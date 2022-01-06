  ከሳዑዲ የተመለሱ ስደተኞች ጉዳይ | ኢትዮጵያ | DW | 06.01.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

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ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

 ከሳዑዲ የተመለሱ ስደተኞች ጉዳይ

ሒዩማን ራይትስ ዎች ከሳዑዲ የተመለሱ የትግራይ ተወላጆች ኢትዮጵያ ውስጥ ለሌላ እስራት መዳረጋቸውን አስታወቀ። ዶቼ ቬለ ያነጋገራቸው የድርጅቱ የስደተኞች የሰብዓዊ መብቶች ጉዳይ ተመራማሪ ያሰባሰበውን መረጃ ለኢትዮጵያ እና ለሳዑዲ መንግሥት ማሳወቁን ገልጸዋል። ሂዩማን ራይትስ ዎች ያወጣውን ዘገባ የኢትዮጵያ መንግሥት አጣጥሎታል።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:00

«የኢትዮጵያ መንግሥት ክሱን አጣጥሏል»

 

«በመሠረቱ እንደ ሂውማን ራይትስ ዎች ለበርካታ ጊዜያት የኢትዮጵያ ስደተኞችን ሁኔታ ስንከታተል ቆይተናል። ሳዑድ አረቢያ ውስጥ ብዙዎቹ ለሰብዓዊ መብት ጥሰት ተጋልጠዋል። በዘገባችን ይፋ ያደረግነው ከሳዑድ አረቢያ ከተመለሱት ስደተኞች መካከል የትግራይ ተወላጆች በአዲስ አበባ እና ከአዲስ አበባ ውጭ ለሌላ እስር መዳረጋቸውን ነው። በደቡብ ሾኔ፣ በኦሮሚያ ክልል ጅማ፣ እንዲሁም በአፋር ታስረዋል፣ የእንቅስቃሴ ገደብ ተደርጎባቸዋል፤ ህክምና ማግኘት አይችሉም።»
የሚሉት የዓለም አቀፉ የመብት ተሟጋች የሂዩማን ራይትስ ዎች የስደተኞች እና የጥገኝነት ፈላጊዎች ጉዳዮች ተመራማሪ ናዲያ ሃርድመን ናቸው። ሂዩማን ራይትስ ዎች ትናንት ባወጣው መግለጫም በስደት ከቆዩባት ሳዑዲ አረቢያ የተመለሱትን ማነጋገሩን በመጥቀስም ለእስር እና ወከባ መዳረጋቸውን እንደገለጹለት ዘርዝሯል። ከሳዑዲ ተመላሾቹ  ከአዲስ አበባ ከተማ እና ከአዲስ አበባ ውጪ በተለያዩ ስፍራዎች ተይዘውም ኦሮሚያ፣ አፋር እና በደቡብ ክልሎች ወደሚገኙ እስር ቤቶች መዛወራቸውንም ጠቅሷል። ሂውማን ርይትስ ዎች አነጋገርኳቸው ያላቸው ከሳዑዲ አረቢያ ተመላሾች በአዲስ አበባ፣ በአፋር ክልል ሰመራ፣ በደቡብ ክልል ሾኔ በተባለ ቦታ እንዲሁም በጅማ ታስረው እንደነበር እንደገለጹ፤ አፋር ክልል ውስጥ ታስረው ከነበሩ መካከልም የተወሰኑት በጸጥታ አስከባሪዎች የህወሓት አባል ናችሁ በሚል መደብደባቸውን ጠቁሟል። በእስር በቆዩባቸው ጊዜያት ከቤተሰቦቻቸው ጋር መነጋገር አለመቻላቸውን ፖሊስም ለእስራቸው ሕጋዊ ምክንያት አለማቅረቡንም መናገራቸውንም አመልክቷል።  
ሂዩማን ራይትስ ዎች እነዚህን መረጃዎች ከድርጊቱ ሰለባዎች ያሰባሰበውን በማመልከት ከመንግሥት ወገን ለማጣራት ሞክሮ እንደሆን የጠየቅናቸው በድርጅቱ የስደተኞችን መብት የሚከታተሉት ተመራማሪ ጥረት መደረጉን ገልጸውልናል።

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«ያገኘውን መረጃ ለኢትዮጵያ መንግሥትም ሆነ ለሳዑድ አረቢያ መንግሥት አቅርበናል። ከፌደራል ኮሚሽን በጣም አጭር ምላሽ ያገኘን ሲሆን የሚለውም በጉዳዩ ላይ መልስ ለመስጠት አንፈልግም የሚል ነው።» 
ከሳዑድ አረቢያ መንግሥት በኩል ደግሞ ምንም አይነት መልስ አለማግኘታቸውን አክለዋል። ይኽ በእንዲህ እንዳለም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በዛሬው ዕለት በሰጡት ሳምንታዊ መግለጫ ሂውማን ራይትስ ዎች ከሳውዲ በተመለሱ የትግራይ ተወላጆች ላይ እየተፈጸመ ነው ያለውን እስር እና ወከባ ያካተተውን ዘገባ የፈጠራ እና መሠረት የለሽ ነው በማለት አጣጥለዋል።  ከሳውድ አረቢያ ዜጎችን የመመለሱ ሂደት ከተቋረጠ ሁለት ወር ገደማ መሆኑን በማመልከትም የድርጅቱ ዘገባ መንግሥት ላይ ከሚደረጉ ጫናዎች አንዱ እና ቀጣይ ሊሆን እንደሚችልም ተናግረዋል።

