ከትግራይ ኃይሎች ለሚደረገው ውጊያ በአማራ ክልል የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች እንዲዘጉ ተወሰነ

በአማራ ክልል "ማንኛውም የመንግስት ተቋም መደበኛ አገልግሎቱን አቋርጦ በጀቱን ጨምሮ ሁሉንም ነገር የገጠመንን የህልውና ዘመቻ ለመቀልበስ በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ እንዲረባረብ" ውሳኔ ተላልፏል። ውሳኔው የትግራይ ኃይሎች የኮምቦልቻ ከተማን መቆጣጠራቸውን ባሳወቁበት በዛሬው ዕለት የተላለፈ ነው።
የአማራ ክልል ምክር ቤት የመንግሥት ተቋማት ተዘግተው በጀት እና ተሽከርካሪዎቻቸው ከትግራይ ኃይሎች ጋር ለሚደረገው ውጊያ እንዲውል ወሰነ። ውሳኔው የተላለፈው ከደሴ በቅርብ ርቀት ላይ የምትገኘውን የኮምቦልቻ ከተማ የትግራይ ኃይሎች መቆጣጠራቸውን ባሳወቁበት በዛሬው ዕለት ነው።
የክልሉ ምክር ቤት ዛሬ ጥቅምት 21 ቀን 2014 ዓ.ም. ባካሔደው አስቸኳይ ስብሰባ ዘጠኝ ውሳኔዎች ማስተላለፉን የአማራ ክልል ኮምዩንኬሽን አስታውቋል። ከውሳኔዎቹ መካከል "ማንኛውም የመንግስት ተቋም መደበኛ አገልግሎቱን አቋርጦ በጀቱን ጨምሮ ሁሉንም ነገር የገጠመንን የህልውና ዘመቻ ለመቀልበስ በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ እንዲረባረብ" የሚለው ቀዳሚው ነው።
ማምሻውን ይፋ በሆነው መግለጫ መሠረት የሚዘጉት የአማራ ክልላዊ መንግሥት ተቋማት "ከሚሰጡት አገልግሎት አስፈላጊነት አኳያ እየተመዘነ የሚወሰን" ይሆናል።
የክልሉ ምክር ቤት "ሁሉም የመንግስት ተሸከርካሪ ወደ አንድ ማዕከል በማሰባሰብ ለሕልውናው ዘመቻ አገልግሎት እንዲውል" እንዲሁም "የግል ተሸከርካሪ ባለቤቶች ለሕልውና ዘመቻው ስኬት ሲባል በተፈለገ ጊዜ ሁሉ ተሸከርካሪዎቻቸውን በመስጠት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ" የሚል ውሳኔ አስተላልፏል።
በተለያዩ ደረጃዎች የሚገኙ የክልሉ ባለሥልጣናት "የሕልውና ዘመቻውን ተቀብሎ የሚሰለፈውን ሕዝብ አደራጅቶ ከፊት ሆኖ እየመራ ወደ ግንባር" እንዲዘምቱ ትዕዛዝ የተሰጣቸው ሲሆን "ይህን በማያደርጉ አመራሮች ላይ ህጋዊና አስተዳደራዊ እርምጃ እንዲወሰድ" መወሰኑን የአማራ ክልል ኮምዩንኬሽን ይፋ ያደረገው መግለጫ ያሳያል።
"ሁሉም የመንግስትና የግል የጦር መሳሪያ የታጠቀ በሙሉ ለሕልውና ዘመቻው አገልግሎት እንዲውል" ትዕዛዝ የተላለፈ ሲሆን በውጊያው የማይሳተፉ ግለሰቦች የጦር መሣሪያዎቻቸውን ለመንግሥት አሊያም "እድሜው ለትግል ለደረሰ እና አካላዊ ጤንነት ላለው ለቤተሰብ አባሉ ወይም ለሌላ ሰው" እንዲያስተላልፉ ታዘዋል።
የትግራይ ኃይሎች ቅዳሜ ደሴን እሁድ ኮምቦልቻን መቆጣጠራቸውን ገልጸዋል። ይሁንና በገለልተኛ ወገን እስካሁን ማረጋገጫ አልተገኘም።
የክልሉ ምክር ቤት ያሳለፋቸውን ውሳኔዎች የአማራ ክልል ያቋቋመው "የዘመቻ መምሪያ" እንደሚያስፈጽም ዛሬ ምሽት ይፋ የሆነው መግለጫ ያሳያል። በክልሉ ከተፈቀደላቸው ተቋማት ውጪ "በሁሉም ከተሞች ከምሽቱ 2፡00 በኋላ እንቅስቃሴ ማድረግ አይቻልም።"
የአማራ ክልል ምክር ቤት ባካሔደው አስቸኳይ ስብሰባ ውሳኔውን ያስተላለፈው ከህወሓት ጋር የሚደረገው ውጊያ "በመደበኛው የሕግ ማስከበር ሥርዓት ብቻ ማሸነፍ የማይቻል ሆኖ በመገኘቱ" መሆኑን አትቷል።
በህወሓት የሚመሩት የትግራይ ኃይሎች ዛሬ እሁድ ከደሴ በቅርብ ርቀት ላይ የምትገኘውን የኮምቦልቻ ከተማ መቆጣጠራቸውን አስታውቀዋል። ባለፉት ጥቂት ቀናት በደቡብ ወሎ ዞን በሚገኙ ከተሞች ከተደረገ ውጊያ በኋላ የትግራይ ኃይሎች የደሴ ከተማን መቆጣጠራቸውን ትናንት ቅዳሜ ይፋ አድርገው ነበር።
ይሁንና የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት እና የአማራ ክልል የጸጥታ አስከባሪዎች የደሴ ከተማን ለመቆጣጠር ውጊያ እያደረጉ መሆናቸውን ከከተማው የሸሹ ነዋሪዎች ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል።
የደሴ እና የኮምቦልቻ ከተሞችን ጨምሮ በሰሜናዊ አገሪቱ ክፍል የስልክ አገልግሎት በመቋረጡ ምክንያት ለማጣራት የተደረገው ተደጋጋሚ ጥረት አልተሳካም። በርካታ የደሴ ከተማ ነዋሪዎች ውጊያውን በመሸሽ ወደ ባሕር ዳር እና አዲስ አበባ ጉዞ መጀመራቸውን ዶይቼ ቬለ ከበርካታ ምንጮች ለማረጋገጥ ችሏል።