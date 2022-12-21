ከቤኒሻንጉል የተፈናቀሉ 50 ሺህ የሚሆኑ ወገኖች የእርዳታ ጥሪ

በቅርቡ ከኦሮሚያ ክልል የተሻገሩ ታጣቂዎች ጥቃት እንዳደረሱባቸውና ቀያቸውን ለቅቀው መፈናቀላቸውን፣ እንዲሁም ለምግብና መድኃኒት እጥረት መጋለጣቸውን በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ካማሺ ዞን አደጊንቱ ቀበሌ ነዋሪዎች ተናገሩ። አብዛኛዎቹ ተፈናቃዮች ከ25 ዓመታት በፊት በአካባቢው የሰፈሩ የአርጎባ ብሔረሰብ አባላት መሆናቸውን ገልፀዋ።
በቅርቡ ከኦሮሚያ ክልል የተሻገሩ ታጣቂዎች ጥቃት እንዳደረሱባቸውና ቀያቸውን ለቅቀው መፈናቀላቸውን፣ እንዲሁም ለምግብና መድኃኒት እጥረት መጋለጣቸውን በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ካማሺ ዞን አደጊንቱ ቀበሌ ነዋሪዎች ተናገሩ። አብዛኛዎቹ የአርጎባ ብሔረሰብ ተወላጆች እንደሆኑ የሚናገሩት እነኚሁ ተፈናቃዮች፣ የደረሰባቸውን ችግር እስካሁን ለህዝብ ያሳወቀላቸው አካል እንደሌለም አመልክተዋል። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን በበኩሉ እርዳታ ለማድረስ በመንገድ ላይ የፀጥታ ችግር አጋጥሞኛል ብሏል።
ታኅሣስ 1 ቀን 2015 ዓ ም ከኦሮሚያ ክልል የተሻገሩ ታጣቂዎች በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ካማሺ ዞን «ቤጂንጋ» በተባለ ወረዳ «አደጊንቱ» ቀበሌ ባደረሱት ጥቃት ሰባት ሰዎች መገደላቸውንና 500 ቤቶች መቃጠላቸውን በወቅቱ ወላጅ አባታቸው የተገደሉባቸው የዓይን እማኝ ተናግረዋል። ወደ አጎራባች የኦሮሚያ ክልል ወረዳዎች የሚያደርጉት ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ከተቋረጠም ከአንድ ዓመት በላይ እንደሆነው አስረድተዋል።
«ባንክ የምንጠቀመው፣ ገበያ የምንሄደው፣ አዲ ጉደቱ (ኦሮሚያ ክልል የምትገኝ ከተማ) ነበረ፣ አንድ ዓመት ከሁለት ወር እንደተዘጋን መጨረሻ ላይ ታኅሣስ 1 ቀን 2015 ዓ ም ከቀኑ 6፡30 ላይ ተኩስ ተከፈተብን። ኦነግ ሸኔ ነው ሰባት ሰዎች ተገደሉ አንደኛው የእኔ አባት ነው። ተቋም ወደመ፣ ንብረት ወደመ፣ ከሰፈር ላይ ነዳጅ ያስቀመጡ ነበሩ፣ ያንን ነዳጅ እያርከፈከፉ ቤት አቃጠሉ፣ የተቃጠለው 500 ቤት ነው፡፡» ብለዋል።
አብዛኛዎቹ ተፈናቃዮች ከ25 ዓመታት በፊት በአካባቢው የሰፈሩ የአርጎባ ብሔረሰብ አባላት ሲሆኑ ስለደረሰባቸው ጥቃት የትኛዉም አካል ለህዝብ እንዳላሳወቀላቸውም ቅሬታቸውን ገልፀዋ። የምግብና የመድኃኒት እጥረት እንዳለባቸውና በአንድ ትምህርት ቤት ተጠልለው የሚገኙት እኚሁ ተፈናቃች በአካባቢው የሚኖሩ የጉሙዝና በርታ ማኅበረሰቦች ከሚያደርጉላቸው ድጋፍ ውጪ ሌላ አካል እንዳልደረሰላቸው አመልክተዋል።
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ታረቀኝ ታሲሳ ወደ 46 ሺህ ተፈናቃዮች በቦታው እንደሚኖሩ ጠቁመው እርዳታ ለማድረስ በመንገድ ላይ የፀጥታ ችግር ስላለ በነቀምት በኩል እርዳታ ለማድረስ ጥረት እየተደረገ መሆኑን ለዶይቼ ቬሌ ተናግረዋል።
« የመንገድ ችግር ነው፣ አሁን የእርዳታ ችግር የለም፣ ጉዳዩ በጣም ቀላል ነው የነበረው፣ የአካባቢው አመራሮች እንዲፈቱት ተነግሯቸዋል፣ ጥረቶች እየተደረጉ ነው፣ … የነቀምት መንገድ ጥሩ ስለሆነ፣ እርዳታም በዚያው እንዲመቻችላቸው ሁኔታዎች እየተመቻቹ ነው ያሉት፣ 46 ሺህ የሚሆኑ ከዚያ አካባቢ ቀደም ብሎ የተመዘገቡ ስለነበሩ እንደገና መቁጠር አያስፈልግም።» ነው ያሉት ኮሚሽነሩ።የአርጎባ ብሔረሰብ ዴሞክራሲ ንቅናቄ (አብዴን) ሊቀመንበር አቶ ሀሰን መሀመድ የተፈጠረውን ችግር በጥልቀት ለማወቅና መፍትሔ ለመፈለግ የንቅናቄው አባላት በቅርቡ ወደ አካባቢው እንደሚጓዙ ገልፀዋል፡፡ በኦሮሚያ ክልል ወለጋ ዞኖች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተፈጠሩ ጥቃቶች በርካታ ንጹሐን ዜጎች ለሞት፣ ለአካል ጉዳትና ለመፈናቀል ተዳርገዋል።
ዓለምነው መኮንን
ሸዋዬ ለገሠ
እሸቴ በቀለ