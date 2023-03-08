ከአሜሪካ ሾልኮ የወጣ መረጃ እያወዛገበ ነው

የአሜሪክ ወዳጅና በአመት ከ1.5 ቢሊዮን ዶላር በላይ የወታደራዊ እርዳታ የምትገኝ ሆኖ ሳለ፤ በዚህ ወቅት ለሩሲያ ሮኬቶችን ታቀብላለች መባሉ ብዙዎችን ያጠራጠረ ቢሆንም፤ ሊሆን አይችልም ብሎ መደምደም ግን እንደማይቻል ነው የወጡት ሚስጥራዊ መረጃዎች የሚጠቁሙት።
ከአሜሪካ የመከላከያ ሚኒስተር በቅርቡ ሾልከው የወጡት ሚስጥራዊ ሰነዶች፤ በኔቶ አባል መንግስትትና በየዩክሬን ደጋፊ አገሮች መከክል ውዝግብን አስንሰተዋል። በመጋቢት ወር መጀመሪያ ላይ በማህበራዊ ሜዲያ ተለቀው በመጀመሪያ በኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣ ይፋ የተደረጉት እነዚህ ሰነዶች፤ በርካቶችና በአሜሪካ የመከላከያ ሚኒስተር ፔንታጎንም በጥንቃቄና በሚስጥር ተጠብቀው የቆዩ እንደነበር ተገልጿል።
ሰነዶቹ ባብዛኛው ከዩኪሬን ጦርነት ጋር የተያያዙና ከአጋር አገሮች የተሰበሰቡ መረጃዎችን ያያዙ ሆነው ተገኝተዋል። የአሜሪካ መንግስት የመከላከያ ሚኒስተር፤ የስነዶቹን መውጣት አምኖ፤ በሁሉም ሰነዶች ያሉትን መረጃዎች ትክክለኛነት ግን አላረጋገጠም። በከፍተኛ ሚስጥር የተያዙት እነዚህ ሰነዶች በማንና እንዴት አፈትልከው ሊወጡና ይፋ ሊሆኑ እንደቻሉ እስካሁን የታወቀ ነገር ባይኖርም፤ የአሜርካ መንግስት ግን በጉዳዩ ምርመራ እየተደረገ እንደሆነ አስታውቋል ።
የሚስጥራዊ ሰነዶቹ ባልታወቀ ሁኔታ አፈትልከው ይፋ መውጣታቸው፤ ብዙዎቹን አገሮች በተለይም በስነዶቹ የተጠቀሱትን የአሜሪካ ወዳጅ አገሮች አስቆጥቷል። በሰነዶቹ፤ የዩክሬን ወታደራዊ ድክመቶችና እጥረቶች፤ የትኞቹ አገሮች ለዩክሬን ወታደራዊ ስልጠና እንደሚሰጡ፤ የትኞቹ የመሳሪያ እርዳታ እንደሚለግሱ፤ የየትኞቹ አገሮች ወታደራዊ ባለሙያዎች በዩክሬን እንደሚገኙ ተዘርዝሮ ተጠቅሷል።፡የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሀፊ አንቶኒዮ ጉቴረዥ ሳይቀሩ፤ ለሩሲያ ያደላሉ ማዕቀቡ እንዲላላም ፍላጎት አላቸው በመባል የተፈረጁ መሆናቸውን የሚጠቁም መርጃም በሰነዶቹ ሰፍሮ የታየ መሆኑ ተገልጿል። ከህብረቱና ከኔቶ አባል አገሮች ውጭ ደቡብ ኮሪያ በአሜርካ በኩል፤ የሩሲያ ወድጅ የሆነችው ሰርቢያ ደግሞ በቀጥታ ለዩክሬን የጦር መሳሪያ ያቀብላሉም ተብሏል።
