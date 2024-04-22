ከራያ አላማጣና ሌሎች ወረዳዎች ብዙ ህዝብ እየተፈናቀለ ነው

ከራያ አላማጣና ሌሎች ወረዳዎች ብዙ ህዝብ እየተፈናቀለ ነውሰኞ፣ ሚያዝያ 14 2016
በሰሜን ወሎ ዞን ቆቦ ከተማ አቅራቢያ በተዘጋፈጀው የመጠለያ ጣቢያ 39 ሺህ ተፈናቃዮች የተመዘገቡ ሲሆን በዋግሕምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ሐሙሲት በተባለ አካባቢ ደግሞ 8 ሺህ ያህል ተፈናቃዮች በአንድ ትምህርት ቤት መጠለላቸው ታውቋል፡፡ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ (ኦቻ) ከ29ሺህ በላይ ሰዎች ከራያ አላማጣና አካባቢዎች መፈናቀላቸውን አመልክቷል፡፡
በሰሜን ወሎ ዞን ቆቦ ከተማ በተዘጋጀ የመጠለያ ጣቢያ ከደረሱ ተፈናቃዮች መካከል አንዷ ለዶይቼ ቬሌ እንደተናገሩት ከየትኛውም የእርዳታ ሰጪ ተቋም እስካሁን የደረሰላቸው እርዳታ የለም። የአካባቢው ነዋሪዎች አሰባስበው ያመጡት ዱቄትም በአካባቢው በሚጥለው ዝናብ ምክንያት ለብልሽት ተጋልጦብናል ብለዋል፡፡
ሌላ በመጠለያ ጣቢያው ያሉ ተፈናቃይም «በከባድ ዝናብ እየተጠቃን ነው ተገቢ ድጋፍና እርዳታም አልቀረበልንም» ብለዋል፡፡
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ከተለያዩ የባላ፣ ወፍላ፣ አላማጣና ኮረም አካባቢዎች ተፈናቅለው በዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ሐሙሲት በተባለች ከተማ በአንድ ትምህርት ቤት ከተጠለሉ ነዋሪዎች መካከል አንዱ እንደገለጡልን ደግሞ የአካባቢው አስተዳደር የተቻለውን ድጋፍ አድርጎልናል ሲሉ ለዶይቼ ቬሌ አመልክተዋል፣ በትምህርት ቤቱ 8 ሺህ ያክል ተፈናቃዮች እንደሚኖሩም አመልክተዋል፡፡
የሰሜን ወሎ ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽ/ቤት ባለሙያ አቶ እንድሪስ አህመድ ሰሞኑን በራያ አለማጣ አካባቢ በተቀሰቀሰ ከ6 ወረዳዎች የተፋናቀሉ ከ39ሺህ 600 በላይ ተፈናቃዮች ወደ ቆቦ መድረሳቸውን አስረድተዋል፡፡ ተፈናቃዮቹ ቆቦ እስከደረሱበት ያለፈው ሳምንት መጀመሪያ ድረስ ምንም እርዳታ ለተፈናቃዮቹ እንዳልደረሰም አቶ እንድሪስ አልክተዋል፡፡
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በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ (ኦቻ) ሰሞኑን ባወጣው መግለጫ ከ29 ሺህ በላይ ሰዎች ከራያ አላማጣና አካባቢዎች መፈናቀላቸውን አመልክቷል፡፡ ተፈናቃዮቹ በሰቆጣና ኮቦ ከተሞች እንደሚገኙም አስታውቋል፡፡ ኦቻ በመግለጫው የንፁህ መጠጥ ውሀ፣ የምግብ፣ የመጠለያ ችግሮች በተፈናቃዮቹ ዘንድ እንደሚታይ አመልክቶ፣ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ያስፈልጋልም ብሏል፣ ተፈናቃዮቹ የአካባቢው ማህበተሰብ ከሚያደርግላቸው ድጋፍ ውጪ ምንም እርዳታ እንዳልደረሳቸው ጠቁሟል፡፡
ከብሔረሰብ አስተዳደሩ ተጨማሪ አስተያየት ለማካተት ያደረግነው ጥረት ስልክ ባለመነሳቱ ሊሳካ አልቻለም፡፡ አገር በቀል እርዳታ ሰጪዎች፣ ዓለም አቀፍ ረጂ ተቋማት፣ መንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት የእርዳታ እጃቸውን ለተፈናቃዮቹ ነገ ዛሬ ሳይሉ እንዲለግሱ አቶ እንድሪስ ጠይቀዋል፡፡
ተጨማሪ አስተያየት ለማካተት ለአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽነር ዲያቆን ተስፋሁን ባታብል ያደረግነው ተደጋጋሚ የስልክ ጥሪ ስልክ ባለመነሳቱ አልተሳካም፡፡
ዓለምነው መኮንን
ልደት አበበ
አዜብ ታደሰ