ከኢትዮጵያ ሕዝብ 76 በመቶው የሞባይል ኢንተርኔት እንደማይጠቀም ተገለጸ

ከኢትዮጵያ ሕዝብ 76 በመቶው የሞባይል ኢንተርኔት እንደማይጠቀም ተገለጸቅዳሜ፣ ጥቅምት 16 2017
በኢንተርኔት አገልግሎት ሽፋን ውስጥ ከሚገኙት የቴሌኮም ተጠቃሚዎች መካከል 24% የሚሆኑት ኢትዮጵያውያን ብቻ የኔት ዎርክ አገልግሎት ተጠቃሚ ናቸው ተባለ።
ከኢትዮጵያ ህዝብ 76% የሚሆነው ምንም እንኳን ኢንተርኔት አገልግሎት ያለበት አካባቢ ቢኖርም አሁንም በኔትዎርክ የሞባይል ኢንተርኔት አገልግሎት እንደማይጠቀም ግሎባል ሲስተም ፎር ሞባይል ኮምንኬሽን አሶሲየሽን (GSMA) ባወጣው ሪፓርት ገልጿል
ጂ.ኤስ.ኤም ኤ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በመተባበር ያዘጋጀውን የኢትዮጵያን ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ሪፖርት የኢትዮጵያ ዲጂታል ኢኮኖሚ ከ 4 አመት በኃላ እ.ኤ.አ. በ2028 ኢትዮጵያ ከሚኖራት ጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት ከ1.3 ትሪሊዮን ብር በላይ አስተዋጽዖ ያደርጋል ብሏል።
«በኢትዮጵያ የኢንተርኔት አገልግሎት ከሰብአዊ መብት አንጻር እንዴት ይታያል?»
የኢትዮ ቲሌ ቴሌኮም በዲጂታል ሽግግር ላይ ትኩረት በማድረግ በዲጂታል ቴክኖሎጂ ዘርፍ ያደረጋቸውን ማሻሻያ እና እድገት የጠቆመው ሪፖርት ካንፓኒው በፈረንጆቹ 2028 ከ 1 ሚሊዮን በላይ አዳዲስ ሥራዎች ይፈጥራል ተብሎ እንደሚጠበቅ ተገልጿል።
ኢትዮጵያን ዲጂታል የማድረግ ውጥን፡ ኢትዮ ቴሌኮም
አሁን እስካለንበት የፈረንጆቹ 2024 ድረስ ከ90 ሚሊዮን በላይ የተንቀሳቃሽ የሞባይል ስልክ ተጠቃሚዎች በሀገሪቱ እንዳሉ የተነገር ቢሆንም አሁንም ከፍተኛ የአጠቃቀም ክፍተት እንዳለ የጠቆመው ሪፓርት ምንም እንኩዋን ፣ በኔትወርክ ሽፋን ቢኖርም 76 በመቶ የሚሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ አሁንም የሞባይል ኢንተርኔት እይጠቀምም ሲል ሪፖርቱ አትቷዋል ፡፡
DW ያነጋገራቸው አንድ የአዲስ አበባ ነዋሪ የሞባይል ስልክ ቢኖረኝ እጅ ስልኬ የኢንተርኔት ተጥዕቃሚ አይደለሁም ሲሉ ይናገራሉ።
በስልኮቻችን የሚገኙ ግላዊ መረጃዎቻችን ከመንታፊዎች እንዴት እንከላከል?
የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራስኪያጅ ፍሪህይወት ታምሩ ባለፉት ጥቂት አመታት ያሳየነው የ መሰረተ ልማት እድገት እና ፈጣን እንቅስቃሴ ይህንንኑ ክፍተት ለመሙላት ነው ሲሉ በያመቱ የተጠቃሚው ቁጥር መጨመር ምስክር ነው ብለዋል
በኢትዮጵያ ሁሉም የመንግስት አገልግሎት ክፍያዎች በሙሉ በቴሌብር ብቻ እንዲሆኑ መደረጉ ይታወቃል።
ሐና ደምሴ
እሸቴ በቀለ