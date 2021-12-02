 ከእስር የተፈቱ የትግራይ ተወላጆች የሥራ ቦታ ጉዳይ  | ኢትዮጵያ | DW | 10.02.2022

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ኢትዮጵያ

ከእስር የተፈቱ የትግራይ ተወላጆች የሥራ ቦታ ጉዳይ 

በሕግ ጥላ ሥር የነበሩ እንዲሁም በቁጥጥር ሥር ሳይውሉ ከሥራ ታግደው በቤት እንዲቆዩ ተደርገው የነበሩ የትግራይ ተወላጆች ወደሚሠሩባቸው መሥሪያ ቤቶች ሲመለሱ በእናንተ ቦታ ሰው ተተክቶበታል የሚል ምላሽ እንደተሰጣቸው እናት ፓርቲ ጉዳዩን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ጠቅሷል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:55

እናት ፓርቲ ጉዳዩን አስመልክቶ መግለጫ አውጥቷል

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መደንገግ ተከትሎ በእሥር ላይ ከነበሩ የትግራ ተወላጆች መካከል «በአሥራዎቹ የሚቆጠሩት በእናንተ ቦታ ሌላ ሰው ተመድቦበታል» የሚል ምላሽ እንደተሰጣቸው መስማቱን እናት ፓርቲ ተናገረ። በሕግ ጥላ ሥር የነበሩ እንዲሁም በቁጥጥር ሥር ሳይውሉ ከሥራ ታግደው በቤት እንዲቆዩ ተደርገው የነበሩ የትግራይ ተወላጆች ወደሚሠሩባቸው መሥሪያ ቤቶች ሲመለሱ በእናንተ ቦታ ሰው ተተክቶበታል የሚል ምላሽ እንደተሰጣቸው ፓርቲው ባወጣው መግለጫ ጠቅሷል። የፓርቲው ዋና ፀሐፊ አቶ ጌትነት ወርቁ ለዶቼ ቬለ እንደነገሩት እንዲህ ያለው ችግር በዋናነት በአዲስ አበባ መፈፀሙን መረጃ እንዳላቸው ገልፀው፣ እሥሩ ፣ ከሥራ ማሰናበቱ ፣ ደሞዝ መከልከሉ ግን በክልሎች ውስጥ ባሉ ትልልቅ ከተሞች ላይም ታይቷል። ይሁንና የትኛው መሥሪያ ቤት ይህንን እንዳደረገ ከመግለፅ ተቆጥበዋል። ጉዳዩ በመታየት ሂደት ላይ መሆኑንም ገልፀዋል። በቅርቡ ከእሥር የተፈታው የአረና ትግራይ ለዲሞክራሲ እና ሉዓላዊነት ፓርቲ ሊቀመንበር እና የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር አባል የነበሩት አቶ አብርሃ ደስታ ይህንን እሥር ተቃውመው በመፃፋቸው ታስረው መፈታታቸውን ገልፀው ፣ መንግሥት ያልተገባ በደል መፈፀሙን፣ ለድርጊቱም ይቅርታ ቢጠይቅ ጥሩ ነው ብለዋል።

 ሰሎሞን ሙጬ 

ሸዋዬ ለገሠ

አዜብ ታደሰ

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እናት ፓርቲ ጉዳዩን አስመልክቶ መግለጫ አውጥቷል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

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የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከሕወሃት ነጻ በወጡ ቦታዎች 02.12.2021

ከሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) ቁጥጥር ውጪ ነጻ በወጡ አካባቢዎች ላይ ከምሽቱ 12 ሰአት እስከ ንጋቱ 12 ሰአት ድረስ የሚቆይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተደንግጓል። በተጠቀሰው ሰአት ማንኛውም ሰው አዋጁ በተጣለባቸው ቦታዎች ለመንቀሳቀስ አይፈቀድለትም ተብሏል።

ጦርነት፣ የብር እና ነዳጅ እጥረት የተጫነው የትግራይ የንግድ እንቅስቃሴ

ጦርነት፣ የብር እና ነዳጅ እጥረት የተጫነው የትግራይ የንግድ እንቅስቃሴ 03.02.2022

የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነትና የተከተለው ይፋዊ ያልሆነ ዕገዳ በትግራይ ገበያ የአቅርቦት እጥረትና የዋጋ ንረት ፈጥረዋል። የመቐለ ነጋዴዎች ሥራ ማቆማቸውን ሰራተኛም መበተናቸውን ተናግረዋል። "የትግራይ ኤኮኖሚ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ደቋል" ከሚል ድምዳሜ የደረሱት ዶክተር ጸጋይ ገብረኪዳን የገንዘብና የነዳጅ እጥረት ከፍተኛ ጫና እንዳሳደሩ ገልጸዋል

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ፤ኢትዮጵያ ከአጎዋ መታገዷ ፤ ፌስቡክ የጠ/ሚ ዐቢይን መልዕክት መሰረዙ

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ፤ኢትዮጵያ ከአጎዋ መታገዷ ፤ ፌስቡክ የጠ/ሚ ዐቢይን መልዕክት መሰረዙ 05.11.2021

ስለ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ድንጋጌ በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች አዎንታዊም አሉታዊም  አስተያየቶች ተሰጥተዋል።ዘገየ ከሚሉት አንስቶ አሁንም አልፈረደም ያሉ ምን ሊፈይድ ዓይነት አስተያየት የሰጡም አሉ። ከማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተጠቃሚዎች አመዛኙ ፌስቡክ የዐቢይን መልዕክት መሰረዙን ተቃውመዋል።