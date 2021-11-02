 ከምዕራብ ወለጋ ሸሽተው አሶሳ የተጠለሉ ተፈናቃዮች አቤቱታ | ኢትዮጵያ | DW | 27.11.2021

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ኢትዮጵያ

ከምዕራብ ወለጋ ሸሽተው አሶሳ የተጠለሉ ተፈናቃዮች አቤቱታ

በምዕራብ ወለጋ ዞን ባቦ ጋምቤል ወረዳና አካባቢው ባለፈው ሳምንት ከተፈጸመ ጥቃት ሸሽተው አሶሳ የተጠለሉ ተፈናቃዮች መንግሥት ዕገዛ እንዲያደርግላቸው ጠየቁ። የቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል የአደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን ኃላፊ ከምዕራብ ወለጋ ዞን ሸሽተው በአሶሳ የተጠለሉ ከ2 ሺሕ 300 በላይ ተፈናቃዮች መመዝገባቸውን ለዶይቼ ቬለ አረጋግጠዋል

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:06

ከምዕራብ ወለጋ ሸሽተው አሶሳ የተጠለሉ ተፈናቃዮች አቤቱታ

በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ባቦ ጋምቤል ወረዳ ባለፈው ሳምንት ረቡዕ ህዳር 7 ቀን 2014 ዓ.ም ተፈጠረ በተባለው ግጭት ከ2ሺ በላይ የተፈናቀሉ ዜጎች በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ከተማ ተጠልለው ይገኛሉ። ዶይቼ ቬለ ያነጋገራቸው ተፈናቃዮች እንደተገናገሩት አሶሳ ከደረሱ ስድስት ቀናት የሆናቸው ሲሆን ከከተማው ማህበረሰብ በስተቀር ምንም ዓይነት ድጋፍ አላገኙም። ተፈናቃዮቹ መንግስት ድጋፍ እንዲደርገላቸውም ጠይቀዋል። በባቦ ጋምቤል ተፈጠረ በተባለ ጥቃት በርካቶች የቤተሰብ አባላታቸውን ማጣታቸውንም ተናግረዋል። 

አቶ ጌታሁን ዘውዱ በምእራብ ወለጋ ቦኒ ቀበሌ ነዋሪ ሲሆኑ ባለፈው ሳምንት ረቡዕ በወረዳው ቦኒ ቀበሌና ሌሎች ስፋራዎች ውስጥ ተፈጠረ በተባለ ጥቃት ተፈናቅለው ወደ አሶሳ ከተሻገሩት ዜጎች መካከል ናቸው። በወረዳው በተፈጠረው ግጭትም በርካቶች የገቡበት እንደማይታወቅ ገልጸዋል። አንድ ሺ የሚደርሱ የአካባቢው ነዋሪዎችም ከአምስት ቀናት በፊት አሶሳ ከተማ የደረሱ ሲሆን በመንገድም  ቁጥራቸው በውል የማታወቅ ዜጎች መታገታቸውን ጠቁመዋል። 

Äthiopien Assosa Flüchtlinge

በምዕራብ ወለጋ ዞን ባቦ ጋምቤል ወረዳና አካባቢው ባለፈው ሳምንት ከተፈጸመ ጥቃት ሸሽተው አሶሳ የተጠለሉ ተፈናቃዮች መንግሥት ዕገዛ እንዲያደርግላቸው ጠየቁ።

ከምዕራብ ወለጋ ዞን ባቦ ጋምበል ወረዳ ሙሜ ድልቢ ከተባለ ቀበሌ ወደ አሶሳ እንደሸሹ የሚናገሩት አቶ ትእዛዙ አራጌና ሌሎች ባለፈው ማክሰኞ ህዳር 6 ቀን 2014 ዓ.ም. በሚኖሩበት ቀበሌ በተፈጠረው ግጭት መፈናቀላቸውን ተናግረዋል። ቀድሞ ከነበሩበት ቀዬ ወደ አሶሳ ከሸሹት ውጪ በርካታ አቅመ ደካሞች በስፍራው ጉዳት እንደረሰባቸውም ጠቁመዋል። ነዋሪውም ምንም ዓይነት ንብረቱን ሳይዝ ከስፍራው መሸሹንም ተናግረዋል። ቤተሰቦቻቸው የጠፉባቸው ዜጎችም መንግስት ተገቢውን ትኩረት በመስጠት ጉዳት አድራሾች ላይ እርምጃ እንዲወስድም ጠይቀዋል።

