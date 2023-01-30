 ከአማራ ክልል የሚወጡ መግለጫዎች አንድምታ | ኢትዮጵያ | DW | 23.02.2023

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ኢትዮጵያ

ከአማራ ክልል የሚወጡ መግለጫዎች አንድምታ

ከአማራ ክልል ሰሞኑን በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የሚነበቡ መግለጫዎች የብዙዎችን ትኩረት ስበዋል። በክልሉ ባለሥልጣናት መካከል በስብሰባዎች የሚሰነዘሩ አስተያየቶችም ሆኑ የስብሰባው ድባብ ከወትሮው የተለየ የሚሉት ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ ወገኖች የክልሉ መንግሥት ጫናዎች እየበረቱበት የሄዱ መሆናቸውን ያመላክታሉ።

የአማራ ክልል የሚወጡ መግለጫዎች አንድምታ

ከአማራ ክልል ሰሞኑን በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የሚነበቡ መግለጫዎች የብዙዎችን ትኩረት ስበዋል። በክልሉ ባለሥልጣናት መካከል በስብሰባዎች የሚሰነዘሩ አስተያየቶችም ሆኑ የስብሰባው ድባብ ከወትሮው የተለየ የሚሉት ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ ወገኖች የክልሉ መንግሥት ጫናዎች እየበረቱበት የሄዱ መሆናቸውን ያመላክታሉ። ከቀናት በፊት በክልሉ ኮሙኒኬሽን ጽሕፈት ቤት የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ገጾች ላይ የወጣው ጠንከር ያለ ጽሑፍ ብዙዎች የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ መግለጫ እንደሆነ በማሰብ በገዢው ፓርቲ ብልጽግና ውስጥ ክፍተት የመኖሩ ማመላከቻ አድርገውታል። እንዲያም ሆኖ ከአማራ ክልልም ሆነ ከብልጽግና ፓርቲ ይህን የሚያረጋግጥም ሆነ ውድቅ የሚያደርግ ማስተባበያ አልተሰማም። መነጋገሪያ የሆነውን ጉዳይ በማንሳት የባሕርዳር ዘጋቢያችን ዓለምነው መኮንን ስቱዲዮ ከመግባቴ አስቀድሜ አነጋግሬዋለሁ።

ዓለምነው መኮንን

ሸዋዬ ለገሠ

ኂሩት መለሰ

 

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የአማራ ክልል የሚወጡ መግለጫዎች አንድምታ

ተዛማጅ ዘገባዎች

በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞንና ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር አዋሳኝ አካባቢዎች የፀጥታ ሁኔታ

በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞንና ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር አዋሳኝ አካባቢዎች የፀጥታ ሁኔታ 30.01.2023

የሰሜን ሸዋ ዞንና ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር አዋሳኝ አካባቢዎች እየተረጋጉ መምጣታቸውን አስተዳደሪዎችና ነዋሪዎች ተናገሩ።አንድ የአጣዬ ነዋሪ ትናንት በከተማዋ ከሁለቱም አካላት የተውጣጡ አመራሮች በአጣየ ከተማ ውይይት ማድረጋቸውን አመልክተው ሆኖም ከዚህ ቀደም የተደረጉ ውይይቶች ለውጥ ባለማምጣታቸው በህብረተሰቡ ዘንድ ስጋት እንዳለ ተናግረዋል፡፡

በማራ ክልል የተቀሰቀሰዉ ግጭት

በማራ ክልል የተቀሰቀሰዉ ግጭት 26.01.2023

ባለፈው ቅዳሜ በጂሌ ዱሙጋ ተከስቷል የተባለው ግጭት ወደ አጎራባች አከባቢዎች ተዛምቶ የከፋ ቀውስ ካስከተለ በኋላ የተለያዩ አካላት መፍትሄ ያሉትን እየገለጹ ነው፡፡ኦነግ ግጭቱ ፖለቲካዊ እልባት ይሻል ሲል የአማራ ክልል መንግሥት ያልታወቁ ታጣቂዎች በፀጥታ ኃይሎችና በዜጎች ላይ ከፈቱት ላለው ጥቃት የመጨረሻ እልባት እንደሚሰጥ አስታውቋል።

በርካታ ተፈናቃዮች ከወለጋ ባህርዳር ገብተዋል

በርካታ ተፈናቃዮች ከወለጋ ባህርዳር ገብተዋል 26.01.2023

“ከጃርዴጋ ጃርቴ ሁሩ ጉድሩ ወለጋ ነው የመጣሁት ምንም ህዝብ አልቀረም ሞተናል ቄሶች መነኩሴዎች ሞተዋል እኛ ሮጠን አምልጠን ሀሩ ቆይተናል።ሰሞኑን ነው የገባነው አሁን እህቶቼን ባለቤቴን እዚህ ማድረስ አልቻልሁም።በእግራችን ነው የወጣነው መንግስት አሁንም የቀሩትን ያውጣቸው፣ ምንም ሰው አልቀረም በከባድ መሳሪያ ነው የሚመታው፣ የሚሮጡትን በጥይት ”