ከአምባስደር ሂሩት ዘመነ ጋር የተካሄደ ቃለ ምልልስ

የኢትዮጵያ መንግስት ቀደም ሲል በየትኛውም ቦታና ግዜ በአፍሪቃ አንድነት ድርጅት አደራዳሪነትና ያለምንም ቅድመ ሁኒታ የሚደራደር መሆኑን ያስታወቀ ቢሆንም፤ በአዲሱ ዓመት በህወሓት በኩል ለቀረበው የሰላም ጥሪ ግን መልስ አልሰጠም። በብራስልስ የአውሮጳ ህብረትና ቤኑሉክስ አምባሳደር የሆኑትን አምባስደር ሂሩት ዘመነ ጋር ቃለምልልስ አድርገናል።
በኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትና ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) መካከል ሲካሄድ የነበረው ጦርነት ሁለቱም ወገኖች በተናጠል ባሳለፉት የተኩስ አቁም ውሳኔ፤ ካለፈው መጋቢት ወር ጀምሮ ጋብ ብሎ የነበር ቢሆንም፤ ባለፈው ነሐሴ 18 የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ኃይሎች በስሜን ወሎ የቆቦ ግንባር ዳግም ጦርነት ከከፈቱ ወዲህ ግን፤ በሌሎችም በርካታ አካባቢዎች ጦርነት እየተካሄደ መሆኑ እየተገለጸ ነው። በኢትዮጵያ አዲስ ዓመት መስከረም አንድ 2015 ዓ.ም ደግሞ፤ ህወሓት በአፍሪቃ አንድነት ድርጅት አማካይነት ለሚደረግ የሰላም ድርድር ዝግጁ መሆኑን አስታውቋል። የኢትዮጵያ መንግስት ምንም እንኳ ቀደም ሲል በየትኛውም ቦታና ግዜ በአፍሪቃ አንድነት ድርጅት አደራዳሪነትና ያለምንም ቅድመ ሁኒታ የሚደራደር መሆኑን ያስታወቀ ቢሆንም፤ በአዲሱ ዓመት በህወሓት በኩል ለቀረበው የሰላም ጥሪ ግን መልስ አልሰጠም። ዶቼ ቬለ በብራስልስ የአውሮጳ ህብረትና ቤኑሉክስ አምባሳደር የሆኑትን አምባስደር ሂሩት ዘመነን፤ ለህወሓቱ የሰላም ጥሪ መንግስታቸው መልስ ያልሰጠበትን ምክንያትና የተለወጠ ነገር ካለም ማብራሪያ እንዲሰጡት ጠይቋል።
ገበያው ንጉሴ
አዜብ ታደሰ
ኂሩት መለሰ