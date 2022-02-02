ከኦነግ አመራር ከእስር የተፈቱት በጠና ታመዋል

በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) ቃል አቀባይ ሆነው ሲያገለግሉ የቆዩት አቶ ባቴ ኡርጌሳ ከአንድ ዓመት እስር በኋላ ከእስር ቢለቀቁም በኅመም ላይ መሆናቸው ተገለጠ። አቶ ባቴ በቅርቡ ከሌሎች የታሰሩ ባልደረቦቻቸው ጋር የርሀብ አድማ አድርገውም እንደነበር ተገልጧል።
በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር (ኦነግ) ቃል አቀባይ ሆነው ሲያገለግሉ የቆዩት አቶ ባቴ ኡርጌሳ ከአንድ ዓመት እስር በኋላ ከእስር ቢለቀቁም በኅመም ላይ መሆናቸው ተገለጠ። አቶ ባቴ በቅርቡ ከሌሎች የታሰሩ ባልደረቦቻቸው ጋር የርሀብ አድማ አድርገውም እንደነበር ተገልጧል። በአሁኑ ወቅትም ለከፋ የጤና እክል እንደተጋለጡ እና የዋስትና መብት ተጠብቆላቸው ከእስር ቤት ወጥተው የህክምና ክትትል እያደረጉ ነው ተብሏል። አብዛኞቹ በዋስ እና በነጻ የተለቀቁ የተባሉት ሌሎች የኦነግ ከፍተኛ አመራር ግን አሁንም ከእስር አለመለቀቃቸውን ጠበቃቸው ይናገራሉ፡፡
ባለፈው ዓመት መጋቢት ወር ገደማ በእስር ላይ የነበሩ የፓርቲያቸው ኦነግ ባልደረቦችን ለመጠየቅ ወደ ቡራዩ ከተማ እንዳቀኑ በዚያው እንደታሰሩ የሚነገረው አቶ ባቴ ዑርጌሣ፤ ከሳምንታት በፊት ከሌሎች አምስት ባልደረቦቻቸው ጋር ሆነው የርሀብ አድማ መምታታቸውን ተከትሎ የጠናባቸው ህመም ለሰላ የጤና እክል እንደዳረጋቸው ተነግሯል፡፡ “Hepatitis B” ለተሰኘው የጉበት በሽታ መዳረጋቸው የተነገረው አቶ ባቴ ባለፈው ቅዳሜ ከእስር የሚወጡበት የዋስትና መብት ተጠብቆላቸው በአሁኑ ወቅት ሆስፒታል ተኝተው ክትትል እያደረጉ መሆኑንም ወንድማቸው አቶ ሚሊ ዑርጌሳ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል፡፡
«በእስር ቤቱ ህመሙ ሲጠናበት ነው የቡራዩ ፖሊስ መምሪያ ቤተሰብ መጥተው እንዲወስዱ ያለው፡፡ ከዚያን ባለፈው ቅዳሜ አዳራ ወደ ሚባል ሆስፒታል ወሰድነው፡፡ አሁን ተኝቶ መድኃኒት እየወሰደ እየታከመ ነው፡፡» የአቶ ባቴ ወንድም ሚሎ ኡርጌሳ እንደሚሉት የወንድማቸው ህመም የጠናው አስቀድመው ህክምና ክትትል ባለማግኘታቸው ነው፡፡
«ከዚህ በፊት ታስሮ ለፍርድ ቤት እንደቀረበ በሁለተኛው ቀጠሮ ነበር የዋስትና መብት የተጠበቀለት፡፡ ያንን ተከትሎ ግን ፖሊስ ከኛም ሰውሮ በተለያዩ እስር ቤትና ማዕከላት አቆይተውታል፡፡ ቡራዩ፣ አዋሽ እና ገላን ከታሰሩባቸው ስፍራዎች ናቸው፡፡ በዚሁ ሂድት ቆይተው ነው በመጨረሻም ከሌሎች ጓዶቹ ጋር ሆነው የርሃብ አድማ በማድረጋቸው ለህመሙ የተዳረገው፡፡ የርሃብ አድማውን ተከትሎ ከገላን ወደ ቡራዩ ከተወሰዱ በኋላ ከቤተሰብ ጋር ተገናኝተው ምርመራ ሲያደርጉ በሱ ላይ በሽታው ተገኝቶበታል፡፡ ከዚያም በኋላም ቢሆን መልሰው አስረውት ነበረ ቢሆንም በመጨረሻ በእጃችን ከሚሞት ብለው ነው የሰጡን፡» ሲሉም አክለዋል።
አቶ ባቴ በእስር ላይ ያሉ ጓዶቹን ሊጠይቁ እንደሄዱ መታሰራቸውን የሚያነሱት ወንድማቸው አቶ ሚሊ በፍርድ ቤት የተሰጣቸው የዋስት መብትም ሳይጠበቅለት ቀርቷል ነው የሚሉት፡፡ «ተመስርቶበት የነበረው ክስ ታሳሪዎች በኃይል እንዲወጡ በፖሊስ ጣቢያው ውስጥ ነውጥ ቀስቅሷል የሚልና ከታጣቂዎች ጋር ግንኙነት አለው የሚል ይገኝበታል፡፡ በፍርድ ቤቱ ክርክር በኋላ የዋስትና መብት እንዲጠበቅለት ቢታዘዝም አንድ ዓመት ሙሉ ከሕግ አግባብ ውጪ ታስሮ ይገኛል፡፡»
አቶ ባቴ ኡርጌሳን ጨምሮ በእስር ላይ የሚገኙ በርካታ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራር ጉዳይን ከሚከታተሉ ጠበቆች አንዱ የሆኑት ዶ/ር ቶኩማ ዳባ የአብዛኞቹ አሊያም የሁሉም እስር ሕግ ይሁኝታ ያልሰጠው ነው ብለዋል። በእስር ቤቱ በርሃብ አድማው ላይ የነበሩት ሌላኛው ፖለቲከኛ አቶ ኬኔሳ አያናም መታመማቸውን ጠበቃው አክለው አብራርተዋል፡፡
በእስር ላይ ስለሚገኙ የኦነግ አመራር በሕግ የሚሰጥ የዋስትና መብት በፖሊስ አለመከበርን በተመለከተ ከዚህ ቀደም ለኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ግርማ ገላን ጥያቄ አቅርበን ነበር። ምክትል ኮሚሽነሩ፦ ሸኔም ሆነ ኦነግ «ሁለቱም ምንም ልዩነት የላቸውም የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው» ብለው ነበር፡፡
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በሕጋዊነት የመዘገበው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ለአንድ ዓመት ያህል በቤት ውስጥ እስር ላይ መቆየታቸውን «ተቀባይነት» የሌለው መሆኑን በመግለጥ «በአፋጣኝ መቆም ያለበት መሆኑን» ለፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን እና መረጃና ደህንነት አገልግሎት ደብዳቤ እንደፃፈ ከሳምንት በፊት ማሳወቁም ይታወሳል።
ሥዩም ጌቱ
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ኂሩት መለሰ