 ከአምባስደር ሂሩት ዘመነ ጋር የተካሄደ ቃለ ምልልስ | ኢትዮጵያ | DW | 16.09.2022

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ኢትዮጵያ

ከአምባስደር ሂሩት ዘመነ ጋር የተካሄደ ቃለ ምልልስ

የኢትዮጵያ መንግስት ቀደም ሲል በየትኛውም ቦታና ግዜ በአፍሪቃ አንድነት ድርጅት አደራዳሪነትና ያለምንም ቅድመ ሁኒታ የሚደራደር መሆኑን ያስታወቀ ቢሆንም፤ በአዲሱ ዓመት በህወሓት በኩል ለቀረበው የሰላም ጥሪ ግን መልስ አልሰጠም። በብራስልስ የአውሮጳ ህብረትና ቤኑሉክስ አምባሳደር የሆኑትን አምባስደር ሂሩት ዘመነ ጋር ቃለምልልስ አድርገናል።

ለህወሓት የሰላም ጥሪ የመንግሥት መልስ ምንድን ነዉ?

በኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትና ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት)  መካከል ሲካሄድ የነበረው ጦርነት ሁለቱም ወገኖች በተናጠል ባሳለፉት የተኩስ አቁም ውሳኔ፤ ካለፈው መጋቢት ወር ጀምሮ ጋብ ብሎ የነበር  ቢሆንም፤ ባለፈው ነሐሴ 18 የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ኃይሎች በስሜን ወሎ የቆቦ ግንባር ዳግም ጦርነት ከከፈቱ ወዲህ ግን፤ በሌሎችም በርካታ አካባቢዎች ጦርነት እየተካሄደ መሆኑ እየተገለጸ ነው። በኢትዮጵያ አዲስ ዓመት መስከረም አንድ 2015 ዓ.ም ደግሞ፤ ህወሓት በአፍሪቃ አንድነት ድርጅት አማካይነት ለሚደረግ የሰላም ድርድር ዝግጁ መሆኑን አስታውቋል። የኢትዮጵያ መንግስት ምንም እንኳ ቀደም ሲል በየትኛውም ቦታና  ግዜ በአፍሪቃ አንድነት ድርጅት አደራዳሪነትና ያለምንም ቅድመ ሁኒታ የሚደራደር መሆኑን ያስታወቀ ቢሆንም፤ በአዲሱ ዓመት በህወሓት በኩል ለቀረበው የሰላም ጥሪ  ግን መልስ አልሰጠም።  ዶቼ ቬለ በብራስልስ የአውሮጳ ህብረትና ቤኑሉክስ አምባሳደር የሆኑትን አምባስደር ሂሩት ዘመነን፤ ለህወሓቱ የሰላም ጥሪ መንግስታቸው መልስ ያልሰጠበትን ምክንያትና የተለወጠ ነገር ካለም ማብራሪያ እንዲሰጡት ጠይቋል።  

 

ገበያው ንጉሴ

አዜብ ታደሰ

ኂሩት መለሰ

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ለህወሓት የሰላም ጥሪ የመንግሥት መልስ ምንድን ነዉ?  

ተዛማጅ ዘገባዎች

የ«ኢትዮጵያን ችግር ለመለወጥ መንግስት ውስጣዊ አሰራሩን ያጠናክር» ፕሮፌሰር ጌታቸው መታፈሪያ

የ«ኢትዮጵያን ችግር ለመለወጥ መንግስት ውስጣዊ አሰራሩን ያጠናክር» ፕሮፌሰር ጌታቸው መታፈሪያ 13.09.2022

ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚታየው የሰላም መታጣት ችግር ለመውጣት መንግስት ውስጣዊ አሰራሩን ማጠናከርና የሕዝቡን መብትና ዕኩልነት ማስከበር እንደሚገባው ተገለጸ። ህወሓት፣ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የሰላም ድርድር ከመጀመሩ በፊት፣ወደ ትግራይ ክልል ይሰጥ የነበረው አገልግሎት እንዲጀመር ጠይቋል።

16.09.22 Gebäude Ethiopian Human Rights Commission( EHRC)

የዜና መጽሔት፤ መስከረም 6 ቀን 2015 ዓ.ም ፤ አርብ 16.09.2022

ዳግማዊት ንግስት ኤልዛቤጥ እና ኢትዮጵያ

ዳግማዊት ንግስት ኤልዛቤጥ እና ኢትዮጵያ 15.09.2022

የታላቅዋ ብሪታኒያ በአፍሪቃ ቅኝ ግዥነት ሲቋረጥና አህጉሪቱን ነጻነት ሲያጥለቀልቅ ተመልክቷል። ከቅኝ ግዛት የወጡት ሃገራት ከብሪታንያ ጋር በልዩ ዝምድና ንግሥቲቱ በመሩት በኮመንዌልዝ አማካኝነት ጸንቶ ቀጥሏል። የጠበቀ የመሰለዉ ግንኙነት ግን የተወሳሰበ ዝምድና ሲታይበት መቀጠሉ ይታወቃል። ኢትዮጵያን ጎብኝተዋል። የአፄ ኃይለሥላሴ ወዳጅም ነበሩ።