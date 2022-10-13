ከምዕራብ ሸዋ ዳኖ ወረዳ የተፈናቀሉ ነዋሪዎች አቤቱታ

ከ1996 ዓ.ም. ጀምሮ ከሀራርጌ በድርቅ ምክንያት ተፈናቅለው በምዕራብ ሸዋ ዳኖ ወረዳ ውስጥ የሰፈሩ ነዋሪዎች በፀጥታ ችግር ሳቢያ ተፈናቅለው፤ ሃብት ንብረታቸው እየወደመ መሆኑን ገለጹ። ከ320 በላይ አባወራዎች ናቸው። ለዓመታት ኖረው ሃብት እና ቤተሰብ ባፈሩበት በዚህ ስፍራ ባለው የፀጥታ ችግር ለዳግም መፈናቀል መዳረጋቸውን ይናገራሉ።
በ1996 ዓ.ም. የተከሰተውን ፈታኝ ድርቅ ባለመቋቋማቸው ከምዕራብ ሐራርጌ ዞን ሦስት ወረዳዎች ከ320 በላይ አባወራዎች ተፈናቅለው በምዕራብ ሸዋ ዞን ዳኖ ወረዳ ኑሮን እንዲገፉ ከተደረገ እነሆ 19 ዓመታት አለፉ። በእነዚህ ዓመታት አከባቢውን በውል በመረዳት እና በመተዋወቅ ኑሯቸውን ተጨባጭ በሆነ መልኩ መቀየራቸውን የሚገልጹት እነዚህ የቀድሞ የድርቅ ተፈናቃዮች በተለይም ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የተጋረጠብን የፀጥታ አደጋ ዳግሞ አፈናቅሎን መቀመጫ ያሳጣን ሁኗል ነው የሚሉት። ስማቸው ለደህንነታቸው ስባል እንዳይገለጽ ጠይቀው አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡት ነዋሪዎቹ የተለያዩ ስያሜ ይዘው በአከባቢው የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች በየዓመቱ ሰው እየገደሉብን መረጋጋት ነስተውናል ይላሉ።
«ባለፉት ሦስት ዓመታት በየጊዜው ሰባት ፣አምስት፣ ወይም ስድስት ነዋሪዎች ይገደላሉ። በዚሁ ዓመት እንኳ አምስት ሰው ተገድሎብናል። በቅርቡም በዚሁ ባዳኖ ወረዳ ኢፋ ቶኩማ ቀበሌ አስተዳዳሪያችንን ታጥቀው በጫካ የሚንቀሳቀሱ ሸኔ የሚባሉ ታጣቂዎች ገድለውብናል። ፋኖ የሚባሉ የአማራ ታጣቂዎችም በፊናቸው ሸኔን ትደግፋላችሁ፤ ከለላም ትሰጡታላችው በማለት በተደጋጋሚ ጥቃት አድርሰውብናል። ሸሽተው የማያመልጡ አዛውንቶች በዚሁ ጥቃት ኢላማ ተደርገው ተገድለዋል። አሁን ሁለት አስከሬን ቀብረን ሌላውን ሦስቱን በጸጥታ ችግር ምክንያት መቅበር እንኳ ተስኖን ያለንን ጥለን ወደ ወረዳ ከተማ ሰዮ ተሰደናል» ይላሉ። ንብረቶቻችንን በታጣቂዎቹ እንዘረፋለን ያሉን ተፈናቃዮቹ በከተማም ተሰደን ከለላ ማግኘት ከባድ ሆኖብናል ነው የሚሉት።