Äthiopien Assosa Flüchtlinge

የቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል የአደጋ ሥጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን ኃላፊ ከምዕራብ ወለጋ ዞን ሸሽተው በአሶሳ የተጠለሉ ከ2 ሺሕ 300 በላይ ተፈናቃዮች መመዝገባቸውን ለዶይቼ ቬለ አረጋግጠዋል

በአካባቢው ተከሰተ የተባለው ጥቃት አስመልክቶ ከምዕራብ ወለጋ ዞን አስተዳደር በስልክ ማብራርያ ለመጠየቅ የዶይቼ ቬለ ዘጋቢ ያደረገው ጥረት አልተሳካም። የቤኒሻንል ጉሙዝ ክልል የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኃላፊ አቶ ታረቀኝ ታሲሳ ከምእራብ ወለጋ  ዞን የተያዩ ወረዳዎች ወደ አሶሳ ከተማ የሸሹ ከ2ሺ በላይ ዜጎች መኖራቸውን አብራርተዋል።  

የቤኒሻንል ጉሙዝ ክልል የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ከዚህ ቀደም በሰጠው ማብራሪያ ከምዕራብ ወለጋ የተለያዩ ወረዳዎች ከ10ሺ በላይ ዜጎች ወደ አሶሳ ዞን መሻገራቸውን አስታውቆ ነበር።  ከ2 ሳምንት በፊት ከ3ሺ በላይ ዜጎች ደግሞ ከዞኑ ቤጊና ቆንዳላ ከተባሉ ወረዳዎች መፈናቀላቸውን ኮሚሽኑ አስታውቋል።

ነጋሳ ደሳለኝ
እሸቴ በቀለ
 

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ከምዕራብ ወለጋ ሸሽተው አሶሳ የተጠለሉ ተፈናቃዮች አቤቱታ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Äthiopien Assosa | Benishangul Gumuz region Disaster Risk management office

ምዕራብ ወለጋ አዲስ ግጭት 02.11.2021

ዉጊያዉን ሸሽተዉ በኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የገቡ ተፈናቃዮች እንደሚሉት በግጭቱ ቁጥሩን በትክክል የማያዉቁት የአካባቢዉ ነዋሪ ተገድሏል። ከ3ሺሕ የሚበልጥ ሕዝብ ተፈናቅሏል፣ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎትም የለም።

Asosa, Western Ethiopia and the capital of the Benishangul-Gumuz Region Wo: Asosa, Benishangul-Gumuz, Ethiopia Wann: 14.12.2018 Author: Negassa Dessalegn (Not DW Mitarbeiter) NB: He already gave us his consent to use the picture. In fact, he took it for the sake of DW Amharic. But for the security reason, we would like to protect his identity. Can we mention his name on the picture with an abbreviation or something like that?

በአሶሳ ከ130 በላይ የንግድ ድርጅቶች ላይ እርምጃ መወሰዱን ባለሥልጣናት ተናገሩ 27.08.2021

በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል ዋና ከተማ አሶሳ የዋጋ ጭማሪ በማድረግ እና ምርት በመሸሸግ የተከሰሱ ከ130 በላይ የንግድ ድርጅቶች ላይ እርምጃ መወሰዱን ባለሥልጣናት ተናገሩ። ዶይቼ ቬለ ያነጋገራቸው የአሶሳ ከተማ ነዋሪዎች ጤፍ እና ሽንኩርትን የመሳሰሉ መሠረታዊ የፍጆታ ግብዓቶች በከፍተኛ መጠን ዋጋ እንደጨመሩ ይናገራሉ።

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በምዕራብ ወለጋ ዞን 28 ሰዎች በታጣቂዎች ተገደሉ  31.03.2021

በዚህ ጥቃት የሞቱ ሰዎች ቁጥርም ከዚህ በላይ ሊጨምር እንደሚችል ዶቼቬለ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች ገልጸዋል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በምዕራብ ወለጋ ዞን ባቦ ጋምቤል በተባለ ወረዳ ንጹሐን ዜጎች በታጣቂዎች መገደላቸውን ዛሬ ጠዋት በማሀበራዊ ድረ ገጹ ባወጣው  መግለጫው አስታውቋል። መግለጫው የጉዳቱን መጠን ግን አልገለጸም፡፡