ከሩስያ በተጻራሪ በአንድነት የቆመው ኔቶ

የስዊድንን የአባልነት ጥያቄ ሃንጋሪና ቱርክ አግደው ያቆዩት መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን ትናንት በጉባኤው ዋዜማ ዋና ጸሀፊ ስቶልቴንበርግ ከስዊድንና ቱርክ መሪዎች ጋር ባካሂዱት ውይይትና ድርድር ቱርክ በስዊድን የአባልነት ጥያቄ ላይ የነበራትን ተቃውሞ የምታነሳ መሆኑን እንዳስወቅች ተገልጿል።
ፊልንላንድ ለመጀመሪያ ጊዜ የተካተተችበት 31ንዱ የስሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት (ኔቶ) አባል አገሮች የመሪዎች ጉባኤ ከዛሬ ጀምሮ ለሁለት ቀናት በሊቱዋኒያ ዋና ከተማ ቪሊኑስ በመካሄድ ላይ ይገኛል። ዋና ዋናዎቹ የጉባኤው አጀንዳዎች፤ ለዩክሬን መቀጠል ስለሚገባው የጦር መሳሪያ እርዳታ፤፣ የዩክሬን የኔቶ አባልነትና የደህንነት ማረጋገጫ ጥያቄዎች ሲሆኑ የስዊድን የአባልነት ጥያቄና የአባል ገሮች የመከላከያ በጀት ጉዳዮችም ተጨማሪ የመነጋጋገሪያ አጀንዳዎች እንደሆኑ ታውቋል። አሜሪካ ባለፈው አርብ ለዩክሬን ልትሰጥ የወሰነችው የተቀጣጣይ ወይም ክላስተር ቦምብ ጉዳይም መሪዎቹን የሚያከራክር እንደሚሆን ይጠበቃል።
የድርጅቱ ዋና ጸሀፊ ሚስተር ያን ስቶልቴንበርግ ስለ ጉባኤው ቀደም ሲል በሰጡት መግለጫ፤ ኔቶ በሩሲያ አንጻር በአንድነት የቆመ መሆኑንና፤ ዩክረይንም በዚህ ጉባኤ ጠንክራ ሆና የምትወጣ መሆኑን የሚያረጋግጥ መልእክት የሚተለፍበት እንደሚሆን አውስተው፤ መሪዎቹ ዩክሬንን የበለጠ ወደ ኔቶ ሊያቀርቡ በሚችሉ ሶስት የትብብር ማዕቀፎች ይስማማሉ ብለዋል፤
«በመጅመሪያ ጉባኤው በዩክሬንና ኔቶ መካከል ያለውን ክፍተት ሊደፍን የሚችልና ለአመት በሚቆይ የዕርድታ ማዕቀፍና የትብብር ፕሮግራም ላይ ውሳኔ የሚያስተላልፍ ይሆናል። ሁለተኛ የኔቶና ዩክሬን የጋራ ካውንስል በመመስረት በሁለቱ መካከል ያለው የፖለቲካ ትሥስር እንዲጠናአከር ይደረጋል፤ በሶስተኛ ደረጃም ጉባኤውን መሪዎቹ ዩክረይን የኔቶ አባል መሆኗ የማይቀር መሆኑን የሚያረግግጡበት ይሆናል» በማለት፤ ይህ ጉባኤ ከቀድሞውቹ ጉቤዎስች ይበልጥ አባል አገራት አንድነታቸውን አጠናከረው የሚወጡበት እንደሚሆን ያላቸውን እምነት ገልጸዋል።
ዩክሬን የኔቶ አባል እንድትሆን ስትጎተጉት መቆየቷ የሚታወቅ ሲሆን የቦልቲክና ፖላንድን የመሳሰሉ አገሮችም የዩክሬን ጉዳይ በልዩ ሁኒታ ታይቶ የድርጅቱ አባል እንድትሆን ሲጠየቁ ቆይተዋል። ይሁን እንጂ የድርጅቱ መመሪያ አንድ በጦርነት ውስጥ ያለ አገር የገባበትን ጦርነት ወይም ውዝግብ ሳይቋጭ አባል ሊሆን እንደማይችል የሚደንግግ በመሆኑ፤ ብዙዎቹ አባል አገሮች ጥያቄውን ውድቅ አድርገውት ቆይተዋል። ቀድሞ የብርታኒያ የጦር ጀኔራል የነበሩት ጄኔራል ሎርድ ዳናንት ለመገናገኝ ብዙሀን ሲናገሩ እንደተሰሙትም፤ ዩዩክሬን አሁን ወደ ድደርጅቱ በአባልነት መምጣት መዘዝ አለው፡፤” ዩክሬን ከሩሲያ ጋር በጦርነት ውስጥ ሆና ወደ ኔቶ እንድትገባ ማድረጉ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው፤ ምክንያቱም ይህ ከሆን በድርጅቱ መመሪይ አንቀጽ አምስት መስረት ሁሉም የኔቶ አባል አገሮች በቀጥታ ወደ ጦርነቱ እንዲገቡ የሚገደዱ ይሆናል” በማለት ማድረግ የሚቻለው ዩክሬንን ጦርነቱን በድል እንድትወጣ መርዳትና ለአባልነት ዝግጁ እንድትሆን ማድረግ ነው ብለዋል።
ፕሪዝዳንት ባይደን ባለፈው አርብ ለዩክሬን የተከለከለውን ተቀጣጣይ ወይም ክላስተር ቦምብ ለመላክ መወሰናቸው በድርጅቱ አባል አገሮች አንድነት ቀጣይነት ላይ ጥያቄ የሚያስነሳ ይሆናልም እየተባለ ነው፡፤ የክላስተር ቦምብ በጦርነት ጥቅም ላይ እንዳይውል ከ123 በላይ አገሮች የተስማሙ ቢሆንም ፕሬዝደንት ባይደን ግን ዩክሬን የተተኳሽ እጥረት አጋጥሟታል በሚልና በረቀበላቸው ጥያቄ መሰረት ውሳኔውና ያስተላለፉ መሆኑን አስታውቀውል
ሆኖም ግን ብዙዎቹ አባል አገሮች የአሜሪካንን ውሳኔ ተቃውመዋል ወይም በበኩላቸው እንደዚህ አይነቱን የተከለክለ መስሪያ ለዩኬሬን እንድማይልኩ ገልጸዋል።አሜሪካ፤ ሩሲያ በዚሁ ጦርነት ይህን ቦምብ ተጠቅማለች በማለት በጦር ወንጀለኝነት ስትከስ ቆይት አሁን ግን ዩክሬን እንድትጠቀምበት እሷው እረራሷ መፈቅዷና መላኳ ብዝዎችን የሚያነጋግር ሁኗል ።
የስዊድንን የአባልነት ጥያቄ ሃንጋሪና ቱርክ አግደው ያቆዩት መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን ትናንት በጉባኤው ዋዜማ ዋና ጸሀፊ ስቶልቴንበርግ ከስዊድንና ቱርክ መሪዎች ጋር ባካሂዱት ውይይትና ድርድር ቱርክ በስዊድን የአባልነት ጥያቄ ላይ የነበራትን ተቃውሞ የምታነሳ መሆኑን እንዳስወቅች ተገልጿል። ስዊድን ቀደም ሲል ቱርክ ያቀረበችውንና እሷ አሸባሪዎች በምትላቸው ተቃዋሚዎች ላይ አስፈላጊውን እርምጃ እንደምትወስድና የቱርክ የአውሮፓ ህብረት አባልነት ጥያቄ እንዲሳለጥም ድጋፍ እንደምታደርግ ካሳወቀች በኋላ፤ ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ተቃውሟቸውን እንዳነሱ ተገልጿል። ይህ የቱርክ ውሳኔ ለሁሉም የሚበጅ እንደሆነና በዚህም ምክንያት የዛሬው ጉባኤ በስኬት የሚጀምር ታሪካዊ ጉባኤ መሆኑን ዋና ጸሀፊ ስቶልቴንበርግ ዛሬ ጧት ወደ ጉባኤው ከመግባታቸው በፊት በሰጡት መግልጫ አስታውቀዋል ።
ብዙ ትኩረት የሳበውና አንድነትና ልዩነት የተንጸባረቀበት ይህ ጉባኤ ፤አባል መንግስታት ለዩክሬን ከአባልነት በመለስ የሚሰጡትን እርዳታ አጠናክረው ለመቀጠል የሚስማሙበት፤ እንዲሁም የሚያስፈልገውን እርዳታና ድጋፍ የሚያስተባብርና ቀጣይነቱን የሚያረጋግጥ እናት ድርጅትም እውን ሊሆን የሚችልበት እንደሚሆን ተገምቷልም።
ገበያው ንጉሴ
ዮሃንስ ገብረእግዚአብሔር
ነጋሽ መሐመድ