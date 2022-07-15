ከምዕራብ ወለጋ ዞን ተፈናቅለው አሶሳ ዞን የሚገኙ ዜጎች አቤቱታ  

በወረዳው የተጠለሉ ከ2ሺ በላይ አባወራ የሚገኙ ሲሆን አብዛኞቹ ባለፈው ዓመት በአካባቢአቸው በነበረው የጸጥታ ችግር ከአንድ መንደር የተፈናቀሉ እደሆኑም አመልክተዋል፡፡ በየ2 ወሩ አልፎ አልፎ 15ኪ.ሎ ስንዴ ለአንድ ቤተሰብ ይደርስ እንደነበርም ገልጸው ባለፉት አራት ወራት ደግሞ ድጋፍ መቋረጡን አብራርተዋል፡፡
ባለፈው ዓመት ህዳር 8 /2014 ዓ.ም ከምዕራብ ወለጋ ዞን ከባቦ ጋምቤል ተፈናቅለው በአሶሳ ዞን ባምባሲ ወረዳ ተጠልለው የሚገኙ ዜጎች ባለፉት አራት ወራት ሰብአዊ ድጋፍ አለማግኘታቸውን ተናገሩ፡፡ተፈናቃዮቹ እርዳታ እንዲደርሳቸው ለምግብ ዋስትና(አደጋ ስጋት ስራ አመራር) በተደጋጋሚ ቢያመለክቱም ምላሽ እንዳላገኙ ፣ህጻናት በምግብ እጥረት ጉዳት እየደረሰባቸው መሆኑን ለዶቼቬለ ተናግረዋል፡፡ በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዩች ማስተባበሪያ ጽ/ቤት (ዩኤን.ኦቻ) ዘገባ መሠረት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከ5 መቶ ሺ በላይ የተፈናቀሉ ዜጎች ይገኛሉ፡፡ የክልሉ መንግስት ደግሞ 475ሺ ዜጎች ተፈናቅለው እንደሚገኙ በጥናት ማረጋገጡን ከዚህ ቀደም ይፋ አድርገዋል፡፡ የክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በመንገድ መዘጋት ምክንያት ለካማሺና ባምባሲ አካባቢ ዜጎች ድጋፍ ሳይደርስ መቆየቱን አረጋግጠዋል፡፡ በመተከል በኩል ድጋፍ እንዲገባ ጥረት እየተደረገ ነው ተብሏል።
በህዳር ወር 2014 ዓ.ም ከባቦ ጋምቤል ወረዳ ተፈናቅለው በአሶሳ ዞን ባምባሲ ወረዳ ተጠልለው የሚገኙት አቶ አሊ ሁሰን ከሐምሌ ወር ወዲህ ድጋፍ እንዳላገኙ ተናግረዋል፡፡ በወረዳው የተጠለሉ ከ2ሺ በላይ አባወራ የሚገኙ ሲሆን አብዛኞቹ ባለፈው ዓመት በአካባቢአቸው በነበረው የጸጥታ ችግር ከአንድ መንደር የተፈናቀሉ እደሆኑም አመልክተዋል፡፡ በየ2 ወሩ አልፎ አልፎ 15ኪ.ሎ ስንዴ ለአንድ ቤተሰብ ይደርስ እንደነበርም ገልጸው ባለፉት አራት ወራት ደግሞ ድጋፍ መቋረጡን አብራርተዋል፡፡ በአንድ የግል ደርጅት በኩል በትናትናው ዕለት ለተፈናቀሉ ዜጎች የቤት ቁሳቁስ መዳረሱንም ጠቁመዋል፡፡በባምባሲ በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ መኖር ከጀመሩ አንድ ዓመት በላይ እንደሆናቸው የነገሩን አቶ ሲራጅም በተመሳሳይ ሰብአዊ ድጋፍ ከተቋረጠ ረጅም ጊዜ እንደሆነ ገልጸዋል፡፡ በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ ህጻናት ለከፋ ችግር እየተጋለጡ እንደሆኑም ተናግረዋል፡፡ ለአንድ ቤተሰብ ይደርስ የነበረው ድጋፍ በቂ አለመሆኑንና በወቅቱ እንዲደርሳቸው የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ቢሮ ሲጠይቁ መቆየታቸውን እስከ ዛሬው ዕለት ድጋፍ አለመድረሱን አብራርተዋል፡፡ በግል ተቋማት ብርድ ልብስ ለመጠለያ የሚሆን ሸራ በመጠለያው ለሚገኙ መዳረሱን ተናግረዋል፡፡የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በበኩሉ ሰብአዊ ድጋፍ ባለፉት 3 እና አራት ወራት አለመድረሱን አረጋግጠዋል፡፡ የኮሚሽኑ ኃላፊ አቶ ታረቀኝ ታሲሳ በመንገድ መዘጋት ምክንያት ድጋፍ ወደ ክልሉ ሳይገባ መቆየቱን ጠቅሶ መተከል በኩል ድጋፍ እንዲመጣ በመነጋገር ላይ እንደሚገኙም አስታውቋል፡፡ በባምባሲ ወረዳ ከባለፈው ዓመት ጀምሮ ከ16ሺ በላይ ዜጎች ከምዕራብ ወለጋ ተሻግረው በወረዳው ተጠልለው እንደሚገኙ አክለዋል፡፡ የፈናቀሉ ዜጎችም በዕለቱ እየጨመረ መሆኑንም ገልጸዋል፡፡ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል እና ምዕራብ ኦሮሚያ ከአንድ ሚሊዩን በላይ ህዝብ ተፈናቅሎ በተለያዩ መጠለያ እንደሚገኝ ዩ.ኤን. ኦቻ በተለያዩ ጊዜ ያወጣቸው ዘገባ ያመለክታል፡፡ በምዕራብ ወለጋው ግጭት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ወደ አሶሳ ዞን መሸሻቸውም ተገልጿል፡፡
ነጋሳ ደሳለኝ
ኂሩት መለሰ
ነጋሽ መሐመድ