Äthiopien Hawassa | Ambassador Dina Mufti

አምባሳደር ዲና ሙፍቲ


ከሳዑድ አረቢያ ወደ ኢትዮጵያ ከ40 ሺህ በላይ ስደተኞችን መንግሥት ወደ ሀገር መመለስ መቻሉን ይገልጻል። ሂዩማን ራይትስ ዎችም በዘገባው ይኽንኑ አመላክቷል። ወደ ሀገር ከተመለሱ በኋላ ለእስር እና ለወከባ መዳረጋቸው የተገለጸው የትግራይ ተወላጆች ብዛት ስንት ነው ለሚለው የተረጋገጠ ቁጥር እንደሌላቸው ነው ሃርድመን ያመለከቱት። ናዲያ ሃርድመን ሳዑድ አረቢያ አሁንም በእስር ላይ የሚገኙ በርካታ ኢትዮጵያውያን መኖራቸውን በማመልከት የእስር ይዞታቸው እጅግ አስከፊ መሆኑን ተናግረዋል። 
«ሳውድ አረቢያ የእስራቸው ይዞታ በጣም አስከፊ ነው። እስር ቤቱ በሰው ብዛት የተጨናነቀ ነው፤ የፍትህ ሂደቱም ሰዎች ያለምንም ማስረጃ ይታሰራሉ፤ የህክምና አገልግሎት የለም፤ የድብደባ፤ የማሰቃየት እና በጣም መጥፎ አያያዝ መኖሩን የሚያሳዩ መረጃዎች ተይዘዋል፤ ባጠቃላይ በጣም አስከፊ ሁኔታ ነው»
የሳውዲ አረቢያ መንግሥት እስረኞቹ ላይ የሚፈጸሙ የሰብዓዊi ጥሰቶች እንዲያስቆም፤ የተመድ የስደተኖች ከፍተኛ ኮሚሽንም ወደሌላ ሦስተኛ ሀገር የሚሻገሩበትን መንገድ እንዲያመቻችም ድርጅታቸው መጠየቁንም ገልጸዋል። ሳውድ አረቢያ ውስጥ የታሰሩ በርካታ ኢትዮጵያውያን አሁንም እጅግ ብዙዎች ችግር ላይ መሆናቸውን በየጊዜው ለዶቼ ቬለ ጥቆማ የሚልኩ በርካቶች ናቸው።

 ሸዋዬ ለገሠ 

ነጋሽ መሐመድ

Audios and videos on the topic

«የኢትዮጵያ መንግሥት ክሱን አጣጥሏል»  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Äthiopien Addis Abeba, 01.12.21 Dr. Legesse Tulu - Kommunikationsminister

የሒውማን ራይትስ ዎች ሪፖርት እና የኢትዮጵያ መንግሥት ምላሽ 06.01.2022

ሒውማን ራይትስ ዎች ከሳዑዲ አረቢያ የተመለሱ የትግራይ ተወላጆችን በተመለከተ ያወጣው ሪፖርት «የተወሰኑ የህወሓት ሰዎችን በማነጋገር የተከናወነ ነው» ሲሉ የኢትዮጵያ የመንግሥት አገልግሎት ምኒስትር ለገሰ ቱሉ አጣጥለዋል። «አንድ ዘር ማዕከል ያደረገ አፈና ይካሔዳል ብሎ መንግሥትን የሚከሱበትን ለማመቻቸት ሆን ተብሎ የተቀናበረ ሪፖርት ነው» ብለዋል

Ethiopian Human Rights Commsion (EHRC) 30/12/2021 Zugestellt: Shewaye Legesse

ስለ ማይካድራ አካባቢ ጭፍጨፋ የኢሰመጉ መግለጫ 30.12.2021

ባለፈው ዓመት በማይካድራ ከተማ እና አካባቢው የተፈጸመው ወንጀል በሰብዓዊነት ላይ የተቃጣ እና የጦር ወንጀል መፈፀሙን ሊያሟሉ የሚችሉ ሁኔታዎች መኖራቸውን ባደረገው የምርመራ ግኝቱ እንደደረሰበት የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባኤ ገለፀ።

Ethnic Tigrians rally against TPLF in Addis Abeba, Ethiopia on Sunday, 5.12.2021

የዉጭ ሃገራት ወቀሳ እና የኢትዮጵያ መንግሥት ምላሽ 07.12.2021

ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ፣ ዩናይትድ ኪንግደም እና ካናዳን ጨምሮ ስድስት ሃገራት በኢትዮጵያ ውስጥ ብሔርን መሠረት ያደረገ እስር «አሳስቦናል» አሉ። ስድስቱ ሃገራት በመግለጫው «የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መታወጅን ተከትሎ የአንድ ብሔር ተወላጆች ተለይተው መታሰራቸው» ስጋት እንዳሳደረባቸው አስረድተዋል።