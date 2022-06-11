ከኢንዱስትሪ ፓርኮች 17ሺሕ ያሕል ሠራተኞች ተሰናበቱ

የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ጦርነትና የውጭ ምንዛሪ መመናመን ብቻ ሳይሆኑ የመሠረተ ልማቶች ውድመት በደረሰባቸው ቦታዎች ላይ መልሶ ግንባታ አለመከናወኑ ከአሜሪካ የቀረጥ ነፃ የንግድ እድል መታገዷ፣ ባለሃብቶች ለማልማት ፈልገው መሬት ለማግኘት ፈተና መሆኑ፣ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ፍሰት እንዲቀንስ አድርጓል ብሏል።
ኢትዮጵያ ዉስጥ በ13 የኢንዱስትሪ መንደሮች ( ፓርኮች ) ይሰሩ የነበሩ 17 ሺህ ያሕል ሠራተኞች ከሥራ መሰናበታቸዉ እንዳሳሰበው በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የንግድ እና ቱሪዝም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አስታወቀ።ዛሬ የስራ ዘገባዉን ለምክር ቤቱ የንግድ ቱሪዝም ቋሚ ኮሚቴ ያቀረበዉ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ግን 17ሺሕ ሠራተኛ ሥራ አለቀቀም በማለት አስተባብሏል። ቋሙ ኮሚቴው የኢንቨስትመንት ዘርፍ በብልሹ አሠራሮች መተብተቡን ፣ ብዙ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ከከተሞች የራቁ እና በዋናነት ለአልባሳት ሥራ በመግንባታቸው የሚጠበቀብቸዉን አልሰሩም ብሏል። የኢትዮጵያ የኢንቨስትመንት ፍሰት በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት፣ በውጭ ምንዛሪ እጥረት እና በሀገር ውስጥ የግብአት ዋጋ መናር ምክንያቶች ለችግር ተጋልጧል ተብሏል።
የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ጦርነትና የውጭ ምንዛሪ መመናመን ብቻ ሳይሆኑ የመሠረተ ልማቶች ውድመት በደረሰባቸው ቦታዎች ላይ መልሶ ግንባታ አለመከናወኑ ከአሜሪካ የቀረጥ ነፃ የንግድ እድል መታገዷ፣ ባለሃብቶች ለማልማት ፈልገው መሬት ለማግኘት ፈተና መሆኑ፣ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ፍሰት እንዲቀንስ አድርጓል ብሏል።የኢንዱስትሪ ፓርክ በድሬደዋ
በመንግሥት የኢንዱስትሪ መንደሮች ውስጥ የሠራተኞች ክፍያ እጅግ ዝቅተኛ መሆኑ ካለመቀረፉ በላይ ፍልሰት ማሻቀቡ የማዕከላቱ ሥራ መቀዛቀዝ ማሳያ መሆኑን በመጥቀስ ቋሚ ኮሚቴው ምክንያቱ እንዲነገረው ጠይቋል።
"አንድ ተቋም የተረጋጋ እንዲሆን ሠራተኛው የተረጋጋ መሆን አለበት። ከዚህ አኳያ 16, 999 ሰራተኞች ለቀዋል። ምክንያቱ ምንድን ነው? " በሚል ተጠይቋልየኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽነር ለሊሴ ነሜ ይህ ቁጥር ትክክል እንዳልሆነ ለምክር ቤቱ ምክንያቱን ጭምር አስገንዝበዋል።
ይህ መሠረታዊ የሠራተኞች ችግር በዘላቂነት እንዲፈታ መንግሥት ምን የተጨበጠ መፍትሔ አለው ? በሚል በ DW የተጠየቁት የተቋሙ የበላይ ኃላፊ ለሊሴ የኢንዱስትሪ ማዕከላት "ለሠራተኞች ባለሃብቶች መኖሪያ ቤት እንዲገነቡ እያሳመንን ነው። በዚህ ሂደት ቦሌ ለሚ እና ድሬዳዋ ማዕከላት ላይ ቤት ተገንብቷል ፣ አዳማ እና አዋሳ ኢንዱስትሪ መንደሮች የሚሰሩ ባለንብረቶች ለሰራተኞች ቤት እንዲሰሩ በሂደት ላይ ይገኛሉ" ብለዋል።የኢትዮጵያ የጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ሠራተኞች ገቢ
ኢትዮጵያ ከዩናይትድ ስቴስ አግኝታው የነበረው የቀረጥ ነፃ የንግድ እድል በጦርነቱ ምክንያት በተጣለባት ማዕቀብ መሰረዝን ተከትሎ እንዚህ የኢንዱስትሪ መንደሮች ምርታቸውን የሚሸምት በመቀነሱ ሥራቸውን እየተው ፣ ማሽን ነቅለው የሚወጡ የውጭ ባለሃብቶች መኖራቸው ታውቋል። መንግሥት ይህንን ለማካካስ ከውጭ አሰርቶ ያስገባ የነበረውን ወታደራዊ ትጥቅ እዚሁ በማምረት ላይ መሆኑን የኢንቨስትመንት ኮሚሽነር ለሊሴ ነሜ ተናግረዋል።
"የሰራተኛ መቀነስ አስከትሏል። ወደ ሌላ ምርት የገቡ አምራቾችም አሉ። ያንን ለመፍታት የምንፈልገውን ከውጪ የሚገቡትን ለመተካት የመከላከያ አልባሳትን የምናመጣው ከውጪ ሀገራት እንደመሆኑ መጠን እዚሁ ማምረት እንዲቻል የሚያስችል ሂደት ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር ሰፊ ሥራ ተሠርቷል። በዚህም ምክንያት አዳማም አዋሳም ላይ እነዚህ ሥራዎች እየተሠሩ ነው የሚገኙት" ብለዋል።የሐዋሳ የአንዱስትሪ ፓርክ አማራጭ ገበያ እያፈላለገ መሆኑን አስታወቀ
የኢትዮጵያን ኢንቨስትመንት ኮሚሽን የልዩ ኢኮኖሚክ ዞን የተባለ ዐዋጅ አዘጋጅቶ ማቅረብ ሲገባው ያንን አለማድረጉ ለሥራ መጓተት መንስኤ መሆኑን በመጥቀስ ቋሚ ኮሚቴው እንዲያስተካክልና የውጭ ባለሀብቶችን መሳብ ላይ እንዲያተኩር አሳስቧል።
ሰለሞን ሙጬ
ነጋሽ መሐመድ
ማንተጋፍቶት ስለሺ
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