«የተፈናቀልነው ኅዳር 01 ቀን 2015 ዓ.ም. ነው። ከተፈናቀልን ይሄው አንድ ወር ደፍነናል። ሰው በአየቅጣጫው ነው የተፈናቀለው። ገሚሱ ወደ አጎራባች የኖኖ ወረዳ ሲፈናቀል ገሚሶቻችን ደግሞ አሁን ተፈናቅለን የምንገኘው በዚሁ በዳኖ ወረዳ ሰዮ ከተማ ውስጥ ነው። እንዲህ ተበታትነን እየገፋን ያለው ህይወት እጅግ ከባድ ነው። አሁን ትናንት ከትናንት ወዲያ በዚያው ዘግተን የወጣነውን ቤታችንን እየሰበሩ በጋሪና መኪና ንብረቶቻችንን እየዘረፉ እያጋዙ ነው» ብለዋልም።
ታጣቂዎቹ ለምን ይሆን ሰላማዊ ዜጎች ላይ ያነጣጠሩት? መንግሥትስ ደህንነታችሁን ላለማስጠበቁ የሰጣችሁ ምላሽ ምን ይሆን የተባሉት ተፈናቃዮቹ፤ «ሸኔ ናችሁ ይሉናል። እኛ አርሶ አደሮች ነን። ከዚህ ቀደም የመንግሥት ሠራዊት እንኳ በአከባቢያችን ሲቆይ እንጨት ሰብረን ምግብ አብስለን የቻልነውን ድጋፍ ስናደርግ ነበር። ምናልባት የአከባቢው ማኅበረሰብም እኛ ተፈናቅለን ከሌላ አከባቢ መጥተን እየተቀየርን ቢሆንም እኛን በማፈናቀል የአከባቢውን መሬት ለግላቸው ጥቅም የማዋል ፍላጎትም ያለ ነው የሚመስለን። ይህንኑን ለወረዳው አስተዳደር ስናስረዳ ደግሞ እናንተ ሸኔ ናችሁ የሚል ምላሽ ነው የሚሰጠን። አሁን ወደ ከተማው ተሰደን ቤት እንኳ የሚያከራየን የለም። በየዛፉ ስር የሚያድር ቤሰቦቹንም የመመገብ ነገር ፈተና የሆነበት ሆኗል ማኅበረሰባችን። አስረን የምንቀልባቸው ሰንጋዎችን ጨምሮ አንዴ 85፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ 150 ከብቶች ባፈናቀሉን ታጣቂዎች ተወስዷል። አንዱ ሰንጋ ከ50-60 ሺህ ብር ሊሸጥ የሚችል ነው። አሁንም ችግር ውስጥ ነን።» ነው ያሉት።
ሦስት ልጆቻቸውን ይዘው በወረዳዋ ከተማ ሰዮ ውስጥ ከበረንዳ መውደቃቸውን የሚገልጹት ሌላ እናት ደግሞ፤ «ሌት ቀን አናውቅም። ቤተሰባችን በቁርና ፀሐይ እያለቀ ነው። ከኢፋ ቶኩማ ቀበሌ የተፈናቅልን ቤት እንኳ እንድንከራይ ይሁንታ አላገኘንም» እኛን መንግሥት ራሱ ነው እዚህ ያሰፈረን። እኛ ምንም ውስጥ የሌንም።» ብለዋል።
ተፋናቃዮቹ ቁጥራቸው ከአራት ሺህ እንደሚልቅም እየገለጹ ነው። በየመንገዱ የሚወድቁ፤ በምግብ እጦትም የተዳከሙ ቁጥራቸው የበዛ ነው ይላሉ። የአከባቢው አስተዳዳሪዎችም አቤቱታቸውን ለመቀበል ችላ ማለቱ ስቃያቸውን እንዳከፋም ነው ያነሱት። «በከር አብዱላህ የሚባል የቀበሌያችንን አስተዳዳሪ ሸኔ የተባሉ ታጣቂዎች ከገደሉብን በኋል፤ በሁለተኛው ቀን የሚያግዙን መስለው ወደ እኛ የመጡት በመንግሥት እንደሚደገፉ የምንጠረጥራቸው ኢ-መደበኛ ታጣቂዎች የ12 ዓመት ታዳጊ ወጣትን ጨምሮ ከ10 ዓመት በላይ ታመው ቤት ውስጥ የቆዩ አዛውንት ሳይቀር ገድለውብናል።» ብለዋል። ስለ ተፈናቃዮቹ እሮሮ የአከባቢው ባለሥልጣናትን ለማነጋገር ዶይቼ ቬለ ጥረት ቢያደርግም አልተሳካም፡፡
ሥዩም ጌቱ
ሸዋዬ ለገሠ
ኂሩት መለሰ