 ከምስራቅ የአማራ ዞኖች ወደ አዲስ አበባ የሚጓዙ ሰዎች አዲስ አበባ እንዳይገቡ በኦሮሚያ የፀጥታ ኃይሎች መከልከላቸውን አስታወቁ | ኢትዮጵያ | DW | 01.08.2022

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ከምስራቅ የአማራ ዞኖች ወደ አዲስ አበባ የሚጓዙ ሰዎች አዲስ አበባ እንዳይገቡ በኦሮሚያ የፀጥታ ኃይሎች መከልከላቸውን አስታወቁ

መታወቂያቸው ከምስራቅ አማራ መሆኑ ከተረጋገጠ አዲስ አበባ ጫፍ ከደረሱ በኋላ በኦሮሚያ የፀጥታ ኃሎች “ተመለሱ” እንደሚባሉና ችግሩ ከተፈጠረ አንድ ሳምንት ሆኖታልም ብለዋል፡፡ አንድ ከደሴ ከተማ ወደ አዲስ አበባ ሲጓዙ እንዲመለሱ ተደርገው ለከፍተኛ ወጪ መዳረጋቸውን ተናግረዋል፡፡

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ወደ አዲስ አበባ እንዳይገቡ የተከለከሉ የምስራቅ አማራ ተጓዦች ስሞታ

ከምስራቅ የአማራ ዞኖች ወደ አዲስ አበባ የሚጓዙ ሰዎች አዲስ አበባ እንዳይገቡ በኦሮሚያ የፀጥታ ኃይሎች መከልከላቸውን አስታወቁ፣ ጉዳያቸውን በጊዜው አዲስ አበባ ደርሰው ካለመፈፀማቸው በተጨማሪ አስፈላጊ ላልሆነ ወጪም እየተዳረጉ እንደሆነ ተናግረዋል፡፡ የአማራ ክልል መንግስት፣ ድርጊቱ ከፀጥታ ጋር እንደሚያያዝ ጠቁሞ፣ ንፁሐን እንዳይጉላሉ  ግን ጥረት እናደርጋለን ብሏል
ከአማራ ክልል ሰሜንና ደቡብ ወሎ ዞኖችና ከዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ወደ አዲስ አበባ የሚጓዙ ሰዎች “ወደ አዲስ አበባ አትገቡም በመባላችን ለተለያዩ ችግሮች እየተዳረግን ነው” ሲሉ ለዶይቼ ቬሌ ተናግረዋል፡፡
መታወቂያቸው ከምስራቅ አማራ መሆኑ ከተረጋገጠ አዲስ አበባ ጫፍ ከደረሱ በኋላ በኦሮሚያ የፀጥታ ኃሎች “ተመለሱ” እንደሚባሉና ችግሩ ከተፈጠረ አንድ ሳምንት ሆኖታልም ብለዋል፡፡
አንድ ከደሴ ከተማ ወደ አዲስ አበባ ሲጓዙ እንዲመለሱ ተደርገው ለከፍተኛ ወጪ መዳረጋቸውን ተናግረዋል፡፡
የአዲስ አበባና ኦሮሚያ ክልል መታወቂያ የያዙ ሰዎች ብቻ እንዲያልፉ እንደሚደረግ ሌላው ከወልዲያ ወደ አዲስ አበባ ሲጓዙ ሰንዳፋ ከተባለ አካባቢ የተመለሱ ተጓዥ ቅሬታቸውን ነግረውናል፡፡
አዲስ አበባ መግባት ለምን እንደተከለከሉ እንደማያውቁ የሚናገሩት እኝሁ ተጓዦች ህብረተሰቡ በክረምቱ እየተሰቃየ በመሆኑ መፍትሔ እንዲፈለግላቸው ጠይቀዋል፡፡
የአማራ ክልል ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ውቤ አጥናፉን ስለጉዳዩ ጠይቀናቸው ነበር ሆኖም ጉዳዩ እንደማይመለከታቸው፣ ይልቁንም ሰላምና ፀጥታ ቢሮን እንደሚመለከተው ገልጠዋል፡፡
የአማራ ክልል ሰላምና ፀጥታ ቢሮ በበኩሉ ጉዳዩን የአማራ ክልል የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ቢሮን እንደሚመለከት ገልፆልናል፡፡
የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ የመንግስት ኮሙየኒኬሽን ቢሮ ምክትል ዳይሬክተር ወ/ሮ ህሊና መብራቱ “ ህወሓት በጦርነቱ ወቅት በርካታ ሰነዶችን ዘርፎ በመሔዱ ማህተሞችን እየተጠቀመ ሰዎችን ለሽብር ስራ አስርጎ ወደ አዲስ አበባ እያስገባ ነው” ብለዋል፡፡
ሆኖም በዚህ ሰበብ ንፁሐን እንዳይንገላቱ አስፈላጊው ጥንቃቄ እንዲደረግ ለሚመለከተው አካል ሪፖርት ማድረጋቸውን ገልፀዋል፡፡በጉዳዩ ዙሪያ ከኦሮሚያ ክልል አስተያየት ለማካተት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም::
ዓለምነው መኮንን

ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር

ኂሩት መለሰ

 

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