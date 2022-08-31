 ከአምባሳደር ሙሉ ሰለሞን ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ | ኢትዮጵያ | DW | 01.09.2022

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ኢትዮጵያ

ከአምባሳደር ሙሉ ሰለሞን ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ

የሁለቱ ወገኖች ባለስልጣናት ለአዲሱ ዉጊያ መጀመር አንዳቸዉ ሌላቸዉን ከመዉቀስ ባለፍ ዉጊያዉን አቁመዉ እንዲደራደሩ የተለያዩ ወገኖች የሚያቀርቡትን ጥሪ እስካሁን የተቀበሉት አይመስልም።ዶቸ ቬለ የተፋላሚ ኃይላት ባለስልጣናትን ለማነጋገር በተደጋጋሚ ቢሞክርም እስከዛሬ አልተሳካለትም ነበር።ዛሬ ግን አምባሳደር ሙሉ ሰሎሞን ብዙን በስልክ አነጋግረናል።

ከአምባሳደር ሙሉ ሰለሞን ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ

               

የኢትዮጵያ መንግስትና ሕወሓት ባለፈዉ ሳምንት ሮብ (ነሐሴ 18) የጀመሩት ዉጊያ ዛሬም እንደቀጠለ ነዉ። የሁለቱ ወገኖች ባለስልጣናት ለአዲሱ ዉጊያ መጀመር አንዳቸዉ ሌላቸዉን ከመዉቀስ ባለፍ ዉጊያዉን አቁመዉ እንዲደራደሩ የተለያዩ ወገኖች የሚያቀርቡትን ጥሪ እስካሁን የተቀበሉት አይመስልም።ዶቸ ቬለ የተፋላሚ ኃይላት ባለስልጣናትን ለማነጋገር በተደጋጋሚ ቢሞክርም  እስከ ዛሬ ድረስ አልተሳካለትም ነበር።ዛሬ ግን መቀመጫቸዉን በርሊን አድርገዉ በጀርመን፣ በቼክ፣በስሎቫክና በፖላንድ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሙሉ ሰለሞን ብዙን በስልክ አነጋግረናል።አምባሳደሯ እንደሚሉት የኢትዮጵያ መንግስት አሁንም ቢሆን ለሰላማዊ መፍትሔና ድርድር ዝግጁ ነዉ።አምባሳደር ሙሉን ነጋሽ መሐመድ አነጋግሯቸዋል። 

ነጋሽ መሐመድ

ኂሩት መለሰ
                                         

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ከአምባሳደር ሙሉ ሰለሞን ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

A member of the Amhara Special Forces watches on at the border crossing as people cross from Eritrea, in Humera, Ethiopia, on November 22, 2020. - Prime Minister Abiy Ahmed, last year's Nobel Peace Prize winner, announced military operations in Tigray on November 4, 2020, saying they came in response to attacks on federal army camps by the party, the Tigray People's Liberation Front (TPLF). Hundreds have died in nearly three weeks of hostilities that analysts worry could draw in the broader Horn of Africa region, though Abiy has kept a lid on the details, cutting phone and internet connections in Tigray and restricting reporting. (Photo by EDUARDO SOTERAS / AFP) (Photo by EDUARDO SOTERAS/AFP via Getty Images)

ወልቃይት ጠገዴ አካባቢ ውጊያ ነበር ተባለ 31.08.2022

የወልቃይት ጠገዴ አካባቢ በኢትዮጵያ መንግሥት እና በሕወሓት ታጣቂዎች መካከል ዛሬ ንጋት ላይ ውጊያ እንደነበር የአካባቢው ነዋሪዎች ለዶይቸ ቬለ (DW)ተናገሩ።

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በሰሜን ኢትዮጵያ ያገረሸው ጦርነት በአገሪቱ የተለያዩ አከባቢዎች ሰፊ የሆነ አለመረጋጋት ሊያስከትል እንደሚችል ፖለቲከኞች አመለከቱ። በተለይም የሰሜን ኢትዮጵያውን ያህል ትኩረት እንዳላገኘ የሚነገረው የኦሮሚያ ክልሉ ግጭት ተባብሶ በመቀጠል ሰብዓዊ ቀውሱን ሊያደርገው እንደሚችልም ግምታቸውን ገልጸዋል።

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የኢትዮጵያ መንግሥትንና ህወሓትን የማሸማገል ጥረትና ተስፋው 12.06.2022

የኢትዮጵያ መንግሥትና ህወሓት ለሰብዓዊ አቅርቦት በሚል ከወራት በፊት በተናጠል ተኩስ አቆምን ካሉ በኋላ ውጊያ በማካሄድና ለሌላ ጦርነት በመዘጋጀት አንዳቸው ሌላኛቸውን ሲከሱ ቆይተዋል።ወቀሳና ክሱ በቀጠለበት በዚህ ወቅት ላይ ደብዝዞ የቆየው ሁለቱን ወገኖች ለማሸማገል በአፍሪቃ ኅብረት የተጀመረው ጥረት ባለፈው ሳምንት እንደገና ያንሰራራ መስሏል።