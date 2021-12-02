ከእስር የተፈቱ የትግራይ ተወላጆች የሥራ ቦታ ጉዳይ 

በሕግ ጥላ ሥር የነበሩ እንዲሁም በቁጥጥር ሥር ሳይውሉ ከሥራ ታግደው በቤት እንዲቆዩ ተደርገው የነበሩ የትግራይ ተወላጆች ወደሚሠሩባቸው መሥሪያ ቤቶች ሲመለሱ በእናንተ ቦታ ሰው ተተክቶበታል የሚል ምላሽ እንደተሰጣቸው እናት ፓርቲ ጉዳዩን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ጠቅሷል።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መደንገግ ተከትሎ በእሥር ላይ ከነበሩ የትግራ ተወላጆች መካከል «በአሥራዎቹ የሚቆጠሩት በእናንተ ቦታ ሌላ ሰው ተመድቦበታል» የሚል ምላሽ እንደተሰጣቸው መስማቱን እናት ፓርቲ ተናገረ። በሕግ ጥላ ሥር የነበሩ እንዲሁም በቁጥጥር ሥር ሳይውሉ ከሥራ ታግደው በቤት እንዲቆዩ ተደርገው የነበሩ የትግራይ ተወላጆች ወደሚሠሩባቸው መሥሪያ ቤቶች ሲመለሱ በእናንተ ቦታ ሰው ተተክቶበታል የሚል ምላሽ እንደተሰጣቸው ፓርቲው ባወጣው መግለጫ ጠቅሷል። የፓርቲው ዋና ፀሐፊ አቶ ጌትነት ወርቁ ለዶቼ ቬለ እንደነገሩት እንዲህ ያለው ችግር በዋናነት በአዲስ አበባ መፈፀሙን መረጃ እንዳላቸው ገልፀው፣ እሥሩ ፣ ከሥራ ማሰናበቱ ፣ ደሞዝ መከልከሉ ግን በክልሎች ውስጥ ባሉ ትልልቅ ከተሞች ላይም ታይቷል። ይሁንና የትኛው መሥሪያ ቤት ይህንን እንዳደረገ ከመግለፅ ተቆጥበዋል። ጉዳዩ በመታየት ሂደት ላይ መሆኑንም ገልፀዋል። በቅርቡ ከእሥር የተፈታው የአረና ትግራይ ለዲሞክራሲ እና ሉዓላዊነት ፓርቲ ሊቀመንበር እና የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር አባል የነበሩት አቶ አብርሃ ደስታ ይህንን እሥር ተቃውመው በመፃፋቸው ታስረው መፈታታቸውን ገልፀው ፣ መንግሥት ያልተገባ በደል መፈፀሙን፣ ለድርጊቱም ይቅርታ ቢጠይቅ ጥሩ ነው ብለዋል።
ሰሎሞን ሙጬ
ሸዋዬ ለገሠ
አዜብ ታደሰ