ግብጽና የተባበሩት ኤሚሪቶችም ከሩሲያ ጋር እንደሚሰሩና በተለይ ግብጽ ደግሞ በሺ የሚቆጠሩ ሮኬቶችን ለሩሲያ እንደምታቀብል በሰነዶቹ ተጠቅሷል። ግብጽ ከአፍሪካ ዋናዋ የአሜሪክ ወዳጅና በአመት ከ1.5 ቢሊዮን ዶላር በላይ የወታደራዊ እርዳታ የምትገኝ ሆኖ ሳለ፤ በዚህ ወቅት ለሩሲያ ሮኬቶችን ታቀብላለች መባሉ ብዙዎችን ያጠራጠረ ቢሆንም፤ ሊሆን አይችልም ብሎ መደምደም ግን እንደማይቻል ነው የወጡት ሚስጥራዊ መረጃዎች የሚጠቁሙት።
በማን እና እንዴት ይፋ እንደሆኑ ያልታወቅት ግን ከአሜሪካ የተገኙ መሆናቸው የተረጋገጡት እነዚህ መርጃዎች፤ በተለይ የአሜሪካንን ተአማኒነትና ገጽታ እንደሚያበላሹ የሚገመት ሲሆን፤ በየደረጃው ያሉ የአሜሪካ ባለስልጣኖች የደሰረወን ጉዳት ለመቀነስ ጥረት እያደረጉ እንደሆነም ተገልጿል ። የሲቴት ክፍል ቃል አቀባይ ሚስተር ቬዳንት ፓቴል እንደሚሉት፤ አሜሪካ የደረሰውን ጉዳት ለመቀነስና መተማመንን ለመፍጠር የምትችለውን ታደርጋለች፤ “ በየደረጃው ያሉ የአሜሪካ ባለስልጣኖች የወዳጆቻችንን ደህንነት ለማረጋገጥና መተማመንን ለመፍጠር በከፍተኛ ደረጃ እየሰሩ ነው በማለትም በዚህ ምክንያት ወዳጅነችታቸው ሊሻክር እንደማይገባ አሳስበዋል።
በፖለቲካው ዓለም በተለይም በትልልቆቹ አገሮች መካከል አንዱ ሌላውን በመሰለል ወታደራዊም ሆነ ሌላ መረጃ ለማግኘት መሞከር የተለመደ ቢሆንም፤ እንደዚህ አይነት ድርጊቶች ሲጋለጡና ሚስጥራዊ መርጃዎቹ በአደባባይ ሲወጡ ግን ትልቅ ጉዳት ማስክተሉ የማይቀር ነው። ቀድሞ የአሜሪካ የሰለላ ድርጅት ባለሙያ የነበሩት ጊለን ካርል በዚህ ሁኔታ የራስን ሚስጥር በአደባባይ ወጥቶ ከማየት የበለጠ ውርደት የለም ነው የሚሉት፤ ” እንደዚህ አይነቱ ክስተት የሚያደርሰው ጉዳት ከሚታሰበው በላይ ነው። በቀላሉ ሊድን የማይችል ቁስልም የሚፈጥር ነው። በማለት የሚስጥራዊ ሰንዶቹ ይፋ መውጣት ለአሜሪክ ምን ማለት ሊሆን እንደሚችል አብራርተዋል። ሚስተር ኮሊን ዋላስ የተባሉ ቀድሞ የብርታኒያ ወታደራዊ ባለሙያ እንደሚሉት ደግሞ፤ በዚህ ሁኔታ ሚስጢራዊ ሰነዶች ይፋ ሲወጡ፤ ዋናው ነገር የሰነዶቹ ትክክለኛ የመሆን አለመሆን ጉዳይ አይደለም። “ እዚህ ላይ ቁምነገሩ የመረጃዎቹ ትክክል የመሆን አለምሆን ጉዳይ አይድለም። ዋናው ነገር መተማመኑ መሸርሸሩና የስነልቦና ችግር ማስከተሉ ነው በማለት የጉዳቱን ጥልቀትና መጠን ይገልጻሉ።
ከዚሁ ጋር በተይይዘ ታዛቢዎች፤ የአሜሪካ ሚስጥራዊ ሰነዶች ከአሁን በፊትም ሆነ በአሁኑ ወቅት ከራሳቸው ከአሜሪካኖቹ እውቅና ውጭ ይፋ መደረጋቸው የሚያሳየው ፤ መንግስታት በተለይም ትልልቆቹ መንግስታት በሌሎቹ አገሮች ሰርገው በመግባት መረጃዎችን ለመውሰድ አቅም ያላቸው መሆኑን ብቻ ሳይሆን የእነሱ ጓዳም ሊሰበርና ሚስጥር ገበናቸው ሊገለጥ የሚችል መሆኑን ጭምር ነው በማለት አስተያየታቸውን ይገልጻሉ።
ገበያው ንጉሴ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር
ታምራት ዲንሳ