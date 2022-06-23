 ከምዕራብ ወለጋው ጭፍጨፋ የተረፉ ነዋሪዎች ምን ይላሉ? | ኢትዮጵያ | DW | 23.06.2022

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ኢትዮጵያ

ከምዕራብ ወለጋው ጭፍጨፋ የተረፉ ነዋሪዎች ምን ይላሉ?

ባለፈው ቅዳሜ በታጣቂዎች በዘር ላይ ባነጣጠረው የጅምላ ግድያ የተጠቁና ከግድያው የተረፉ ተፈናቃዮች በከፋ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ አስታወቁ፡፡ አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡት ተፈናቃይ እንዳሉት እስካሁን የመንግስት የፀጥታ ኃይሎችን ተከትሎ የሚደረግ የአስከሬን ለቀማ እና ቀብር የመፈጸም ስራ እና ቁስለኞችን የማሳከም ስራ እተከናወነ ነው፡፡

Äthiopien | 200 Zivilisten finden Zuflucht in der orthodoxen Kirche in Addis Abeba

 

ባለፈው ቅዳሜ በታጣቂዎች በዘር ላይ ባነጣጠረው የጅምላ ግድያ የተጠቁና ከግድያው የተረፉ ተፈናቃዮች በከፋ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ አስታወቁ፡፡ አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡት ተፈናቃይ እንዳሉት እስካሁን የመንግስት የፀጥታ ኃይሎችን ተከትሎ የሚደረግ የአስከሬን ለቀማ እና ቀብር የመፈጸም ስራ እና ቁስለኞችን የማሳከም ስራ እተከናወነ ነው፡፡ 
ለዘለቄታው ግን ተስፋ እንደማይታያቸው የገለጹት አስተያየት ሰጪ ግድያው ከተፈጸመበት ከጊምቢ ወረዳው ቶሌ ቀበሌ የተፈናቀሉ ዜጎች አርጆ በምትባል ከተማ ብጠለሉም፤ እስካሁን ያገኙት ድጋፍ የለም፡፡ መንግስት በበኩሉ ግድያውን ተከትሎ በአከባቢው በታጣቂዎች ላይ እየወሰደ ያለው አፐሬሽን እየተሳካ መሆኑን እየገለጸ ነው፡፡ 
ሥዩም ጌቱ


አዜብ ታደሰ 
ነጋሽ መሐመድ
 

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ተፈናቃዮች እስካሁን ያገኙት ድጋፍ የለም  

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26.09.2016 Die Deutsche Welle in Bonn (Nordrhein-Westfalen), aufgenommen am 26.09.2016. Foto: Marius Becker/dpa (zu dpa «Deutsche Welle klagt in der Türkei auf Herausgabe von Interview» vom 26.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

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