ከእስር የተፈቱት ፖለቲከኛው ደጀኔ ጣፋ ስለቆይታቸው ከተናገሩት

ፖለቲከኛው በመንግሥት ዓርብ ዕለት ምሽት ድንገት ክሳቸው ተቋርጦ ከእስር የተለቀቁት ፖለቲከኞች ክስተቱ ያልጠበቀና የማይታመን እንደነበር ተናግረዋል፡፡ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ደጄኔ ጣፋ ውሳኔው የሚበረታታ እንደሆነ ገልጸው ፍሬ እንዲያመጣ የዓላማው ቀጣይ ሂደት ላይ እንድያተኮር ጠይቀዋል፡፡
ፖለቲከኛው በመንግሥት ዓርብ እለት ምሽት ድንገት ክሳቸው ተቋርጦ ከእስር የተለቀቁት ፖለቲከኞች ክስተቱ ያልጠበቀና የማይታመን እንደነበር ተናግረዋል፡፡
አስተያየታቸውን በተለይም ለዶይቼ ቬለ የሰጡት የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግሬስ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ደጄኔ ጣፋ ውሳኔው የሚበረታታ እንደሆነ ገልጸው ፍሬ እንዲያመጣ የዓላማው ቀጣይ ሂደት ላይ እንድያተኮር ጠይቀዋል፡፡ ፖለቲከኛው የእስሩ ገጠመኞቻቸውን በገለጹበት ቃለ ምልልሳቸው በይቅርታ መንገድ መወያየት እና መደራደር በኢትዮጵያ ለራቀው ሰላምና መረጋጋት እልባት ያመጣል ብለው እንደሚያምኑም ገልጸዋል፡፡
ስዩም ጌቱ
ታምራት ዲንሳ
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