 ከእስር የተፈቱት ፖለቲከኛው ደጀኔ ጣፋ ስለቆይታቸው ከተናገሩት | ኢትዮጵያ | DW | 12.01.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

ከእስር የተፈቱት ፖለቲከኛው ደጀኔ ጣፋ ስለቆይታቸው ከተናገሩት

ፖለቲከኛው በመንግሥት ዓርብ ዕለት ምሽት ድንገት ክሳቸው ተቋርጦ ከእስር የተለቀቁት ፖለቲከኞች ክስተቱ ያልጠበቀና የማይታመን እንደነበር ተናግረዋል፡፡ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ደጄኔ ጣፋ ውሳኔው የሚበረታታ እንደሆነ ገልጸው ፍሬ እንዲያመጣ የዓላማው ቀጣይ ሂደት ላይ እንድያተኮር ጠይቀዋል፡፡

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:56

የኦፌኮው ደጀኔ ጣፋ ስለእስራቸው እና መፈታታቸው ምን አሉ?

ፖለቲከኛው በመንግሥት ዓርብ እለት ምሽት ድንገት ክሳቸው ተቋርጦ ከእስር የተለቀቁት ፖለቲከኞች ክስተቱ ያልጠበቀና የማይታመን እንደነበር ተናግረዋል፡፡

አስተያየታቸውን በተለይም ለዶይቼ ቬለ የሰጡት የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ደጄኔ ጣፋ ውሳኔው የሚበረታታ እንደሆነ ገልጸው ፍሬ እንዲያመጣ የዓላማው ቀጣይ ሂደት ላይ እንድያተኮር ጠይቀዋል፡፡ ፖለቲከኛው የእስሩ ገጠመኞቻቸውን በገለጹበት ቃለ ምልልሳቸው በይቅርታ መንገድ መወያየት እና መደራደር በኢትዮጵያ ለራቀው ሰላምና መረጋጋት እልባት ያመጣል ብለው እንደሚያምኑም ገልጸዋል፡፡

ስዩም ጌቱ

ታምራት ዲንሳ

ማንተጋፍቶት ስለሺ

Audios and videos on the topic

የኦፌኮው ደጀኔ ጣፋ ስለእስራቸው እና መፈታታቸው ምን አሉ?  