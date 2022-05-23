ከትግራይ እየተመለሱ ነው ስለተባሉት የርዳታ ጫኝ ተሽከርካሪዎች

ወደ ትግራይ የርዳታ እህል ሲያጓጉዙ የቆዩ በርካታ ተሸከርካሪዎች ከትግራይ ክልል እየተመለሱ መሆኑን የዓለም ምግብ መርኃ -ግብር ዐስታወቀ። ባለፈው ዓመት መጨረሻ እና በተያዘው ዓመት መጀመሪያ ወደ ትግራይ ክልል የርዳታ ቁሳቁሶችን ጭነው የገቡ ከ1000 በላይ የርዳታ ተሸከርካሪዎች ለጦርነት ውለዋል በሚል መንግስት በተደጋጋሚ ወቀሳ ማቅረቡ ይታወሳል።
ወደ ትግራይ የርዳታ እህል ሲያጓጉዙ የቆዩ በርካታ ተሸከርካሪዎች ከትግራይ ክልል እየተመለሱ መሆኑን የዓለም ምግብ መርኃ -ግብር (WFP) ዐስታወቀ። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ በቁጥር ያልተለዩ በርካታ ተሸከርካሪዎች ከትግራይ ክልል እየወጡ ስለመሆናቸው በማረጋገጥ፤ እየተመለሱ ያሉት ተሸከርካሪዎች ግን በቅርቡ ወደ ትግራ የገቡ ብቻ ናቸው ብሏል። ባለፈው ዓመት መጨረሻ እና በተያዘው ዓመት መጀመሪያ ወደ ትግራይ ክልል የርዳታ ቁሳቁሶችን ጭነው የገቡ ከ1000 በላይ የርዳታ ድርጅቶች ተሸከርካሪዎች ለጦርነት ዓላማ ውለዋል በሚል መንግስት በተደጋጋሚ ወቀሳ ማቅረቡ ይታወሳል።
ሥዩም ጌቱ
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ሸዋዬ ለገሰ