ከተከለከለው የሠራተኞች ቀን ሰልፍ በኋላ የኢሠማኮ ቀጣዩ እርምጃ ምን ይሆናል?

አንገብጋቢ የሠራተኞች ጥያቄ ለመንግሥት የሚቀርብበት የሜይ ዴይ ሰልፍ ከተሰረዘ በኋላ የኢትዮጵያ ሠራተኞች ማኅበራት ኮንፌዴሬሽን ከአባላቱ ጋር በቀጣዩ እርምጃ ላይ ለመወያየት ተዘጋጅቷል። የኢሠማኮ ምክትል ፕሬዝደንት ግን ችግሮች የበረቱበትን ሠራተኛ "ሁልጊዜ እሹሩሩ እያልን ልናሰራው አንችልም" ሲሉ መፍትሔ እንደሚያስፈልግ ይሞግታሉ
በአዲስ አበባ የሠራተኞች ቀን ሲከበር ሊካሔድ ታቅዶ የነበረው ሰላማዊ ሰልፍ ከተከለከለ በኋላ በቀጣዩ እርምጃ ላይ የኢትዮጵያ ሠራተኞች ማኅበራት ኮንፌዴሬሽን ጉዳዩ በቀጥታ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ለመወያየት ተዘጋጅቷል። "የኮንፌዴሬሽኑ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከሠራተኞች ማኅበራት ኮንፌዴሬሽን የጠቅላይ ምክር ቤት እና የጉባኤ አባላት ጋር" እንደሚወያይ የኢትዮጵያ ሠራተኞች ማኅበራት ኮንፌዴሬሽን ምክትል ፕሬዝደንት አቶ አያሌው አሕመድ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል።
ምክትል ፕሬዝደንቱ "ከሠራተኞች ጋር ግንኙነት ያላቸው ዘጠኝ የኢንዱስትሪ ፌዴሬሽኖች አሉ። ምን ይሁን? የሚለውን አቅጣጫ የሚያሳዩት እነሱ ናቸው። ከእነሱ ጋር ጥያቄዎቹ በምን አይነት መልኩ ለማን መቅረብ አለባቸው? የሚለውን በጋራ እንነጋገርበታለን" ሲሉ አስረድተዋል።
የኢትዮጵያ ሠራተኞች ማኅበራት ኮንፌዴሬሽን ፕሬዝደንት አቶ ካሳሁን ፎሎ ሚያዝያ 21 ቀን 2015 በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የሠራተኞች ቀን ወይም ሜይ ዴይ "ከአዲስ አበባ ከተማ እና ከዙሪያዋ የሚታደሙ ሠራተኞች እና የሠራተኛ ማኅበራት መሪዎች እንዲሁም የተለያዩ ተጋባዥ እንግዶች በሚገኙበት ሚያዝያ 23 ቀን 2015 ዓ.ም. ከንጋቱ አስራ ሁለት ሰዓት ጀምሮ እስከ ቀኑ ሰባት ሰዓት ድረስ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ" እንደሚከበር ተናግረው ነበር። ሰኞ ሚያዝያ 23 ቀን 2015 ታቅዶ የነበረው የሠራተኞች ቀን ክብረ በዓል ለሠራተኞች መሠረታዊ ጥያቄዎች አፋጣኝ መፍትሔ እንዲሰጥ ለመንግሥት ጥያቄ ለማቅረብ የታቀደ ነው።
ዝቅተኛ የደመወዝ ወለል ጉዳይ፣ በድርቅ፣ በጦርነት፣ በግጭት እና መፈናቀል የተባባሰው የኑሮ ውድነት ያሳደረው ጫናን ጨምሮ በርካታ የሠራተኞች ጥያቄዎች ከመንግሥት መፍትሔ እንደሚፈልጉ የኢሠማኮ አመራሮች ይናገራሉ። ክብረ በዓሉ ለመብቶቻቸው ሲታገሉ መስዋዕትነት የከፈሉ ሠራተኞችን ለመዘከር እና "ያልተስተካከሉ ነገሮችን መንግሥት እንዲያስተካክል" ጥሪ ለማቅረብ የታቀደ እንደነበር የኮንፌዴሬሽኑ ምክትል ፕሬዝደንት አቶ አያሌው አሕመድ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል።
"እንዳለመታደል ሆኖ አልተሳካልንም" ያሉት ምክትል ፕሬዝደንቱ "አልተሳካም ብለን እጃችንን አጣጥፈን አንቀመጥም" ሲሉ ኢሠማኮ ለጥያቄቹ ምላሽ እንዲሰጥ ግፊት ማድረጉን እንደሚቀጥል ጠቁመዋል። "በርካታ ያልተመለሱ ጥያቄዎቻችንን አጣምረን አሁንም ለመንግሥት እናቀርባለን። መንግሥት በአስቸኳይ የማይመልሳቸው ከሆነ ደግሞ ቀጣዩን የኢሠማኮ ጠቅላይ ምክር ቤት የሚወያይበት ይሆናል" ሲሉ አቶ አያሌው ተናግረዋል።
"መብላት ካልቻለ አንድ ሠራተኛ አስፈላጊውን ምርት ሊሰጥ አይችልም" የሚሉት አቶ አያሌው ችግሮቹን ለመፍታት ውይይት መቅደም እንደሚኖርበት ለዶይቼ ቬለ ገልጸዋል። "ካልሆነ ግን እኛም የማንችልበት ደረጃ ላይ እንደርሳለን። ሠራተኛው ራሱ የሚወስደው እርምጃ ሊኖር ይችላል። ሁልጊዜ እሹሩሩ እያልን ልናሰራው አንችልም። ሁልጊዜ እየተጎዳህም ቢሆን ሥራ ልንለው አንችልም" ያሉት የኢትዮጵያ ሠራተኞች ማኅበራት ኮንፌዴሬሽን ምክትል ፕሬዝደንት "ይኸ ችግር ካልፈታለት ከእጃችን ያመልጣል። ኢሠማኮም ሊቋቋመው አይችልም። መንግሥትም ከአቅሙ በላይ ይሆናል" ሲሉ አስጠንቅቀዋል።
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እሸቴ በቀለ
ዮሐንስ ገብረእግዚዓብሔር