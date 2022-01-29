ከምስራቅ ወለጋ ዞን የተፈናቀሉ ወገኖች ድጋፍ ይሻሉ

በምስራቅ ወለጋ አንዳንድ አካባቢዎች በተፈጠሩ ግጭቶች ተፈናቅለው በምዕራብ ጎጃም ዞን ቡሬ ከተማና አካባቢው የሰፈሩ ሰዎች አስፈላጊው ድጋፍ አልተደረገልንም ሲሉ አመለከቱ፣ የሚመለከታቸው የመንግስት የወረዳውና የዞኑ ኃላፊዎች ደግሞ ደግሞ ተፈናቃዮችን እንድንደግፍ ከበላይ አካል አቅጣጫ አልወረደልንም ይላሉ
በምስራቅ ወለጋ አንዳንድ አካባቢዎች በተፈጠሩ ግጭቶች ተፈናቅለው በምዕራብ ጎጃም ዞን ቡሬ ከተማና አካባቢው የሰፈሩ ሰዎች አስፈላጊው ድጋፍ አልተደረገልንም ሲሉ አመለከቱ፣ የሚመለከታቸው የመንግስት የወረዳውና የዞኑ ኃላፊዎች ደግሞ ደግሞ ተፈናቃዮችን እንድንደግፍ ከበላይ አካል አቅጣጫ አልወረደልንም ይላሉ፣ የተፈናቃዮችን ቁጥርም ከመግለፅ ተቆጥበዋል፡፡ የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን የስራ ኃላፊዎች በጉዳዩ ላይ አስተያየት እንዲሰጡ የተደረገው ጥረት አልተሳካም፡፡
በተለያዩ ጊዜዎች በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ከሚከሰቱ ግጭቶች ጋር በተያያዘ ብዙዎች ቀያቸውን እየተው ወደ ተለያዩ ቦታዎች ተፈናቅለዋል፡፡
ሰሞኑንም ከምስራቅ ወለጋ ዞን ጉዳያ ቢራ ወረዳ የተፈናቀሉ ወገኖች ምዕራብ ጎጃም ቡሬ ከተማ ቢደርሱም የተደረገላቸው ድጋፍ የለም፡፡ ነቀምት አካባቢ ሊጎ ቀበሌ ከተፈናሉት መካከል አንዷ በከፍተኛ ችግር ላይ እንደሆነች ለዶይቼ ቬለ ተናግራለች፡፡
ከመጣች ሳምንት እንደሆናት የምትናገረው ይችው ተፈናቃይ የሚመለከታቸው አካላት እንዲመዘግቡኝና እርዳታ እንዲሰጡኝ ብጠይቅም ለመመዝገብ አልተፈቀደልንም የሚል ምላሽ እንዳገኘች ገልፃለች፡፡
ሌለው ከዚሁ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ጉዳያ ቢራ ወረዳ የተፈናቀሉ ግለሰብ እንደሚሉት ተቸግረን ምዕራብ ጎጃም ቡሬ ቡሬ ብንደርስም አለሁ ባይ በመጥፋቱ እየተበታተንንነ ነው ብለዋል፡፡
ሰሞኑን ተፈናቅለው ከመጡት ተፈናቃዮች በተጨማሪ ከዓመት በፊት ወደ አካባቢው ከመጡት መካከልም በቂ ድጋፍ እንዳልተደረገላቸው አንድ ተፈናቃይ አስረድተዋል፡፡
የቡሬ ወረዳ አደጋ መከላከል ፅ/ቤት ተጠሪ ወ/ሮ የምስራች አስማረ ተጠይቀው አዲስ የመጡ ተፈናቃዮች ቢኖሩም እርዳታ ስጡ የሚል አቅጣጫ ስላልተሰጠን ማስተናገድ አልቻልንም ነው ያሉት፣ የተፈናቃዮችን ቁጥርም ለመናገር ፈቃደኛ አልሆኑም፤ ነባር ተፈናቃዮች ግን እየተረዱ እንደሆነ ነው ያመለከቱት፡፡
የምዕራብ ጎጃም ዞን አደጋ መከላከል ኃላፊ አቶ ተዋቸው ዓለሙ ደግሞ ተፈናቃዮቹ፣ ከየት ከየት ክልል፣ ከየት ወረዳና ቀበሌ እንደመጡ ጥናት ከተደረገ በኋላ የሚታገዙ አንደሚሆን ጠቁመው ተፈናቃዮች ይህንን ሊታገሱን አልቻሉም ይላሉ፡፡
የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባባሪያ ኮሚሽን ኃላፊዎችን በስልክና በአካል ለማግኘት ያደረግሁት ጥረት ኃላፊዎቹ ለመስክ ስራ ወጥተዋል በመባሉ ሊሳካልኝ አልቻለም፡፡
ዓለምነው መኮንን
ታምራት ዲንሳ