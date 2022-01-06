 ከሳዑዲ የተመለሱ ስደተኞች ጉዳይ

ሒዩማን ራይትስ ዎች ከሳዑዲ የተመለሱ የትግራይ ተወላጆች ኢትዮጵያ ውስጥ ለሌላ እስራት መዳረጋቸውን አስታወቀ። ዶቼ ቬለ ያነጋገራቸው የድርጅቱ የስደተኞች የሰብዓዊ መብቶች ጉዳይ ተመራማሪ ያሰባሰበውን መረጃ ለኢትዮጵያ እና ለሳዑዲ መንግሥት ማሳወቁን ገልጸዋል። ሂዩማን ራይትስ ዎች ያወጣውን ዘገባ የኢትዮጵያ መንግሥት አጣጥሎታል።
«በመሠረቱ እንደ ሂውማን ራይትስ ዎች ለበርካታ ጊዜያት የኢትዮጵያ ስደተኞችን ሁኔታ ስንከታተል ቆይተናል። ሳዑድ አረቢያ ውስጥ ብዙዎቹ ለሰብዓዊ መብት ጥሰት ተጋልጠዋል። በዘገባችን ይፋ ያደረግነው ከሳዑድ አረቢያ ከተመለሱት ስደተኞች መካከል የትግራይ ተወላጆች በአዲስ አበባ እና ከአዲስ አበባ ውጭ ለሌላ እስር መዳረጋቸውን ነው። በደቡብ ሾኔ፣ በኦሮሚያ ክልል ጅማ፣ እንዲሁም በአፋር ታስረዋል፣ የእንቅስቃሴ ገደብ ተደርጎባቸዋል፤ ህክምና ማግኘት አይችሉም።»
የሚሉት የዓለም አቀፉ የመብት ተሟጋች የሂዩማን ራይትስ ዎች የስደተኞች እና የጥገኝነት ፈላጊዎች ጉዳዮች ተመራማሪ ናዲያ ሃርድመን ናቸው። ሂዩማን ራይትስ ዎች ትናንት ባወጣው መግለጫም በስደት ከቆዩባት ሳዑዲ አረቢያ የተመለሱትን ማነጋገሩን በመጥቀስም ለእስር እና ወከባ መዳረጋቸውን እንደገለጹለት ዘርዝሯል። ከሳዑዲ ተመላሾቹ ከአዲስ አበባ ከተማ እና ከአዲስ አበባ ውጪ በተለያዩ ስፍራዎች ተይዘውም ኦሮሚያ፣ አፋር እና በደቡብ ክልሎች ወደሚገኙ እስር ቤቶች መዛወራቸውንም ጠቅሷል። ሂውማን ርይትስ ዎች አነጋገርኳቸው ያላቸው ከሳዑዲ አረቢያ ተመላሾች በአዲስ አበባ፣ በአፋር ክልል ሰመራ፣ በደቡብ ክልል ሾኔ በተባለ ቦታ እንዲሁም በጅማ ታስረው እንደነበር እንደገለጹ፤ አፋር ክልል ውስጥ ታስረው ከነበሩ መካከልም የተወሰኑት በጸጥታ አስከባሪዎች የህወሓት አባል ናችሁ በሚል መደብደባቸውን ጠቁሟል። በእስር በቆዩባቸው ጊዜያት ከቤተሰቦቻቸው ጋር መነጋገር አለመቻላቸውን ፖሊስም ለእስራቸው ሕጋዊ ምክንያት አለማቅረቡንም መናገራቸውንም አመልክቷል።
ሂዩማን ራይትስ ዎች እነዚህን መረጃዎች ከድርጊቱ ሰለባዎች ያሰባሰበውን በማመልከት ከመንግሥት ወገን ለማጣራት ሞክሮ እንደሆን የጠየቅናቸው በድርጅቱ የስደተኞችን መብት የሚከታተሉት ተመራማሪ ጥረት መደረጉን ገልጸውልናል።
«ያገኘውን መረጃ ለኢትዮጵያ መንግሥትም ሆነ ለሳዑድ አረቢያ መንግሥት አቅርበናል። ከፌደራል ኮሚሽን በጣም አጭር ምላሽ ያገኘን ሲሆን የሚለውም በጉዳዩ ላይ መልስ ለመስጠት አንፈልግም የሚል ነው።»
ከሳዑድ አረቢያ መንግሥት በኩል ደግሞ ምንም አይነት መልስ አለማግኘታቸውን አክለዋል። ይኽ በእንዲህ እንዳለም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በዛሬው ዕለት በሰጡት ሳምንታዊ መግለጫ ሂውማን ራይትስ ዎች ከሳውዲ በተመለሱ የትግራይ ተወላጆች ላይ እየተፈጸመ ነው ያለውን እስር እና ወከባ ያካተተውን ዘገባ የፈጠራ እና መሠረት የለሽ ነው በማለት አጣጥለዋል። ከሳውድ አረቢያ ዜጎችን የመመለሱ ሂደት ከተቋረጠ ሁለት ወር ገደማ መሆኑን በማመልከትም የድርጅቱ ዘገባ መንግሥት ላይ ከሚደረጉ ጫናዎች አንዱ እና ቀጣይ ሊሆን እንደሚችልም ተናግረዋል።
ከሳዑድ አረቢያ ወደ ኢትዮጵያ ከ40 ሺህ በላይ ስደተኞችን መንግሥት ወደ ሀገር መመለስ መቻሉን ይገልጻል። ሂዩማን ራይትስ ዎችም በዘገባው ይኽንኑ አመላክቷል። ወደ ሀገር ከተመለሱ በኋላ ለእስር እና ለወከባ መዳረጋቸው የተገለጸው የትግራይ ተወላጆች ብዛት ስንት ነው ለሚለው የተረጋገጠ ቁጥር እንደሌላቸው ነው ሃርድመን ያመለከቱት። ናዲያ ሃርድመን ሳዑድ አረቢያ አሁንም በእስር ላይ የሚገኙ በርካታ ኢትዮጵያውያን መኖራቸውን በማመልከት የእስር ይዞታቸው እጅግ አስከፊ መሆኑን ተናግረዋል።
«ሳውድ አረቢያ የእስራቸው ይዞታ በጣም አስከፊ ነው። እስር ቤቱ በሰው ብዛት የተጨናነቀ ነው፤ የፍትህ ሂደቱም ሰዎች ያለምንም ማስረጃ ይታሰራሉ፤ የህክምና አገልግሎት የለም፤ የድብደባ፤ የማሰቃየት እና በጣም መጥፎ አያያዝ መኖሩን የሚያሳዩ መረጃዎች ተይዘዋል፤ ባጠቃላይ በጣም አስከፊ ሁኔታ ነው»
የሳውዲ አረቢያ መንግሥት እስረኞቹ ላይ የሚፈጸሙ የሰብዓዊi ጥሰቶች እንዲያስቆም፤ የተመድ የስደተኖች ከፍተኛ ኮሚሽንም ወደሌላ ሦስተኛ ሀገር የሚሻገሩበትን መንገድ እንዲያመቻችም ድርጅታቸው መጠየቁንም ገልጸዋል። ሳውድ አረቢያ ውስጥ የታሰሩ በርካታ ኢትዮጵያውያን አሁንም እጅግ ብዙዎች ችግር ላይ መሆናቸውን በየጊዜው ለዶቼ ቬለ ጥቆማ የሚልኩ በርካቶች ናቸው።
ሸዋዬ ለገሠ
ነጋሽ መሐመድ