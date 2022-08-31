ከአምባሳደር ሙሉ ሰለሞን ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ  

የሁለቱ ወገኖች ባለስልጣናት ለአዲሱ ዉጊያ መጀመር አንዳቸዉ ሌላቸዉን ከመዉቀስ ባለፍ ዉጊያዉን አቁመዉ እንዲደራደሩ የተለያዩ ወገኖች የሚያቀርቡትን ጥሪ እስካሁን የተቀበሉት አይመስልም።ዶቸ ቬለ የተፋላሚ ኃይላት ባለስልጣናትን ለማነጋገር በተደጋጋሚ ቢሞክርም እስከዛሬ አልተሳካለትም ነበር።ዛሬ ግን አምባሳደር ሙሉ ሰሎሞን ብዙን በስልክ አነጋግረናል።
የኢትዮጵያ መንግስትና ሕወሓት ባለፈዉ ሳምንት ሮብ (ነሐሴ 18) የጀመሩት ዉጊያ ዛሬም እንደቀጠለ ነዉ። የሁለቱ ወገኖች ባለስልጣናት ለአዲሱ ዉጊያ መጀመር አንዳቸዉ ሌላቸዉን ከመዉቀስ ባለፍ ዉጊያዉን አቁመዉ እንዲደራደሩ የተለያዩ ወገኖች የሚያቀርቡትን ጥሪ እስካሁን የተቀበሉት አይመስልም።ዶቸ ቬለ የተፋላሚ ኃይላት ባለስልጣናትን ለማነጋገር በተደጋጋሚ ቢሞክርም እስከ ዛሬ ድረስ አልተሳካለትም ነበር።ዛሬ ግን መቀመጫቸዉን በርሊን አድርገዉ በጀርመን፣ በቼክ፣በስሎቫክና በፖላንድ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሙሉ ሰለሞን ብዙን በስልክ አነጋግረናል።አምባሳደሯ እንደሚሉት የኢትዮጵያ መንግስት አሁንም ቢሆን ለሰላማዊ መፍትሔና ድርድር ዝግጁ ነዉ።አምባሳደር ሙሉን ነጋሽ መሐመድ አነጋግሯቸዋል።
ነጋሽ መሐመድ
ኂሩት መለሰ