ከአማራ ክልል የሚወጡ መግለጫዎች አንድምታ

ከአማራ ክልል ሰሞኑን በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የሚነበቡ መግለጫዎች የብዙዎችን ትኩረት ስበዋል። በክልሉ ባለሥልጣናት መካከል በስብሰባዎች የሚሰነዘሩ አስተያየቶችም ሆኑ የስብሰባው ድባብ ከወትሮው የተለየ የሚሉት ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ ወገኖች የክልሉ መንግሥት ጫናዎች እየበረቱበት የሄዱ መሆናቸውን ያመላክታሉ።
ከአማራ ክልል ሰሞኑን በማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የሚነበቡ መግለጫዎች የብዙዎችን ትኩረት ስበዋል። በክልሉ ባለሥልጣናት መካከል በስብሰባዎች የሚሰነዘሩ አስተያየቶችም ሆኑ የስብሰባው ድባብ ከወትሮው የተለየ የሚሉት ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ ወገኖች የክልሉ መንግሥት ጫናዎች እየበረቱበት የሄዱ መሆናቸውን ያመላክታሉ። ከቀናት በፊት በክልሉ ኮሙኒኬሽን ጽሕፈት ቤት የማኅበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ገጾች ላይ የወጣው ጠንከር ያለ ጽሑፍ ብዙዎች የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ መግለጫ እንደሆነ በማሰብ በገዢው ፓርቲ ብልጽግና ውስጥ ክፍተት የመኖሩ ማመላከቻ አድርገውታል። እንዲያም ሆኖ ከአማራ ክልልም ሆነ ከብልጽግና ፓርቲ ይህን የሚያረጋግጥም ሆነ ውድቅ የሚያደርግ ማስተባበያ አልተሰማም። መነጋገሪያ የሆነውን ጉዳይ በማንሳት የባሕርዳር ዘጋቢያችን ዓለምነው መኮንን ስቱዲዮ ከመግባቴ አስቀድሜ አነጋግሬዋለሁ።
ዓለምነው መኮንን
ሸዋዬ ለገሠ
ኂሩት መለሰ