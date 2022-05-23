 ከትግራይ እየተመለሱ ነው ስለተባሉት የርዳታ ጫኝ ተሽከርካሪዎች | ዓለም | DW | 24.05.2022

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ዓለም

ከትግራይ እየተመለሱ ነው ስለተባሉት የርዳታ ጫኝ ተሽከርካሪዎች

ወደ ትግራይ የርዳታ እህል ሲያጓጉዙ የቆዩ በርካታ ተሸከርካሪዎች ከትግራይ ክልል እየተመለሱ መሆኑን የዓለም ምግብ መርኃ -ግብር ዐስታወቀ። ባለፈው ዓመት መጨረሻ እና በተያዘው ዓመት መጀመሪያ ወደ ትግራይ ክልል የርዳታ ቁሳቁሶችን ጭነው የገቡ ከ1000 በላይ የርዳታ ተሸከርካሪዎች ለጦርነት ውለዋል በሚል መንግስት በተደጋጋሚ ወቀሳ ማቅረቡ ይታወሳል።

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መንግስት፦እየተመለሱ ያሉት ተሸከርካሪዎች በቅርቡ ወደ ትግራ ክልል የገቡ ብቻ ናቸው ብሏል

ወደ ትግራይ የርዳታ እህል ሲያጓጉዙ የቆዩ በርካታ ተሸከርካሪዎች ከትግራይ ክልል እየተመለሱ መሆኑን የዓለም ምግብ መርኃ -ግብር (WFP) ዐስታወቀ። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ በቁጥር ያልተለዩ በርካታ ተሸከርካሪዎች ከትግራይ ክልል እየወጡ ስለመሆናቸው በማረጋገጥ፤ እየተመለሱ ያሉት ተሸከርካሪዎች ግን በቅርቡ ወደ ትግራ የገቡ ብቻ ናቸው ብሏል። ባለፈው ዓመት መጨረሻ እና በተያዘው ዓመት መጀመሪያ ወደ ትግራይ ክልል የርዳታ ቁሳቁሶችን ጭነው የገቡ ከ1000 በላይ የርዳታ ድርጅቶች ተሸከርካሪዎች ለጦርነት ዓላማ ውለዋል በሚል መንግስት በተደጋጋሚ ወቀሳ ማቅረቡ ይታወሳል።

ሥዩም ጌቱ

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ሸዋዬ ለገሰ

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መንግስት፦እየተመለሱ ያሉት ተሸከርካሪዎች በቅርቡ ወደ ትግራ ክልል የገቡ ብቻ ናቸው ብሏል  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Äthiopien Addis Abeba, 01.12.21 Dr. Legesse Tulu - Kommunikationsminister

መንግሥት ህወሓት ለቀቅኳቸዉ ያላቸዉ ሰዎች የጦር ምርኮኞች አይደሉም አለ 23.05.2022

የትግራይ ባለሥልጣናት ከ4 ሺህ በላይ የጦር ምርኮኞች ለቀናል ማለታቸዉን የፌዴራል መንግሥት አስተባብሏል። የመንግሥት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶ/ር ለገሰ ቱሉ እንደተናገሩት "በተለያየ መልኩ ወደ ትግራይ ክልል ውስጥ ለሥራ ፍለጋ የሄዱ፣ እና ሕወሓት በአፋርና በአማራ ክልሎች ተቆጣጠራቸው በነበሩ አካባቢዎች የያዛቸው ናቸው " ብለዋል።

Title: Tigray Humanitarian Coordinator Dr.Atinkut Mezgebu Description: Tigray Humanitarian Coordinator Dr.Atinkut Mezgebu said more than 6.3 million people in Tigray needs help Keywords: Tigray, Ethiopia , Addis Ababa Copyright: Million Hailesselasie DW - Tigray Korri

ትግራይ ክልል ከ6.3 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ርዳታ ፈላጊ ናቸዉ ተባለ 04.05.2022

ተፋላሚ ኃይሎች ካሳለፉት የተክስ አቁም ውሳኔዎች በኃላ ወደ ትግራይ የገባው የሰብአዊ ርዳታ መጠን ዝቅተኛ ነዉ ሲል የትግራይ ክልላዊ መንግስት አስታወቀ። በትግራይ በጦርነቱ ምክንያት ከ6 ነጥብ 3 ሚልየን በላይ ዜጎች ርዳታ ፈላጊ ነው፤ «ተስፋ የተጣለበት» ሕይወት አድን ሰብአዊ ርዳታ የማዳረሱ ሥራ በሚፈለገውና በተጠበቀው ሁኔታ እየሄደ አይደለም።

The Amhara Regional Government is facilitating the relocation of hundreds of thousands of people displaced mainly from Tigray and bordering areas as well as from Oromia regions due to conflict and violence, according to Amhara Regional authorities and recent multiagency assessments. To date, the internally displaced people (IDPs) will be relocated from the Kobo Town in North Wollo Zone and Sekota Town in Waghemra Zone. The relocation of an estimated 60,000 IDPs in Raya Kobo Woreda of North Wollo Zone, Amhara Region started on 14 March. The majority of IDPs were displaced from Raya Alamata, Ofla, Zata, Korem and Raya Azebo woredas of Southern Zone, Tigray Region. As of 23 March, nearly 10,000 IDPs were reported to have relocated to Jara in Dire Roka Kebele of Habru Woreda. Photo: Alemenw Mekonnen/DW

የማክሰኞ ግንቦት 9 ቀን፣ 2014 ዓ.ም ዜና መጽሄት 17.05.2022