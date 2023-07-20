 ከኢዜማ የወጡ ፖለቲከኞች የጀመሩት ምክክርና ፋይዳው | ኢትዮጵያ | DW | 20.07.2023

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ኢትዮጵያ

ከኢዜማ የወጡ ፖለቲከኞች የጀመሩት ምክክርና ፋይዳው

ከኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትሕ (ኢዜማ) የወጡ የፓርቲው የቀድሞ አመራሮችና አባላት ባወጡት መልዕክት በዋናነት "የአገዛዞች ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት የመፍጠር ቀናዒነት ማጣትና የአፈና ጡንቻ መፈርጠም" እንዲሁም "ያልዳበረ የውስጠ ፓርቲ -ፖለቲካ ባህልና አሠራር" ለተቃዋሚ ፓርቲዎች የትግል ጉዞ መዳከም ፣ መውደቅና ውጤት አልባነት ምክንያት ሆኗል።»

ከኢዜማ የወጡ ፖለቲከኞች የጀመሩት ምክክርና ፋይዳው

በቅርቡ ከኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትሕ ( ኢዜማ ) ድርጅታዊ መዋቅር የለቀቁ በዛ ያሉ የፓርቲው አመራሮች እና አባላት "ለአዲስ ፖለቲካዊ ባሕል ግንባታ" በሚጠቅሙ ባሏቸው ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ምክክር መጀመራቸውን አስታወቁ። ችግር ፈቺ የሀሳብ ግብዓት ያስገኛል የተባለለት ይህ ውይይት "ለወቅቱ የሚመጥን ተገቢውን ሰላማዊ የትግል አማራጭ ለመወሰን የሚያስችል አቅም የሚያስገኝ" ነውም በማለት ገልጸዋል። ቀደም ሲል በተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ የነበሩትና በቅርቡ ደግሞ በአመራርና በአባልነት ከቆዩበት ኢዜማ ከፓርቲው አካሄድ ጋር ልዩነት በመያዛቸው ፓርቲውን ለቀው መውጣታቸውን የተናገሩት ፖለቲከኞች አሁን ጀምረነዋል ያሉት ውይይት እና አካሄድ "ሀቀኛ ሀገር አድን የትግል እንቅስቃሴ" ነው ብለዋል። 

"ወቅቱ አዲስ የፖለቲካ ባህል ለመትከል በጋራ የምንቆምበት ጊዜ ነው" ያሉት በተፈጠረ የውስጥ ልዩነት ከኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትሕ ( ኢዜማ ) ለቀው የወጡ የፓርቲው የቀድሞ አመራሮች እና አባላት ባወጡት መልዕክት በዋናነት "የአገዛዞች ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት የመፍጠር ቀናዒነት ማጣትና የአፈና ጡንቻ መፈርጠም" እንዲሁም "ያልዳበረ የውስጠ ፓርቲ - ፖለቲካ ባህልና አሠራር" ለተቃዋሚ ፓርቲዎች የትግል ጉዞ መዳከም ፣ መውደቅና ውጤት አልባነት ምክንያት መሆኑን በትንተና አስቀምጠዋል።ይህንን ውይይት እያስተባበሩ ካሉት ሰዎች መካከል አንደኛውን አቶ የሺዋስ አሰፋን ጀመርነው ስላሉት ውይይት ይዘት ጠይቀናቸዋል። እነዚሁ ግለሰቦች ከሌሎች ሀገር ወዳድ ግለሰቦች ጋር በመሆን ፣ በመተባበር "ለአዲስ የፖለቲካ ባህል ግንባታ ጠቀሜታ ባላቸው ለቀጣይ ፖለቲካዊ የትግል ጉዞ በሚያግዙ ርእሰ ጉዳዮች ላይ ግምገማ፣ ውይይት እና ምክክር" ካደረጉ በኋላ ይዘው ስለሚወጡትም አቶ የሽዋስን ጠይቀናቸዋል።
ከውይይቱ መጠናቀቅ በኋላ የሚደርሱበትን ድምዳሜ እና የትግል አቅጣጫዎች ይፋ እንደሚያደርጉ ያስታወቁት አቶ የሽዋስ ስብስባቸው ለሕዝብ የትብብር ጥሪም አድርጓል።
ተስፋ የሚጣልባቸው በየጊዜው የሚቋቋሙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከጅምራቸው ለሕዝብ ከሚሰጡት ተስፋ በተቃራኒ ቆመው ሲገኙ በሚስተዋልበት ነባራዊ ሁኔታ ይህ ጅምራችሁ ምን ያህል ተስፋ የሚጣልበት ነው የተባሉት አቶ የሽዋስ አላማችን እንደሀገር "ችግራችን ምንድን ነው? የሚለውን መለየትና መፍትሔውን ወደፊት ማምጣት ነው" በማለት በሀገር ተስፋ እንደማይቆረጥ ተናግረዋል። 
ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር

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ከኢዜማ የወጡ ፖለቲከኞች የጀመሩት ምክክርና ፋይዳው

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መንግሥት አሁን ባለው የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ሕገ መንግሥቱን ስለመቀየርም ሆነ ማሻሻልን በተመለከተ ቀነ ገደብ ማስቀመጥ እንደማይኖርበት የኢትዮጵያ የፖሊሲ ተቋም አሳሰበ። መንግሥትን በፖሊሲ አማራጭ ሃሳቦችን ላይ ለማማከር የተዋቀረው ተቋም ለሁለት ዓመታት ጥናቱን ሲያካሂድ ቆይቶ ከትናንት በስተያ ይፋ አድርጓል።

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ኢትዮጵያ የጀመረችው ብሔራዊ ምክክር ዘላቂ ሰላም ማምጣት እንዲችል የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት እና የሲቪክ ማሕበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት በጋራ እየሠራን ነው አሉ። ሕዝብ የምክክሩ ባለቤት ሆኖ ብሔራዊ መግባባት የሚፈጥር ምክክር እንዲከናወን የድርሻቸውን እንደሚወጡም ገልፀዋል።

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ብሔራዊ ምክክር፣ እርቅ ወይስ ፍትህን ማስፈን ይቅደም  23.01.2022

ለብሔራዊ ምክክር መዘጋጀቱን የሚገልጸው መንግሥት በከፍተኛ ደረጃ ክስ የመሠረተባቸውን የፖለቲካ ተዋናዮች መፍታቱ ለሀገር ሰላም ዘላቂ መፍትሄ ሊያመጣ እንደሚችል ይናገራሉ። ሃሳቡን በአዎንታዊ ጎኑ የሚመለከተው የመኖሩን ያህል፤ በሀገሪቱ ቅድሚያ የፍትህ እና ተጠያቂነት ጉዳይ ካልታሰበ ምኑን ሀገራዊ መግባባት መጣ በሚል የሚጠይቁ በርካታ ናቸው።