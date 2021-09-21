ከሶማልያ ተሰደው ወደ ኢትዮጵያ የገቡ ስደተኞች የዕርዳታ ጥሪ

በሱማሌ ክልል ጂጂጋ ከተማ የሚኖሩ አቶ ሙስጠፋ ሀሰን የተባሉ ነዋሪ ‘’በአብዛኛው የገንዘብ አቅም እና ዘመድ ያለው ስደተኛ ወደ ጂጂጋ ከተማ እየመጣ ነው ሲሉ ለ DW ተናግረዋል።
ከ 60 ሺህ በላይ የሚቆጠሩ የሱማሊያ ስደተኞች ወደ ኢትዮጵያ ክልል መግባታቸውን የ ተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ኮምሽን አስታወቀ። ቀዬቸውን ለቀው ወደ ኢትዮጵያ የመጡት የሱማልያ ስደተኞች በአብዛኛው ሴቶች እና ህፃናት እንደሆኑ ያስታወቀው ኮምሽኑ ስደተኞቹን ለመርዳት ለለጋሽ ሀገሮች ጥሪ አቅርቡዋል
በሱማሌ ላንድ በተፈጠረ አለመረጋጋት እና ግጭት የደህንነት ስጋት የገባቸው ነዋሪዎች ከተማዋን ለቀው መውጣት ከጀመሩ ሶስት ሳምንታት ሆንዋቸዋል ። ህይወታችውን ለማትረፍ ወደ ኢትዮጵያ የመጡት ስደተኞች ቤተሰቦቻቸውን በግጭቱ ማጣታቸውን እንደተናገሩ የተባበሩት መንግስታት የስደትኞች ጉዳይ ኮሚሽን በሪፖርቱ አስታውቋል።
ተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ኮምሽን ቃል አቀባይ ለ DW በሰጡት ማብራሪያ ከ ጥር 15 ጀምሮ ከ 60 ሺህ የሚበልጡ ሱማሌዎች በአብዛኛው ሴቶች እና ህፃነት ለአደጋ ተጋላጭ የሆኑ ሶማሊያውያን በቅርቡ በላስካኖ ከተማ ሶሎ ክልል ያለውን ግጭት በመሽሸ ቀያቸውን ለቀው ወደ ኢትዮጵያ ሱማሌ ክልል ገብተዋል ። በየቀኑ አንድ ሺህ ስደተኞች ወደ ኢትዮጵያ ይገባሉ ብለዋል። እነኝህን ሳይታሰብ በድንገት ቀያቸውን ጥለው የተሰደዱ ሰዎችን ለማገዝ አስቸኳይ የምግብና የተምጣጠነ ንጥረ ነገር፣ የንፅህና መጠበቂያ፣ ንፁህ ውሀ እንደዚሁም መጠለያ ያስፈልጋልም ብለው ። እስካሁን ያካባቢው ማህበረሰብ በመልካም ተቀብሎ ያለውን እያካፈላቸው ቢሆንም በቂ አደለም ሲሉ ለለጋሽ ሀገሮች ጥሪ አቅርበዋል ።
ስደተኞቹ ግማሹ በትምህርት ቤት እና በተለያ የቦታ በጊዜያዊነት ተጠልለው እንዳሉ እና በመጠለያ ችግር ምክንያት አብዛኛው ውጭ እያደሩ መሆኑን አስረድቷል ።
በአካባቢው ከፍተኛውን እገዛ እያደረገ ካለው ከክልሉ መንግስት እና የኢትዮጵያ ስደተኞች እና ከስደት ተመላሾች አገልግሎት እንደዚሁም ከሌሎች ግብረ ሰናይ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ለስደተኞቹ አስፈላጊውን ሁሉ በማድረግ ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል ።
የኢትዮጵያ ስደተኞች እና ከስደት ተመላሽ አገልግሎት ዳይሪክተር ለDW “በሺዎች የሚቆጠሩ ስደትኞች ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸውን፤ ከተባበሩት መንግስታት እና ከሌሎች ጉዳዪ ከሚመለከታቸው ጋር በመሆን ይህንን የሚያጠና ቡድን ወደ ቦታው የተላከ በመሆኑ ይህ ቡድን ስራውን ጨርሶ እስከሚመጣ ድረስ መግለጫ መስጠት አንችልም ‘’ ሲሉ በፅሁፍ ምላሽ ሰጥተውናል።
በተመሳሳይ በሱማሌ ክልል ጂጂጋ ከተማ የሚኖሩ አቶ ሙስጠፋ ሀሰን የተባሉ ነዋሪ ‘’በአብዛኛው የገንዘብ አቅም እና ዘመድ ያለው ስደተኛ ወደ ጂጂጋ ከተማ እየመጣ ነው ሲሉ ለ DW ተናግረዋል።
የተባበሩት መንግስታተ የስደተኞች ጉዳይ ኮምሽን በግዚያዊ የመጠለያ ማእከል ውስጥ ላሉት ስደተኞች የህይወት ማቆያ እርዳታዎች መከፋፈላቸውን እና በሱማልያ መረጋጋት እና ሰላም እንደሰፈነ ስደተኞችን ወደቀያቸው ለመመለስ እንደሚሰራ አእስታውቆዋል።
ሃና ደምሴ
ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር