቆም ስምምነቱ ፈርሷል» በማለት ሂደቱ መደነቃቀፍ ውስጥ መሆኑን አሳውቀዋል።
በፌዴራል መንግሥት በኩል ግን የተዋቀረው የሰላም ኮሚቴ መንግሥት ግጭቱን ለመፍታት የተናጠል የሰብዓዊነት ተኩስ አቁም ማወጅን ጨምሮክ ልሎች የሰላም ሂደቱን ለማፋጠን ይረዳሉ የተባሉ ወደ ተኩስ አቁም ስምምነት ሊያደርስ የሚችል እና ለቀጣይ የፖለቲካ ውይይቶች መሠረት የሚጥል የሰላም ምክረ ሃሳብ ላይ ውይይት በማድረግ የምክረ ሀሳብ ሰነድ ማጽደቁን ይፋ አድርጓል። የሕወሓት «ትኩስና ድብደባ ተፈፀመብኝ» የሚል ክስ መምጣትን ተከትሎ የፌዴራሉ መንግሥት በጠቅላይ ሚኒስቴር ጽ/ቤት እና በኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ በኩል በተሰጡ መግለጫዎች ሕወሓት ወደ ሰላሙ አማራጭ ላለመግባት ይዞት ብቅ ያለው ማደናገሪያ መሆኑን ደጋግሞ አስታውቋል።
ትግራይ ውስጥ የተኩስ ድምጽ ቀንሶ ፣ ጦርነት ጋብ ብሎ ቢታይም በክልሉ ያለው የምግብና ነዳጅ አቅርቦት ማነስ እንዲሁም የስልክ፣ የመብራት፣ የባንክ እና ሌሎች መሰረታዊ ግልጋሎቶች ዳግም አለመከፈት ሰብዓዊ ጉዳቱን ማወሳሰቡ አልቀረም።
ከዶቼ ቬለ ጋር በዚሁ የሰላም ድርድር ጉዳይ ላይ የተወያዩት የኢትዮጵያ የሰብዓዊ መብቶች ተሟጋቾች ማዕከል ዋና ዳይሬክተር አቶ ያሬድ ኃይለማርያም ስለ ሰላም ፣ ድርድር ሲሰበኩ የነበሩ ሁሉ ውግዘት ሲደርስባቸው እንደቆየ አልሸሸጉም። የፌዴራል መንግሥት ከሕወሓት ጋር ለሰላም ንግግር መወሰኑን መግለጹንም «ለድርድር የሚያስፈልገው በር ክፍት መሆኑን የሚያሳይ ምልክት የታየበት» ብለውታል። «ከሂደት የተሳካ ውጤት የሚገኘው ከምንም በላይ በሁለቱም ወገኖች ቀና የፖለቲካ ፍላጎት ሲኖር» መሆኑንም በማስታወስ።
ሕወሓት የሰብዓዊ ዕርዳታ ያለ ገደብ እንዲቀርብ፣ የመሠረታዊ አገልግሎቶች መጀመርን፣ የምዕራብ ትግራይ ወይም ወልቃይትን መመለስን፣ የኤርትራ ጣልቃ ገብነት ማቆምንና በትግራይ ለተፈጸሙ ሰብዓዊ ወንጀሎች አጥፊዎችን ለሕግ ማቅረብ የሚሉ ቅድመ ሁኔታዎችን በአቋም ደረጃ መያዙ የሰላም ጥረቱን አዝጋሚ አድርገውት ሰንብተዋል።
«ተደራደሩ» የሚለው ጫና ሲበረታም መንግሥት የአፍሪካ ኅብረትን ዋና አደራዳሪነት በይሁንታ ተቀብሎ ለዚሁ ሥራ ኃላፊነት የተረከቡት የቀድሞው የናይጀሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ብዙ ምልልስ ሲያደርጉ፣ ከፍ ዝቅ ሲሉም ከርመዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአደራዳሪነቱ ሚና ለሕብረቱ ብቻ የተሰጠ መሆኑን የሚያሳየውን የመንግሥት አቋም ደጋግሞ የገለፀው ሲሆን ከሰሞኑ ቃል ዐቀባይ አምባሳደር መለስ ዓለም በሰጡት መግለጫ ከዚህ ጥረት «መሳ ለመሳ ሊሄድ የሚችል ማንኛውም ጥረት ተቀባይነት እንደሌለው» አስረግጠው ተናግረው ነበር።
ሕወሓት ግን በኦባሳንጆ ላይ እምነት ማጣቱን በይፋ አውጇል። ቃል ዐቀባዩ አቶ ጌታቸው ረዳ ኦባሳንጆን «በቅጡ ሪፖርት ፀሐፊም የሌላቸው» በማለት የሕብረቱ ገለልተኛነት ላይም ጥያቄ በማንሳት፣ በሌላ በኩል ደግሞ አሜሪካና የአውሮፓ ሕብረት ድርድሩን እንዲመሩ ፍላጎት ማሳየታቸው ልዩነቱ የውይይቱ መሰናክል እንዳይሆን አስጊ ያደርገዋል። የኤርትራ ጉዳይ አሁንም ከኢትዮጵያ የውስጥ የፖለቲካ ኑባሬ የተላቀቀ መሆን አልቻለም።
