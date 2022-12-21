ከወለጋ ዞኖች ተፈናቅለው ምሥራቅ ጎጃም ዞን የተጠለሉ ሰዎች አቤቱታ

ባለቤታቸው የተገደለባቸውና ከተፈናቀሉ ሁለት ዓመታት እንደሆናቸው የሚናገሩት የአራት ልጆች እናት ከግንቦት ወር ጀምሮ እርዳታ እንዳላገኙ ገልጸዋል፡፡“ምንም ነገር ገንዘብ ሳልይዝ፣ ልጆቼን ላትርፍ ብዬ ነው የወጣሁ፣ ከዚያ መጥቼ አምና በግንቦት ያገኘሁ ተሰርዘሻል እያሉ እርዳታ አግኝቼም አላውቅ ከእኔ ጋር አምስት ቤተሰብ ነን ብለዋል፡፡
ከ2013 ዓ ም ጀምሮ ከኦሮሚያ ክልል ወለጋ ዞኖች ተፈናቅለው በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን በጎንቻ ሲሶ እነሴ ወረዳ በተለያዩ ቀበሌዎች የሚኖሩ ተፈናቃዮች ለከፍተኛ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች መዳረጋቸውን ተናገሩ። የወረዳው አስተዳደር የተፈናቃዮችን አቤቱታ ትክክለኛነት አረጋግጠዋል፣ የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን በበኩሉ በክልሉ ያሉ ተፈናቃዮች እንደሌሎች አካባቢዎች ተፈናቃዮች ትኩረት አልተሰጠውም፣ በቂ እርዳታም እየቀረበ አይደለም ብሏል፣ ሆኖም ከማዕከል እርዳታ እንዲመጣ ጥረት እየተደረገ መሆኑን አመልክቷል፡፡ አለምነው መኮንን ከባህርዳር ተጨማሪ ዘገባ አለው።
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአንዳንድ የኦሮሚያ ክልል በተለይም በ4ቱም የወለጋ ዞኖች በሚኖሩ የአማራ ተወላጆች ላይ ጥቃቶች ደርሷል፣ በዚህም ምክንያት ብዙዎች ሲገደሉ፣ ሌሎች የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ናቸው፣ በሺዎች የሚቆጠሩት ደግሞ ከቀያቸው ተፈናቅለው በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ይገኛሉ፡፡ ከመካከላቸው በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን በጎንቻ ሲሶ እነሴ ወረዳ የሚገኙ ተፈናቃዮች ይገኙበታል፣ ተፈናቃዮቹ እንደሚሉት የእርዳታ አቅርቦት እጥረት ስላለባቸው ለከፍተኛ ችግር ተዳርገዋል፡፡
“2014 ዓም ላይ በግንቦት የተሰጠን፣ በ2015 ዓም ጥቅምት ወር ላይ ነው ተሰተነው፣ ምንም ሊሰጠን አልቻለም፣ ህዝቡ እያለቀብን ነው፣ 6ሺህ 220 ህፃናትን ጨምሮ በዚህ ወረዳ በ42ቱ ቀበሌ ተሰግስጎ ይገኛል፡፡” ብለዋል፡፡
ባለቤታቸው የተገደለባቸውና ከተፈናቀሉ ሁለት ዓመታት እንደሆናቸው የሚናገሩት የ4 ልጆች እናት ከግንቦት ወር ጀምሮ እርዳታ እንዳላገኙ ይናገራሉ፡፡“ምንም ነገር ገንዘብ ሳልይዝ፣ ልጆቼን ላትርፍ
ብዬ ነው የወጣሁ፣ ከዚያ መጥቼ አምና በግንቦት ያገኘሁ (እርዳታ) ተልጠሻል (ተሰርዘሻል ለማለት ነው) እያሉ እርዳታ አግኝቼም አላውቅ፣ ዝም ብዬ በችግር ላይ ነው ያለሁት፣ ከእኔ ጋር 5 ቤተሰብ ነን፣ ባለቤቴ ሞቷል (ተገድሏል) እኔ ልጆቼን ይዤ ነው የወጣሁት፡፡” ነው ያሉት፡፡
አሁንም ከኦሮሚያ ክልል ምስራቅና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች እየመጡ እንደሆኑ የሚናገሩት ተፈናቃዮቹ ትኩረት ሰጥቶ የሚያስተናግድ አካል የለም ብለዋል፡፡
