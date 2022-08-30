 ከኢሰመኮ እና ከሲቪል ማህበረሰብ ም/ቤት የቀረበ የሰላም ጥሪ | ኢትዮጵያ | DW | 30.08.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

ከኢሰመኮ እና ከሲቪል ማህበረሰብ ም/ቤት የቀረበ የሰላም ጥሪ

ኢሰመኮ እና የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ሰሜን ኢትዮጵያዉ ጦርነት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ሁሉም ወገኖች ግጭቱን እንዲያቆሙና ውይይታቸውን እንዲቀጥሉ ጥሪ አቀረቡ። ኢሰመኮ በትጥቅ ግጭቶች የተጎዱትን ሰላማዊ ዜጎች ህይወት፣ ደህንነት፣ አካላዊና ሞራላዊ ክብርን ለመጠበቅ በግጭት ውስጥ ያሉ ወገኖች ግዴታቸውን እንዲወጡ ጠይቋል።

በትጥቅ ትግሉ የተጎዱ አካላዊና ሞራላዊ ክብርን ለመጠበቅ በግጭት ውስጥ ያሉ ወገኖች ግዴታቸውን እንዲወጡ

ከኢሰመኮና ከሲቪል ማህበረሰብ ም/ቤት የቀረበ የሰላም ጥሪ

የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን እና የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ሰሜን ኢትዮጵያ ላይ ዳግም የተጀመረውን ጦርነት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ሁሉም ወገኖች ግጭቱን እንዲያቆሙ እና ውይይታቸውን እንዲቀጥሉ ጥሪ አቀረቡ። ኢሰመኮ በትጥቅ ግጭቶች የተጎዱትን ሰላማዊ ዜጎች ህይወት፣ ደህንነት፣ አካላዊ እና ሞራላዊ ክብርን ለመጠበቅ ሁሉም በግጭት ውስጥ ያሉ ወገኖች ግዴታቸውን እንዲወጡ ጠይቋል። የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት በበኩሉ ዳግም የተቀሰቀሰው ጦርነት እጅግ እንዳሳሰበው ገልጾ ግጭቱ እንዲረጋጋ እና የተጀመረው የሰላም ሂደት በአስቸኳይ እንዲቀጥል ጠይቃል።

የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የሰላም ጥረት እንዲቀጥል በጠየቀበት መግለጫው ሁሉም ወገኖች በግጭቱ ተጋላጭ የሆኑ ሰላማዊ ዜጎችን ሕይወት፣ ደኅንነት፣ አካላዊ እና ሞራላዊ ልዕልና ብሎም ክብራቸውን የመጠበቅ ኃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል ብሏል።

ዜጎች ከቅርብ ጊዜ ሰቆቃ ሳይላቀቁ ቤተሰቦቻቸውን እና የሚወዷቸውን አጥተው፤ አስፈላጊ አገልግሎቶች ተነፍገው ፍትሕ እና ፈውስን ይጠብቃሉ ያለው ኢሰመኮ በአፋር እና በአማራ ክልሎች ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ከተፈፀመባቸው ሰዎች ጋር በመምከር እንዲሁም በትግራይ ያለውን ሁኔታ በርቀት በመከታተል ደረስሁበት ባለው ግኝት በእነዚህ ክልሎች ውስጥ ያለው ህዝብ የተራዘመ የጦርነት ፍርሃት ውስጥ እንደሚኖር ያሳያል።

ሰላማዊ ዜጎች ቀዳሚ ፍላጎታቸው ሰላምና ደህንነት መሆኑንም እንደገለፁለትና "በግጭቱ ውስጥ ያሉ አካላት በእውነት ወደ ውይይት ከገቡ እና የባህል እና የሃይማኖት መሪዎችን ጨምሮ የተለያዩ የሀገር ውስጥ ተዋናዮችእና ሴቶች ከተሳተፉ" ሰላም እና እርቅ ይወርዳ ብለው ያምናሉ። ሲል ጠቅሷል።

የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች፣ መገናኛ ብዙኃን፣ የባህል እና የሃይማኖት መሪዎች እንዲሁም አለም አቀፉ ማህበረሰብ ጦርነቱ በአስቸኳይ እንዲቆም ፣ ውይይቶችን በማመቻቸት እና በተጎዱ ክልሎች ውስጥ ያሉ ሁሉም ሲቪሎች ሰብአዊ መብቶቻቸው እንዲጠበቁ እንዲያግዙባወጣው መግለጫ ጠይቋል።

የኮሚሽኑ ምክትል ኮሚሽነር ራኬብ መሰለ ከዚህ በፊት በተከሰተው ግጭት የደረሰውን የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት ዳግም እንዳይከሰት ለማሳሳበብ ይህ መግልጫ መውጣቱን ገልፀዋል። የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት በበበኩሉ በሰሜኑ የኢትዮጵያ ዳግም የተቀሰቀሰው የትጥቅ ትግል እንዲረጋጋ እና የተጀመረው የሰላም ሂደት በአስቸኳይ እንዲቀጥል ሲል ጠይቋል።

ከዚህ በፊት የተፈጠረው የትጥቅ ግጭት ተነግሮ የማያልቅ የሰው ልጅ ስቃይ እና ለከፍተኛ የመሰረተ ልማቶች መውደም ምክንያት መሆኑን ያስታወሰው ምክር ቤቱ አሁን ዳግም የተቀሰቀሰው የትጥቅ ግጭት እንዳይባባስ አስፈላጊው ሁሉ እንዲደረግ ብሎም አስቸኳይ የሰብዓዊ ተኩስ አቁሙ መከበር  እንዲቀጥል ጠይቋል።

አለመግባባቶች በፖለቲካዊ ውይይት መፍታት ይገባል ያለው ይሄው ተቋም ሀገሪቱንና ዜጎቿን ከተጨርማሪ ጥፋት ለመታደግ የሰላም ሂደቱ በቅን ልቦና እንዲካሄድ ጠይቋል። የአፍሪካ ሕብረት የፌደራል መንግስትን እና ሕወሓትን የማደራደር ሚናውን በእጥፍ በማሳደግ ሰላማዊ መፍትሔ ላይ እንዲደረስ ጥሪ አቅርቧል። የኢሰመኮ ምክትል ዋና ኮሚሽነር ራኬብ መሰለ አሁን ዳግም የተጀመረው ግጭት ዐቃቤ ሕግ ከዚህ በፊት ኮሚሽኑ ባደረገው በጦርነት የደረሱ ጥፋቶች ምርመራ ተጠያቂነትን ለማስፈን ሂደት ላይ ባለበት መሆኑንም ገልጸዋል።

ሰለሞን ሙጬ

አዜብ ታደሰ

ነጋሽ መሐመድ

Audios and videos on the topic

በትጥቅ ትግሉ የተጎዱ አካላዊና ሞራላዊ ክብርን ለመጠበቅ በግጭት ውስጥ ያሉ ወገኖች ግዴታቸውን እንዲወጡ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

ሙሉ ስርጭት፤ ነሐሴ 24 ቀን 2014 ዓ.ም 30.08.2022

Heavy rain, Ethiopia Photograph: Hanna Demisse (DW) June 25, Gojam, Amhara region, Ethiopia

የዜና መጽሔት፤ ነሐሴ 24 ቀን 2014 ዓ.ም ማክሰኞ 30.08.2022

Faust mit aufgemalter Europa-Flagge fist with european union flag isolated on white © macky_ch #13287780

የአውሮጳ ህብረት የአየር ድብደባዉን አወገዘ 29.08.2022

የአውሮጳ ህብረት የኢትዮጵያ መንግሥት መቀሌ በሚገኝ የህጻናት መጫዋቻ ማዕከል ላይ የአየር ድብደባ መፈፀሙን አወገዘ። ህብረቱ ትናንት እሁድ ባወጣዉ መግለጫ የኢትዮጵያ መንግሥት እና የትግራይ ክልላዊ መንግሥት የጀመሩትን ዉዝግብ እና ጦርነት አቁመዉ ለድርድር ወደ ጠረቤዛ እንዲመጡ አጥብቆ ጠይቋል።