በፌዴራል መንግሥት እና በሕወሓት ኃይል መካከል ጦርነት የተቀሰቀሰ ሰሞን ሕወሓት ኤርትራ የተቀናጀ ወረራ ፈጽማለች በሚል ወደ አስመራ ከባድ መሳሪያ መተኮሷ የዓለምን ትኩረት በእጅጉ ስቦ ነበር።
የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግሥት እስካሁን ኤርትራ በሉዓላዊ ግዛቴ ላይ ሕወሓት እንደሚለው ወረራ ፈጽማለች ብሎ ባይገልጽም። የኤርትራ ጉዳይ በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ በተለይም ተጀምሮ ባለው የሰላም ጥረት ላይ ምን እንደምታና ድርሻ ይኖረው ይሆን የሚለውን እንግዳችን ይገልጻሉ። ኢትዮጵያ በሰሜን ከውስጥ ሕወሓት ፣ በምዕራብ ከውስጥ ሸኔ --- ሁለት አሸባሪ ተብለው የተፈረጁ ድርጅቶች ይወጓታል።
ከጎረቤት ሱዳን የተቃጣ የሉዓላዊ ግዛት ድንበርን ጥሶ የገባ ወራሪ ኃይል አሁንም የኢትዮጵያን መሬት እንደያዘ ነው፣ ነገሩም እስካሁን አልለየለትም። የኤርትራ ጉዳይም ግልጽ ብሎ የለየለት ነው ማለት አይቻልም። ወዲህ ደግሞ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ዜጎቿ በጋምቤላ የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ኢትዮጵያ ውስጥ የተጠለሉላት ደቡብ ሱዳን የኢትዮጵያን ድንበር በመጣስ ወረራ የመፈፀሟ ዜና ግራ አጋቢ ሆኖል። ወዲያ በምሥራቅ ደግሞ የአልሸባብ ባልተለመደ ሁናቴ ኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ውስጥ ዘልቆ በመግባት የኢትዮጵያ ግዛት ላይ ጥቃት መሰንዘሩ ኢትዮጵያ ከሕወሓት ጋር ሰከን ባለ እና ለሀገሩ ለሚበጅ ዘላቂ የሰላም ድርድር ተረጋግታ እንዳትቀመጥ ችግር የፈጠረ ይመስላል።
ሰሜን ኢትዮጵያ ላይ በተከሰተው ጦርነት ዙሪያ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽንና የተባበሩት መንግሥታት ባለፈው ዓመት ለአራት ወራት ባደረጉት ጣምራ ምርመራ ተፈጽመዋል የተባሉት ወንጀሎች ክብደት «በሰብዓዊነት ላይ የተፈፀመ እና የጦር ወንጀል ሊባሉ የሚችሉ የወንጀል ዓይነቶች» መፈፀማቸውን የሚያመለክቱ ማስረጃዎች መገኘታቸውን የምርመራ ውጤት ያመለከቱ በመሆናቸው የሰላም ድርድር ሂደቱ ላይ እንቅፋት ከሚሆኑ ጉዳዮች አንዱ ተጠያቂነት እንደሚሆን አቶ ያሬድ ኃይለማርያም ለዶቼ ቬለ ተናግረው ነበር።
ሕወሓት በቃል ዐቀባዩ አቶ ጌታቸው ረዳ በኩል ትግራይ ክልል ውስጥ "የቆመ ጦርነት የለም" ብሏል።
«ለሰላም ያሉ እድሎችን አሟጦ ለመጠቀም ካለን ፍላጎት አንፃር እንጂ ወደ ጦርነት ለመግባት እስኪበቃን ተተንኩሰናል» በማለት መናገራቸው ዳግም ጦርነት እንዳይቀሰቀስ ሥጋትን ያጭራል።
በሌላ በኩል የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ «ሕወሓት የሦስተኛ ዙር የደም ማፋሰስ እና የሀብት ውድመት እንዲፈጠር የጦርነት ነጋሪት እየጎሰመ ይገኛል» ማለታቸው አልፎም በዚሁ ሳምንት «የአሸባሪው ሕወሓት ኃይል አምላኪነት በቅርቡ ግብአተ መሬቱ ይፈጸማል» በሚል በሀገሪቱ ዋነኛ የመንግሥት የሕትመት የመገናኛ ብዙኃን ላይ ታትሞ የወጣው የጋዜጣ ርእሰ - አንቀጽ የሰላም ድርድር ጥረቱ ውስጥ ውስጡን አንዳች ችግር እንዳላጣው እና ውጥኑ ላይ ጋሬጣ የመሰንቀሩ እውነት ጠቋሚ ይመስላል።
ሰሎሞን ሙጬ
ሸዋዬ ለገሠ