“አሁንም እየመጣ ያለ፣ ያልተመዘገበ ከ100 በላይ ሰዎች አሉ፣ ለምን አትመዘግቡም ስንላቸው መዝግቡ አልተባልንም አሉን፣ ምንም የለንም በድህነቱ መጠበስ እንጂ ሌላ የምናገኘው ነገር የለንም፡፡”
ሌላዋ ከወለዱ ጥቂት ቀናት እንደሆናቸው የሚናገሩት ተፈናቃይ ሰው እያዋጣ ከሚሰጣቸው ውጪ ምንም እርዳታ እያገኙ አይደለም፡፡
አስተያየታቸውን እንደዚህ ነግረውናል፣ “ሥራም የለም፣ እኔ ራሱ ወልጄ ሰው እያዋጣ እንጀራ እየሰጠኝ ምንም ነገር የለኝ አራስ ነኝ ልጆችም አባት የላቸውም፡፡”
በምስራቅ ጎጃም ዞን የጎንቻ ሲሶ እነሴ ወረዳ የህዝብ ግንኙነት አማካሪ አቶ የኔዋ ደመቀ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ፣ የተፈናቃዮቹ ጥያቄ ትክክል ነው፣ ወጥ በሆነ ሁኔታ እርዳታ እየቀረበላቸው አይደለም ነው ያሉት፡፡
“ከ6ሺህ በላይ ተፈናቃይ ነው (በወረዳው) ያለ፣ ችግሩ የእኛም ጥያቄ ነው፣ የሚበሉት የላቸውም፣ ቤት የላቸውም፣ እኛውም እንደነርሱ ከማዘን ውጪ ይህ ነው የምንለው ነገር የለንም፣ ወጥ በሆነ መንገድ (እርዳታ) አይመጣላቸውም ተገቢ የሆነ ድጋፍ አግኝተዋል የሚል ሀሳብ የለንም በእኛ በኩል፡፡”
የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና፣ ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን የቅድመ ማስጠንቀቂያና ምላሽ ተወካይ ዳይሬክተር አቶ ጌቴ ምህረቴ ካለው የተፈናቃይ ቁጥር መጨመር ጋር ተያይዞ የአቅርቦት ችግር መኖሩን አመልክተው እስካሁን 6 ጊዜ እርዳታ ማግኘት ሲገባቸው 2 ጊዜ መውሰዳቸውን ተናግረዋል፡፡
“በፌደራል ደረጃ ለሁለት ተከታታይ ዙሮች እርዳታ ቀርቧል፣ 6 ጊዜ መቅረብ ነበረበት፣ ዘንድሮ ግን በአገር ደረጃ ያለው የአቅርቦት እጥረት መሰረት በማድረግ እርዳታ ቀርቧል ማለት አንችልም ሰዎቹ ቅሬታ ቢያቀርቡ ተገቢ ነው ምስራቅ ጎጃም ዞን ላይ ብቻ ሳይሆን በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች ለሚገኙ ተፈናቃዮች በቂ የሆነ ምግብ በማቅረብ ላይ አይደለንም፡፡” በማለት ለዶይቼ ቬሌ አስረድተዋል፡፡
በቀጣይ ተፈናቃዮች እርዳታ እንዲያገኙ ለማድረግ ለፌደራል አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ጥያቄ መቅረቡን የተናገሩት አቶ ጌቴ፣ ምላሽ እንደተገኘ በአስቸኳይ እርዳታው ይቀርባልም ብለዋል፡፡
“ትግራይ በርካታ እርዳታ እየገባ እንደሆነ እናውቃለን፣ መግባቱን የአማራ ክልልም ማንም ሰው አይቃወምም ነገር ግን ለትግራይ እንደቀረበው ሁሉ አማራ ክልል ላይም በዚያው ልክ መቅረብ አለበት ብለን እናምናለን፡፡” ሲሉ አስተያየታቸውን ቋጭተዋል፡፡
በአማራ ክልል በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ችግሮች 6.7 ሚሊዮን እርዳታ ፈላጊዎች የተመዘገቡ ሲሆን 71 ሺህ የሚሆኑት በ36 የመጠለያ ጣቢያዎች ይኖራሉ፣ ከ50ሺህ በላይ የሚሆኑት ደግሞ ከማህበረሰቡ ጋር በጋራ እንደሚኖሩ ከክልሉ አደጋ መከላከልና፣ ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል፡፡
ዓለምነው መኮንን
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